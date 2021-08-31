Роуэн Уильямс, будущий архиепископ Кентерберийский, глава церкви Англии в 2002-2012 гг., родился в 1950 г. в семье, имеющей валлийские корни и исповедующей пресвитерианство. Он получил образование в Кембридже и Оксфорде, где защитил докторскую диссертацию, посвятив ее исследованию богословского наследия В. Н. Лосского. В духовном становлении Уильямса важную роль играла русская религиозная философия; на русский язык переведен один из его трудов, посвященный осмыслению богословских идей в творчестве Ф. М. Достоевского.

Предлагаемая русскому читателю работа посвящена истории древнего монашества и тому, какое значение наследие отцов пустыни может иметь для современности. В основе книги лежит цикл лекций, прочитанных Роуэном Уильямсом в рамках семинара, посвященного памяти бенедиктинского монаха и священника Джона Мейна (1926-1982). Созданное в 1991 г. учениками Мейна «Международное общество христианской медитации» ставит одной из своих целей открыть современному обществу наследие древних отцов-пустынников, их опыт размышления и молитвы.

Вспомним, что в ходе Реформации XVI в. в Англии были полностью уничтожены монастыри и монашество. К середине XIX в. восходят первые попытки возродить аскетические общины, среди которых первыми были женские конгрегации «Община св. Марии Девы» и «Общество святой Маргариты», чуть позднее появляется мужское «Общество св. Евангелиста Иоанна». Однако смысл, делание и цели христианского монашества были по сути утрачены, одним из следствий этого и стали поиски духовности и мистического опыта в восточной традиции.

Роуэн Уильямс - Безмолвие и медовые лепешки. Мудрость пустыни

М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 176 с.: ил.

ISBN 978-5-906960-34-4

Роуэн Уильямс - Безмолвие и медовые лепешки. Мудрость пустыни - Содержание

От редакции

Предисловие

Глава 1. Жизнь, смерть и ближние

Глава 2. Безмолвие и медовые лепешки

Глава 3. Бегство

Глава 4. Пребывание

Глава 3. Вопросы и ответы

Библиография