Автор книги „Путеводитель к миру" Карл Олоф Розениус возбудил в прошлом столетии движение пробуждения, которое распространилось за пределы Швеции в соседние страны: Норвегию, Данию, Германию. Вот уже несколько лет его книга — чтения на каждый день „Хлеб насущный" распространяется в России — до самой Сибири.

Живущие в России немцы охотно читают и все больше запрашивают ее. Некоторые сожалевали, что книги К. О. Розениуса не переведены на русский язык. И вот евангельское лютеранское объединение решилось издать книгу К. О. Розениуса „Путеводитель к миру" на русский язык. Это, безусловно, вызовет в Советском Союзе радостную реакцию, потому что теперь говорящие по-русски люди во всем мире смогут читать прекрасные изложения Священного Писания.

Да послужит эта книга благословением для всех читателей и да поможет им понять и принять любовь Господа нашего Иисуса Христа, „ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (Иоан. 3, 16).

Карл Олоф Розениус - Путеводитель к миру

Миссия Фриденсштимме, 1991

Перевод с немецкого, набор, обработка миссии Фриденсштимме

Карл Олоф Розениус - Путеводитель к миру - Оглавление

Предисловие

Закон

Содержание и назначение закона

Отдайся целиком

Закон нужно правильно применять

Мы не можем освободиться через закон

Закон также не может освятить нас

Мы не можем обойти закон

Закон вызывает грех к жизни

Когда пришла заповедь

Грех ожил

А я умер

Закон направляет нас ко Христу

Прочь от всякого самодовольства

Преклонись в величайшем сокрушении

Евангелие

Евангелие — это весть о Христе

Радостное известие

Бог послал Сына Своего, рожденного женой

Чтобы искупить подзаконных

Дабы нам получить усыновление

И сделаться братьями Христу

Евангелие обращается к грешникам

Христос пришел спасти грешников

Милость Божья

Идите, ибо уже все готово

Приди как ты есть

Иисус принимает грешников

Евангелие дарует мир и радость

Великая радость

Есть дивное утешение

Долг оплачен

Это прочный фундамент

Евангелие дарует постоянную чистоту

Вы уже очищены

Христианин не безгрешен

Но свободен от греха

Через силу Слова Божьего

Евангелие — это сила освящения

Грех не должен больше господствовать над нами

Потому что мы не под законом

Но под благодатью

И мы призваны жить для других

Вера

Вера — это дар Божий

Иметь живую веру чрезвычайно важно

Сыми мы не можем верить

Верить — это нелегко

Вера от слышания

В вере заключается прощение грехов

Если исповедуем грехи наши

Бог верен и праведен

И прощает нам грехи наши

И ощищает нас от всякой неправды

Вера ищет уверенность в Слове

Почему ты не имеешь уверенности

Можно ли достичь уверенности

Уверенность имеет основание в Слове

Вера может прийти в тупик

Нет таких верующих, которые не искушались бы

Но Иисус знает нашу нужду

Жизнь

Жизнь верою — не видением

Мы умерли со Христом и воскреси с Ним

Христос — наша жизнь

Наша жизнь во Христе не всегда обнаруживет себя и не всегда очевидна

Блаженны не видевшие и уверовавшие

Ищите горнего

Берегитесь любостяжания

Будь осторожен в своих словах

Бодрствуй и молись

Жизнь с Библией в руках

Как правильно читать Библию

Почему так важно читать Библию

Если у тебя нет времени, то нужно найти его

Практические советы к чтению Библии

Плодоносная жизнь

Ветвь не может приносить плода сама

Кто пребудет во Христе, тот принесет много плода

Всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает

Чтобы более принесла плода

Карл Олоф Розениус - Путеводитель к миру - Отдайся целиком!

Все Слово Божье по своему содержанию можно разделить на Закон и Благую весть. Каждое слово Бога, которое выражает Его совет и волю о нашем спасении, — это или закон, или Евангелие. Если мы это правильно поняли, то завладели ключем ко всей Библии. К закону относится все то, что говорит нам, какими мы должны быть и что мы должны делать. Другими словами: все требования к нашему внутреннему миру или к нашим поступкам. Бог обращается ко всему человеку — к его мыслям, воле и сердцу. Поэтому закон не говорит, что рука или нога, или язык должны это делать, а то нет. Закон говорит: ты, ты, ты. Закон обращается ко всему человеку.

Возьмем, к примеру, первую заповедь. Она требует всего нашего сердца, всей души, всего разумения и всей крепости (Луки 10, 27). Осознал ли ты, что это значит? Мы должны бояться Бога больше всего, любить Его больше всех и всецело Ему доверять. Это значит также, что я не должен быть равнодушным к Богу и к своей душе. Я не должен легкомысленно грешить, напротив, должен бояться Бога и охотнее умереть, чем согрешить против Него. Первая заповедь требует, чтобы я со всей серьезностью и силой молитвенно боролся со грехом. Не только в порыве, чтобы уже в следующее мгновение сдаться. Нет, я должен всегда бодрствовать в молитве и бороться со грехом.

Возлюбить Бога значит — не допускать равнодушного отношения к Нему, но с большим желанием и радостью общаться с Ним. Если я люблю Бога так, как должно, тогда я думаю и говорю прежде всего о Нем и делаю то, что Ему угодно. И все, что Бог допускает в моей жизни, переношу с радостью ради Того, Кого я люблю. Полное доверие Богу производит истинную веру и правильное упование, тем самым исключая упование на себя и на кого-либо или что-либо. Тем самым в нас подавляется эгоизм, недоверие, мирские заботы и сомнения. Словом, все заповеди Божьи требуют от человека не того или другого дела, но всего человека. Поэтому Иисус утверждает в Матфея 5-й главе, что гнев на брата своего равносилен убийству. И всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем (ст. 22, 29).

Из этого видно, что Божий закон требует от человека не только дела, но и его сердца. Закон требует, чтобы у человека был чистый и добрый образ мыслей. Итак, к закону относится все, что говорит о нашей воле и наших внутренних качествах. Если я буду осужден за мое равнодушие или гордость, эгоизм или лень, то буду осужден по закону. Наша воля и образ наших мыслей это важнейшее, на что смотрит Бог. Если я веду более или менее порядочную жизнь, делаю много добра, противостою злу, но имею мысли и желания, которые идут против воли Божьей, то пред Богом я равен тому, кто эти грехи совершил. И если я делаю добро только под угрозой закона или ради обетовании, то Бог не считает мои поступки добрыми. Таков Бог и таков Его святой закон. Божий закон ничто иное, как Божья сущность и Его воля, выраженная словами: Он хочет, чтобы мы были подобны Ему. Мы должны любить то, что Он любит. Что Он ненавидит, то должно быть противно и нам. Поэтому Он требует, чтобы мы были святыми и совершенными, как Он. „Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш" (Левит 19, 2). Иисус говорит: „Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" (Матфея 5, 48).

В чем же смысл закона? Павел говорит: „Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так-что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех" (Римлянам 3, 19-20). Очень конкретные и ясные слова, если только мы в состоянии их принять так, как они есть. Бог использует закон не для того, чтобы сделать мир добрым, праведным и счастливым. Напротив, чтобы показать миру его вину пред Богом. Всякие уста должны быть заграждены. Нет такого человека, который мог бы оправдаться делами, которые требует закон. Еще одна цитата из Библии подтверждает это: „Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать" (Римлянам 5, 20).