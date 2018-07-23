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Розениус - Путеводитель к миру

Карл Олоф Розениус - Путеводитель к миру
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Автор книги „Путеводитель к миру" Карл Олоф Розениус возбудил в прошлом столетии движение пробуждения, которое распространилось за пределы Швеции в соседние страны: Норвегию, Данию, Германию. Вот уже несколько лет его книга — чтения на каждый день „Хлеб насущный" распространяется в России — до самой Сибири.
Живущие в России немцы охотно читают и все больше запрашивают ее. Некоторые сожалевали, что книги К. О. Розениуса не переведены на русский язык. И вот евангельское лютеранское объединение решилось издать книгу К. О. Розениуса „Путеводитель к миру" на русский язык. Это, безусловно, вызовет в Советском Союзе радостную реакцию, потому что теперь говорящие по-русски люди во всем мире смогут читать прекрасные изложения Священного Писания.
Да послужит эта книга благословением для всех читателей и да поможет им понять и принять любовь Господа нашего Иисуса Христа, „ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (Иоан. 3, 16).

Карл Олоф Розениус - Путеводитель к миру

Миссия Фриденсштимме, 1991
Перевод с немецкого, набор, обработка миссии Фриденсштимме

Карл Олоф Розениус - Путеводитель к миру - Оглавление

Предисловие
Закон
  • Содержание и назначение закона
  • Отдайся целиком
  • Закон нужно правильно применять
  • Мы не можем освободиться через закон
  • Закон также не может освятить нас
  • Мы не можем обойти закон
  • Закон вызывает грех к жизни
  • Когда пришла заповедь
  • Грех ожил
  • А я умер
  • Закон направляет нас ко Христу
  • Прочь от всякого самодовольства
  • Преклонись в величайшем сокрушении
Евангелие
  • Евангелие — это весть о Христе
  • Радостное известие
  • Бог послал Сына Своего, рожденного женой
  • Чтобы искупить подзаконных
  • Дабы нам получить усыновление
  • И сделаться братьями Христу
  • Евангелие обращается к грешникам
  • Христос пришел спасти грешников
  • Милость Божья
  • Идите, ибо уже все готово
  • Приди как ты есть
  • Иисус принимает грешников
  • Евангелие дарует мир и радость
  • Великая радость
  • Есть дивное утешение
  • Долг оплачен
  • Это прочный фундамент
  • Евангелие дарует постоянную чистоту
  • Вы уже очищены
  • Христианин не безгрешен
  • Но свободен от греха
  • Через силу Слова Божьего
  • Евангелие — это сила освящения
  • Грех не должен больше господствовать над нами
  • Потому что мы не под законом
  • Но под благодатью
  • И мы призваны жить для других
Вера
  • Вера — это дар Божий
  • Иметь живую веру чрезвычайно важно
  • Сыми мы не можем верить
  • Верить — это нелегко
  • Вера от слышания
  • В вере заключается прощение грехов
  • Если исповедуем грехи наши
  • Бог верен и праведен
  • И прощает нам грехи наши
  • И ощищает нас от всякой неправды
  • Вера ищет уверенность в Слове
  • Почему ты не имеешь уверенности
  • Можно ли достичь уверенности
  • Уверенность имеет основание в Слове
  • Вера может прийти в тупик
  • Нет таких верующих, которые не искушались бы
  • Но Иисус знает нашу нужду
Жизнь
  • Жизнь верою — не видением
  • Мы умерли со Христом и воскреси с Ним
  • Христос — наша жизнь
  • Наша жизнь во Христе не всегда обнаруживет себя и не всегда очевидна
  • Блаженны не видевшие и уверовавшие
  • Ищите горнего
  • Берегитесь любостяжания
  • Будь осторожен в своих словах
  • Бодрствуй и молись
  • Жизнь с Библией в руках
  • Как правильно читать Библию
  • Почему так важно читать Библию
  • Если у тебя нет времени, то нужно найти его
  • Практические советы к чтению Библии
  • Плодоносная жизнь
  • Ветвь не может приносить плода сама
  • Кто пребудет во Христе, тот принесет много плода
  • Всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает
  • Чтобы более принесла плода

Карл Олоф Розениус - Путеводитель к миру - Отдайся целиком!

Все Слово Божье по своему содержанию можно разделить на Закон и Благую весть. Каждое слово Бога, которое выражает Его совет и волю о нашем спасении, — это или закон, или Евангелие. Если мы это правильно поняли, то завладели ключем ко всей Библии. К закону относится все то, что говорит нам, какими мы должны быть и что мы должны делать. Другими словами: все требования к нашему внутреннему миру или к нашим поступкам. Бог обращается ко всему человеку — к его мыслям, воле и сердцу. Поэтому закон не говорит, что рука или нога, или язык должны это делать, а то нет. Закон говорит: ты, ты, ты. Закон обращается ко всему человеку.
Возьмем, к примеру, первую заповедь. Она требует всего нашего сердца, всей души, всего разумения и всей крепости (Луки 10, 27). Осознал ли ты, что это значит? Мы должны бояться Бога больше всего, любить Его больше всех и всецело Ему доверять. Это значит также, что я не должен быть равнодушным к Богу и к своей душе. Я не должен легкомысленно грешить, напротив, должен бояться Бога и охотнее умереть, чем согрешить против Него. Первая заповедь требует, чтобы я со всей серьезностью и силой молитвенно боролся со грехом. Не только в порыве, чтобы уже в следующее мгновение сдаться. Нет, я должен всегда бодрствовать в молитве и бороться со грехом.
Возлюбить Бога значит — не допускать равнодушного отношения к Нему, но с большим желанием и радостью общаться с Ним. Если я люблю Бога так, как должно, тогда я думаю и говорю прежде всего о Нем и делаю то, что Ему угодно. И все, что Бог допускает в моей жизни, переношу с радостью ради Того, Кого я люблю. Полное доверие Богу производит истинную веру и правильное упование, тем самым исключая упование на себя и на кого-либо или что-либо. Тем самым в нас подавляется эгоизм, недоверие, мирские заботы и сомнения. Словом, все заповеди Божьи требуют от человека не того или другого дела, но всего человека. Поэтому Иисус утверждает в Матфея 5-й главе, что гнев на брата своего равносилен убийству. И всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем (ст. 22, 29).
Из этого видно, что Божий закон требует от человека не только дела, но и его сердца. Закон требует, чтобы у человека был чистый и добрый образ мыслей. Итак, к закону относится все, что говорит о нашей воле и наших внутренних качествах. Если я буду осужден за мое равнодушие или гордость, эгоизм или лень, то буду осужден по закону. Наша воля и образ наших мыслей это важнейшее, на что смотрит Бог. Если я веду более или менее порядочную жизнь, делаю много добра, противостою злу, но имею мысли и желания, которые идут против воли Божьей, то пред Богом я равен тому, кто эти грехи совершил. И если я делаю добро только под угрозой закона или ради обетовании, то Бог не считает мои поступки добрыми. Таков Бог и таков Его святой закон. Божий закон ничто иное, как Божья сущность и Его воля, выраженная словами: Он хочет, чтобы мы были подобны Ему. Мы должны любить то, что Он любит. Что Он ненавидит, то должно быть противно и нам. Поэтому Он требует, чтобы мы были святыми и совершенными, как Он. „Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш" (Левит 19, 2). Иисус говорит: „Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" (Матфея 5, 48).
В чем же смысл закона? Павел говорит: „Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так-что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех" (Римлянам 3, 19-20). Очень конкретные и ясные слова, если только мы в состоянии их принять так, как они есть. Бог использует закон не для того, чтобы сделать мир добрым, праведным и счастливым. Напротив, чтобы показать миру его вину пред Богом. Всякие уста должны быть заграждены. Нет такого человека, который мог бы оправдаться делами, которые требует закон. Еще одна цитата из Библии подтверждает это: „Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать" (Римлянам 5, 20).
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Rating 5.0 / 5
Added 23.07.2018
Author brat Andron
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