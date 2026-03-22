Это может быть и великой иллюзией, но я чувствую, что изменения, происходящие в современной культуре, не составляют антитезу моему желанию соединить древность и современность, светскость и религиозность.
Рыхлая, ассоциативная логика Интернета и культура, которую он отражает, не являются просто зеркалом, в котором отражается фрагментарность разрушающегося мира, —
скорее, это некий вид гармонии, гармонии разрозненного, разъединенного.
Талмуд помогал евреям выжить после разрушения Храма, создав подвижную и обращенную к личности еврейскую культуру.
Во всеохватности Интернета тоже существуют элементы, хорошо согласующиеся с миром, который, с одной стороны, теряет свои корни, а с другой — никогда не был таким единым, как сегодня.
Поиски дома в изгнании, единства в бесконечности, поиски себя в море спорящих друг с другом голосов — это одновременно и древняя, и современная задача.
Джонатан Розен - Талмуд и интернет - Чейсовская коллекция
М.: Текст, 2008 - 157 с.
ISBN: 978-5-7516-0744-9
Джонатан Розен - Талмуд и интернет - Содержание
Глава I
Листайте его, листайте, ибов нем есть все…
Вавилонский Талмуд
Глава II
Я взял от них не больше, чем собака сможет зачерпнуть в океане.
Йоханан бен Заккай, Вавилонский Талмуд
Глава III
Трижды бросался я к ней, обнять порываясь руками
Трижды она от меня ускользала, подобная тени иль сновиденью
Гомер. «Одиссея»
Глава IV
Человек перевел себя в новуювселенную, у которой нет общей системы мер со старой
Генри Адамс. «Динамо-машинаи Пресвятая Дева»
Глава V
Почему мы хотим разорвать тесную связь между лучшими друзьями — телом и душой?
Иосиф Флавий. «Иудейская война»
Глава VI
… слова, которые перевернуливсе мои детские воззрения, показав,
что две эти стороны небыли столь несовместны, как я думал
