Иоган Амброзий Розенштраух – У одра умирающих

Печатается по изданию: У ОДРА УМИРАЮЩИХ. Из записок покойного И. А. Розенштрауха, евангелического проповедника в Харькове. Типография Императорской Академии Наук, Санкт-Петербург, 1863. – Санкт-Петербург: «Библия для всех», 1998. – 116 с.

ISBN 5-7454-0223-7

Предлагаемый труд заимствован из книги, ныне весьма редкой, появившейся в 1845 г. в Лейпциге, под следующим заглавием: «Mittheilungen aus dem Nachlasse von Johannes Ambro- sius Rosenstrauch, früherem Consistorial- rath und Prediger in Charkow» («Из бумаг покойного проповедника и советника консистории в Харькове И. А. Розенштра- уха»). Мы перевели из нее, с небольшими сокращениями, ту только часть, которая показалась нам наиболее занимательною и важною.

Личность Розенштрауха, замечательная сама по себе, имеет для нас еще особенный интерес: покойный пастор жил и умер в России, все время своей с лишком двадцатилетнеи пасторской деятельности провел он в одном из наших губернских городов, умел заслужить любовь и высокое уважение не только своих прихожан, но, можно сказать, целого города, где и теперь еще, почти тридцать лет спустя после его смерти, помнят его и с почтением произносят его имя.

Нельзя не упомянуть здесь того замечательного обстоятельства в жизни Розен- штрауха, что уже в зрелом возрасте (пятидесяти лет) почувствовал он влечение к изучению богословия. Выдержав требуемый экзамен и получив место пастора, он разделил между детьми почти все свое, довольно значительное, состояние, оставив себе только необходимое для существования, и все обязанности свои затем исполнял безвозмездно до самой кончины.