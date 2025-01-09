Может ли современный еврей верить в Иисуса и оставаться евреем? Для многих это кажется невозможным, но герои книги Сида Рота доказали обратное. «Они подумали о себе» — это честный и глубокий рассказ о людях разных профессий и судеб, которые решили самостоятельно исследовать древние пророчества.

Сид Росс – Они подумали о себе

Пер. с англ. - Duncanville, USA: World Wide Printing, 1999. – 194 с.

ISBN 1-890863-31-9

Сид Росс – Они подумали о себе – Содержание

Введение