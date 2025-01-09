Росс - Они подумали о себе
Может ли современный еврей верить в Иисуса и оставаться евреем? Для многих это кажется невозможным, но герои книги Сида Рота доказали обратное. «Они подумали о себе» — это честный и глубокий рассказ о людях разных профессий и судеб, которые решили самостоятельно исследовать древние пророчества.
Сид Росс – Они подумали о себе
Пер. с англ. - Duncanville, USA: World Wide Printing, 1999. – 194 с.
ISBN 1-890863-31-9
Сид Росс – Они подумали о себе – Содержание
Введение
1. Парализованный... “Научись жить с 6 этим!” Дэвид Янив
2. ZZZZ БЕСТ. Барри Минков
3. Выживший. Роуз Прайс
4. Новая песня. Алеша Рябинов
5. Еврейство. Шарон Р. Аллен
6. Еврейский йог. Рон Кохен
7. Традиция или истина. Майкл Л. Браун, доктор философии
8. Это не для меня. Рэнди и Трисия Хор
9. Бэт Шалом: дочь Сиона. Батя Сигал
10. Удивительная еврейская книга. Мэнни Бротман
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