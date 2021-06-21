В начале - Ариэль Рос

В предлагаемой широкому кругу любознательных читателей книге А. А. Роса сделана еще одна попытка разрешить многовековой спор ученых — и не только их — откуда и как началась Жизнь.

Дарвинисты-эволюционисты утверждают, что живая материя возникла из неживой, а христиане-креационисты твердо убеждены, что Земля и жизнь на ней сотворены Богом.

На чьей стороне ты, читатель?

Бытует мнение, что найти взаимосвязь между наукой и Священным Писанием попросту невозможно. Книга, которую вы держите в руках, бросает вызов этой точке зрения. В ней отражена попытка показать, что разделение между наукой и Писанием имеет искусственное происхождение, и доказать, что между ними существует обоснованная гармония.

В оживленных спорах по поводу истинности науки и Писания слишком часто упор делается на довольно узкие темы, такие, как самопроизвольное возникновение жизни или достоверность библейских свидетельств о происхождении Земли. Однако вопрос о происхождении весьма обширен и включает в себя возникновение практически всего сущего. А многогранный вопрос требует фундаментальной оценочной базы. В данной книге сделана попытка представить более масштабную картину. Мы очень часто доверяем экспертам узкой специализации, которые в свою очередь доверяют другим таким же узко специализированным экспертам, и каждый из них формирует свой «взгляд на мир» на основании господствующих мнений, не имея возможности оценить более обширную картину, столь часто воспринимаемую нами как само собой разумеющееся. Мы нередко делаем далеко идущие выводы на основании неполных данных, не осознавая, что наше мнение грешит предубеждениями. Социолог смотрит на город совсем иначе, чем архитектор, однако каждый из них видит только свою часть многомерной картины. В настоящем кратком исследовании автор «специализируется» на достаточно общей перспективе, оценивая различные интерпретации, основанные на научных данных и на Писании. Я старался охватить все полотно, однако соображения практического свойства вынудили меня отобрать для обсуждения ограниченный ряд тем. Я стремился выделить самые важные темы, а именно те, в которых перед Писанием и наукой ставятся

наиболее сложные проблемы. Важнейший вопрос о происхождении рассматривается мною с различных точек зрения. Начав с истории развития конфликта между наукой и религией, я в этой книге даю анализ биологических, палеонтологических и геологических концепций. Затем следует аналитический взгляд на науку, Писание и те точки зрения, что занимают промежуточное положение между креационной и эволюционной моделью происхождения всего сущего, Приверженцами которой являются большинство ученых.