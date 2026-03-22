Это может быть и великой иллюзией, но я чувствую, что изменения, происходящие в современной культуре, не составляют антитезу моему желанию соединить древность и современность, светскость и религиозность.

Рыхлая, ассоциативная логика Интернета и культура, которую он отражает, не являются просто зеркалом, в котором отражается фрагментарность разрушающегося мира, —

скорее, это некий вид гармонии, гармонии разрозненного, разъединенного.

Талмуд помогал евреям выжить после разрушения Храма, создав подвижную и обращенную к личности еврейскую культуру.

Во всеохватности Интернета тоже существуют элементы, хорошо согласующиеся с миром, который, с одной стороны, теряет свои корни, а с другой — никогда не был таким единым, как сегодня.

Поиски дома в изгнании, единства в бесконечности, поиски себя в море спорящих друг с другом голосов — это одновременно и древняя, и современная задача.

Джонатан Розен - Талмуд и интернет - Чейсовская коллекция

М.: Текст, 2008 - 157 с.

ISBN: 978-5-7516-0744-9

Джонатан Розен - Талмуд и интернет - Содержание

Глава I

Листайте его, листайте, ибов нем есть все…

Вавилонский Талмуд

Глава II

Я взял от них не больше, чем собака сможет зачерпнуть в океане.

Йоханан бен Заккай, Вавилонский Талмуд

Глава III

Трижды бросался я к ней, обнять порываясь руками

Трижды она от меня ускользала, подобная тени иль сновиденью

Гомер. «Одиссея»

Глава IV

Человек перевел себя в новуювселенную, у которой нет общей системы мер со старой

Генри Адамс. «Динамо-машинаи Пресвятая Дева»

Глава V

Почему мы хотим разорвать тесную связь между лучшими друзьями — телом и душой?

Иосиф Флавий. «Иудейская война»

Глава VI

… слова, которые перевернуливсе мои детские воззрения, показав,

что две эти стороны небыли столь несовместны, как я думал