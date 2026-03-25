Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Росс - Преодоление прошлого

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Ваше прошлое не должно определять ваше будущее. Эта книга — бережное и глубокое руководство для тех, кто несет в себе раны детства: чувство вины, страх отвержения, низкую самооценку или склонность к зависимости. Рон Росс предлагает путь выхода из лабиринта боли, опираясь на христианскую психологию и духовные истины.

Автор помогает диагностировать скрытые механизмы «семейного наследия», которые мешают строить здоровые отношения во взрослой жизни. Это не просто чтение, а полноценная программа преображения, которая учит доверять Богу, устанавливать границы и заново открывать свою истинную личность в Христе.

Рон Росс – Преодоление прошлого - Христианская программа выздоровления для тех, кто вырос в неблагополучной семье – Руководство

Москва: «Триада», 2000. – 298 с.

ISBN 5-86181-194-6

Рон Росс – Преодоление прошлого - Содержание

Предисловие

От автора

Введение

Как пользоваться этой книгой

Выздоровление на пути ко Христу

  • Глава 1. В поисках себя

  • Глава 2. Как мы прячемся от себя

  • Глава 3. Что мешало нам взрослеть

  • Глава 4. Верить чувствам

  • Глава 5. Целительное прикосновение

  • Глава 6. «Будьте, как дети»

  • Глава 7. Стремясь ко Христу

  • Глава 8. Мы взрослеем

  • Глава 9. Исцеление семьи

  • Глава 10. Двенадцать шагов к выздоровлению

Истории выздоровления

Примечания

Приложение

Views 36
Rating
Added 25.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books