Роуч - Империи норманнов: Создатели Европы, завоеватели Азии
Когда в начале декабря 1212 года семнадцатилетний Фридрих II прибыл в Майнц , его встречала ликующая толпа. Многие годы за германский трон боролись соперничающие группировки. Переход власти к юному Фридриху — «мальчику из Апулии», как его ласково называли, — похоже, решил проблему. Фридрих был одет в меха и тяжелый плащ, защищавшие его от непривычного зимнего холода. Принца сопровождал местный архидиакон, и толпа расступалась перед ними. Они двигались к главному городскому собору. Два епископа с реликвариями на шее встретили Фридриха у высоких медных врат. Затем к ним присоединился архиепископ Зигфрид , который ввел императора и его свиту в храм.
После того как все вошли, Фридрих сложил перед алтарем оружие и снял плащ. Затем демонстративно простерся ниц в форме креста, взывая к Божественной милости. То же сделали все епископы и другие клирики. Священники пели литании, призывая на помощь святых. Когда Фридрих поднялся, архиепископ Зигфрид спросил его, будет ли он вы полнять обязанности, возлагаемые на него как на короля, — защищать церковь и свой народ. Фридрих охотно ответил согласием, и все присутствующие одобрительно закричали: «Аминь! Аминь! Да будет так! Да будет так!» Последовали новые молитвы, и церемония достигла апогея — миропо мазания, после которого Фридрих официально стал королем. Затем епископ вручил юноше регалии, символы его власти: меч, чтобы Фридрих мог защищать церковь и ка рать несправедливость; кольцо — как знак христианской веры; скипетр и посох, чтобы вершить справедливый суд; корону — как символ славы и святости его положения. Еще несколько молитв, и Зигфрид повел нового короля от алтаря по хорам к установленному трону. Здесь Фридрих про изнес свою коронационную клятву — торжественное обещание обеспечивать мир и справедливость и проявлять надлежащее милосердие. Затем последовало святое целование от архиепископа, и наконец король воссел на трон. С величественным видом Фридрих удовлетворенно наблюдал за последовавшей мессой. Он вошел в Майнц принцем, а покинул его помазанным монархом. Теперь он был королем милостью Божией, правителем германцев, а в будущем — и императором Священной Римской империи.
Фридрих — последний монарх выдающейся династии, восходящей к его деду, легендарному германскому императору Фридриху Барбароссе. Однако впечатление преемственности обманчиво, ибо на деле молодой король не был немцем. Фактически он почти не знал эту страну. Он был итальянским нормандцем, нога которого прежде не ступала севернее Альп. Как показало его правление, Фридрих гораздо большим был обязан нормандскому югу, нежели своим немецким корням, и в отношениях с сыном и сопра вителем Генрихом (VII) неоднократно настаивал на применении более строгих сицилийских обычаев на территории к северу от Альп.
Леви Роуч - Империи норманнов: Создатели Европы, завоеватели Азии
2024. — 384 с.
ISBN 978-5-00139-758-8
ISBN 978-5-00223-466-0
ISBN 978-1-529-39846-5 (англ.)
Леви Роуч - Империи норманнов: Создатели Европы, завоеватели Азии - Содержание
Предисловие
Карты
- 1.Начало: чужие люди из чужой страны, Нижняя Сена, 911-942
- 2.Объединение поселений: наследники Роллона, Нормандия, 942-1026
- 3.Королева Эмма, сокровище нормандцев: Англия, 1002-1042
- 4.Эдуард Исповедник: король из-за моря, Англия, 1041-1066
- 5.Вильгельм I: король- завоеватель, Нормандия и Англия, 1035-1066
- 6.Придворная пропаганда: оправдание завоевания, 1066-1084
- 7.Гобелен из Байё: история, шитая нитками, 1066-1097
- 8.Судьба англичан: от завоевания до колонизации,1066-1084
- 9.Церковь и государство в завоеванной Англии: роман с камнем, 1066-1087
- 10.Освоение юга: Железная Рука в Италии, 1030-1045
- 11.Роберт Гвискар: хитрый граф, ок. 1040-1085
- 12.Под знаменем Византии: в Малую Азию, 1038-1077
- 13.Боэмунд и Балканы: «настоящее чудо»,1081-1085
- 14.Первый крестовый поход: продвижение на Восток,1096-1108
- 15. Слишком далекий мост? Северная Африка, 1142-1159
- 16.Северный Уэльс: волк в волчьей шкуре,1068-1098
- 17.Южный Уэльс: оставить след, 1068-1098
- 18.Иберия: «Народ нормандцев не отказывается от труда», 1147-1148
- 19.Шотландия: почетные гости, 1072-1153
- 20.Власть за троном: Шотландия при Аде де Варенн, 1153-1178
- 21.Стронгбоу в Лейнстере: попытка создать марку, 1167-1171
- 22.Гуго де Ласи: лорд Мита, 1171-1177
- 23.Конец империи? Иоанн и Нормандия, 1204
- 24.«Чудо мира»: Фридрих II, 1198-1250
Загробная жизнь нормандцев: преобразованная Европа
Благодарности
Благодарности за иллюстрации
Примечания
Сокращения
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