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Росс - Они подумали о себе

Росс - Они подумали о себе
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Может ли современный еврей верить в Иисуса и оставаться евреем? Для многих это кажется невозможным, но герои книги Сида Рота доказали обратное. «Они подумали о себе» — это честный и глубокий рассказ о людях разных профессий и судеб, которые решили самостоятельно исследовать древние пророчества.

Сид Росс – Они подумали о себе

Пер. с англ. - Duncanville, USA: World Wide Printing, 1999. – 194 с.

ISBN 1-890863-31-9

Сид Росс – Они подумали о себе – Содержание

Введение

  • 1. Парализованный... “Научись жить с 6 этим!” Дэвид Янив

  • 2. ZZZZ БЕСТ. Барри Минков

  • 3. Выживший. Роуз Прайс

  • 4. Новая песня. Алеша Рябинов

  • 5. Еврейство. Шарон Р. Аллен

  • 6. Еврейский йог. Рон Кохен

  • 7. Традиция или истина. Майкл Л. Браун, доктор философии

  • 8. Это не для меня. Рэнди и Трисия Хор

  • 9. Бэт Шалом: дочь Сиона. Батя Сигал

  • 10. Удивительная еврейская книга. Мэнни Бротман

Views 216
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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