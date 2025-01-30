Когда в начале декабря 1212 года семнадцатилетний Фридрих II прибыл в Майнц , его встречала ликующая толпа. Многие годы за германский трон боролись соперничающие группировки. Переход власти к юному Фридриху — «мальчику из Апулии», как его ласково называли, — похоже, решил проблему. Фридрих был одет в меха и тяжелый плащ, защищавшие его от непривычного зимнего холода. Принца сопровождал местный архидиакон, и толпа расступалась перед ними. Они двигались к главному городскому собору. Два епископа с реликвариями на шее встретили Фридриха у высоких медных врат. Затем к ним присоединился архиепископ Зигфрид , который ввел императора и его свиту в храм.

После того как все вошли, Фридрих сложил перед алтарем оружие и снял плащ. Затем демонстративно простерся ниц в форме креста, взывая к Божественной милости. То же сделали все епископы и другие клирики. Священники пели литании, призывая на помощь святых. Когда Фридрих поднялся, архиепископ Зигфрид спросил его, будет ли он вы полнять обязанности, возлагаемые на него как на короля, — защищать церковь и свой народ. Фридрих охотно ответил согласием, и все присутствующие одобрительно закричали: «Аминь! Аминь! Да будет так! Да будет так!» Последовали новые молитвы, и церемония достигла апогея — миропо мазания, после которого Фридрих официально стал королем. Затем епископ вручил юноше регалии, символы его власти: меч, чтобы Фридрих мог защищать церковь и ка рать несправедливость; кольцо — как знак христианской веры; скипетр и посох, чтобы вершить справедливый суд; корону — как символ славы и святости его положения. Еще несколько молитв, и Зигфрид повел нового короля от алтаря по хорам к установленному трону. Здесь Фридрих про изнес свою коронационную клятву — торжественное обещание обеспечивать мир и справедливость и проявлять надлежащее милосердие. Затем последовало святое целование от архиепископа, и наконец король воссел на трон. С величественным видом Фридрих удовлетворенно наблюдал за последовавшей мессой. Он вошел в Майнц принцем, а покинул его помазанным монархом. Теперь он был королем милостью Божией, правителем германцев, а в будущем — и императором Священной Римской империи.

Фридрих — последний монарх выдающейся династии, восходящей к его деду, легендарному германскому императору Фридриху Барбароссе. Однако впечатление преемственности обманчиво, ибо на деле молодой король не был немцем. Фактически он почти не знал эту страну. Он был итальянским нормандцем, нога которого прежде не ступала севернее Альп. Как показало его правление, Фридрих гораздо большим был обязан нормандскому югу, нежели своим немецким корням, и в отношениях с сыном и сопра вителем Генрихом (VII) неоднократно настаивал на применении более строгих сицилийских обычаев на территории к северу от Альп.

Леви Роуч - Империи норманнов: Создатели Европы, завоеватели Азии

2024. — 384 с.

ISBN 978-5-00139-758-8

ISBN 978-5-00223-466-0

ISBN 978-1-529-39846-5 (англ.)

Леви Роуч - Империи норманнов: Создатели Европы, завоеватели Азии - Содержание

Предисловие

Карты

1.Начало: чужие люди из чужой страны, Нижняя Сена, 911-942

2.Объединение поселений: наследники Роллона, Нормандия, 942-1026

3.Королева Эмма, сокровище нормандцев: Англия, 1002-1042

4.Эдуард Исповедник: король из-за моря, Англия, 1041-1066

5.Вильгельм I: король- завоеватель, Нормандия и Англия, 1035-1066

6.Придворная пропаганда: оправдание завоевания, 1066-1084

7.Гобелен из Байё: история, шитая нитками, 1066-1097

8.Судьба англичан: от завоевания до колонизации,1066-1084

9.Церковь и государство в завоеванной Англии: роман с камнем, 1066-1087

10.Освоение юга: Железная Рука в Италии, 1030-1045

11.Роберт Гвискар: хитрый граф, ок. 1040-1085

12.Под знаменем Византии: в Малую Азию, 1038-1077

13.Боэмунд и Балканы: «настоящее чудо»,1081-1085

14.Первый крестовый поход: продвижение на Восток,1096-1108

15. Слишком далекий мост? Северная Африка, 1142-1159

16.Северный Уэльс: волк в волчьей шкуре,1068-1098

17.Южный Уэльс: оставить след, 1068-1098

18.Иберия: «Народ нормандцев не отказывается от труда», 1147-1148

19.Шотландия: почетные гости, 1072-1153

20.Власть за троном: Шотландия при Аде де Варенн, 1153-1178

21.Стронгбоу в Лейнстере: попытка создать марку, 1167-1171

22.Гуго де Ласи: лорд Мита, 1171-1177

23.Конец империи? Иоанн и Нормандия, 1204

24.«Чудо мира»: Фридрих II, 1198-1250

Загробная жизнь нормандцев: преобразованная Европа

Благодарности

Благодарности за иллюстрации

Примечания

Сокращения

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