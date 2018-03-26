Государственная Дума, существовавшая в царской России в 1906 – 1917 годах, являлась законосовещательным представительным учреждением, созданным, как известно, манифестом 17 октября 1905 года. Дума рассматривала законопроекты, которые затем обсуждались в Государственном Совете и утверждались императором.

Важное место в работе Думы уделялось рассмотрению вопросов, связанных с жизнедеятельностью Православной Российской Церкви. Кроме того, среди членов Думы были лица духовного звания, в том числе и епископы, имевшие возможность высказать свою точку зрения по тем или иным общественным и политическим вопросам государственной жизни. Вот почему рассмотрение темы «Церковь и Государственная Дума» интересно как с точки зрения общей (гражданской), так и церковной истории. Минувший XX век породил большую литературу по истории государственных учреждений Российской Империи. Не обойдена была вниманием и работа Государственной Думы. Однако, в силу известных обстоятельств, отечественная историография не может похвалиться исследованиями, освещающими эту важную для понимания исторических реалий предреволюционной России тему. Также обстоит дело с научной разработкой этого вопроса в зарубежной историографии. Единственным исключением является диссертация протоиерея Владимира Степановича Рожкова, ныне впервые издающаяся в России.

Протоиерей Владимир Рожков – Церковные вопросы в Государственной Думе

Москва: Издательство Крутицкого подворья, Общество любителей церковной истории, 2004. – 560 с.

ISBN 5-94688-018-7

Протоиерей Владимир Рожков – Церковные вопросы в Государственной Думе – Оглавление

Предисловие

Введение

Глава I Вероисповедание и национальность

Состояние законодательства об вероисповеданиях

Законодательство о старообрядчестве (краткая история)

Старообрядчество в первые годы XX столетия

Религиозные сдвиги в обществе. Выступление М. А. Стаховича

Религиозно-философское общество

Манифест 26 февраля 1903 года

Старообрядческое совещание 30 декабря 1904 года

Деятельность Комитета Министров по исполнению «Указа 12 декабря»

Манифест 17 апреля 1905 года

Законопроект 50-ти членов I Государственной Думы

Законопроекты Министерства внутренних дел

Комиссия II Государственной Думы и ее решения

Октябристская вероисповедная комиссия

Старообрядческая комиссия III Государственной Думы и ее решения

Полемика в III Государственной Думе по старообрядческому вопросу

Вероисповедная комиссия III Государственной Думы

Борьба вокруг деятельности вероисповедной комиссии

Миссионерский съезд в Киеве

Решения вероисповедной комиссии

Обсуждение вероисповедного вопроса в III Государственной Думе

П. В. Каменский, доклад комиссии

Инцидент в Государственной Думе с епископом Евлогием

Продолжение полемики

Окончательная редакция вероисповедного закона

Обсуждение в Государственном Совете

Церковно-государственная печать о крушении симфонии

Выступление Святейшего Синода против законопроекта о свободе совести

Глава II. Церковно-приходские школы и всеобщее образование

Церковные народные школы в европейских странах

Церковно-приходские школы в России до царствования Александра III

Обсуждение вопроса о церковно-приходских школах в конце 70-х, начале 80-х годов

Указ 1884 г. и стремительное развитие церковно-приходских школ

Вопрос о всеобщем начальном образовании в Государственной Думе

Обсуждение вопроса о кредитах на церковно-приходские школы в Государственной Думе и в печати

Борьба в комиссии по народному образованию

Активизация Святейшего Синода в борьбе за церковно-приходские школы

Вопрос о кредитах в Бюджетной комиссии

Проект о всеобщем начальном образовании

Доклад комиссии по народному образованию (Е. П. Ковалевский)

Доклад комиссии по делам Православной Церкви (В. Н. Львов)

Выступление священника А. Д. Юрашкевича

Позиции фракций националистов (Д. Н. Чихачева), к.-д. (П. Н. Милюков), октябристов (Д. А. Леонов)

Отстаивание церковных интересов еп. Евлогием

Продолжение полемики по принципиальным вопросам

Итоги обсуждения

Принятие Думой законопроекта о начальном образовании

Полемика за пределами Думы

Обсуждение в Государственном Совете и Согласительной Комиссии

Провал законопроекта о всеобщем образовании

Судьба церковно-приходских школ после февральской революции

Глава III. Законопроект о выделении Холмщины

Законопроект о выделении Холмщины. Отношение к нему правительства и общества

Рассмотрение законопроекта в Думской комиссии

Доклад Д. Н. Чихачева

Изложение Л. П. Дымшей позиции польских националистов

Выступление епископа Евлогия

Продолжение полемики на думской трибуне

Позиция прогрессистов: выступление Н. Н. Львова

Вторичные выступления епископа Евлогия и Д. Н. Чихачева

Второе чтение законопроекта в Государственной Думе

Третье чтение законопроекта

Решение Государственного Совета и утверждение закона о выделении Холмской губернии

Дальнейшая судьба Холмщины

Глава IV. Обсуждение финансовых вопросов Церкви в Думе

Обсуждение сметы Св. Синода на 1908 г.

Борьба Бюджетной комиссии за контроль над церковными средствами

Столкновения Синода с думскими либералами по бюджетным вопросам

Глава. V. Вопрос о реформе церковного прихода

Исторический обзор

Октябристы и славянофилы о реформе прихода. Положение священников в приходе

Материальное положение духовенства

Вопрос о реформе прихода и обеспечении духовенства в III Г осударственной Думе

Законодательные предположения членов IV Государственной Думы о реформе прихода

Святейший Синод и Совет Министров о реформе прихода

Обсуждение сметы Синода на 1914 год в Государственной Думе

Перестановки в церковном руководстве и реформа прихода

Последние попытки ускорить реформу прихода

Приходский вопрос на Поместном Соборе 1917–1918 гг.

Православный приход в гражданском законодательстве

Глава. VI. Дело епископа Гермогена

Исторический очерк

Обсуждение дела епископа Гермогена в Государственной Думе

Глава. VII. Дело «имябожников»

Исторический очерк

Вопрос об «имябожничестве» в Государственной Думе

Заключение

Приложение

Библиография

Биографический указатель имен

Протоиерей Владимир Рожков – Церковные вопросы в Государственной Думе – Введение

Положение Государственной Думы, как представительного учреждения, определялось «Основными Государственными законами», утвержденными Николаем II 23 апреля 1906 года.

Государственная Дума, согласно этим законам, избиралась на пять лет, причем император сохранял за собой право досрочного роспуска Думы и назначения новых выборов. Государственная Дума пользовалась в делах законодательства равными правами с Государственным Советом, часть которого (не более половины) составляли члены, назначаемые императором. Права эти включали в себя возможность возбуждать вопросы о пересмотре или отмене действующих законов, за исключением Основных Законов.

Для принятия законопроекта необходимо было утверждение его обеими палатами, но лишь император утверждал его окончательно, превращая в действующий закон.

Государственной Думе и Государственному Совету усваивалось право запросов по деятельности подведомственных лиц, если в этой деятельности усматривалась какая-нибудь незаконность или злоупотребления, а также рассмотрение государственной росписи расходов.

Вся полнота власти управления сохранялась в руках самодержца, оставлено было за ним исключительное право поднимать вопрос о пересмотре Основных Законов перед Государственной Думой и Государственным Советом. Таким образом, права Государственной Думы были весьма значительны, т. к. без ее одобрения не мог быть принят никакой новый закон. Однако законодательная инициатива Думы была сильно ограничена запретом даже возбуждать вопросы о пересмотре Основных Законов и правом императора на роспуск Думы.

Первые две Думы, в которых преобладали конституционные демократы и представители крестьянства, просуществовали недолго. Надежды царя на симпатии к нему широкой крестьянской массы и ее представителей в Думе не оправдались – крестьяне рассматривали Думу как место, где можно «похлопотать насчет землицы» – и требовали решения этого вопроса безотлагательно и путем принудительного отчуждения земли у помещиков.

Революционных характер первых Дум вынудил правительство пойти на изменение избирательного закона. Новый избирательный закон привел в Думу, благодаря неравномерному представительству, большое количество октябристов и заметно усилил позиции правых и националистов. В таком составе Дума оказалась более работоспособной, хотя и не в состоянии была выразить основные интересы большинства крестьянского населения. Поэтому представители левых партий и национальных меньшинств, не имея реальной возможности провести желательные для себя законопроекты, часто использовали думскую трибуну в чисто пропагандистских целях, поскольку деятельность Думы была всегда в центре внимания широкой печати.

Как и во всякой парламентской деятельности, большое значение стала приобретать в Думе закулисная политическая обработка делегатов, разного рода сделки между партиями, предварительная договоренность между инициаторами законопроектов и правительством и т. д. Надежным тормозом на пути радикальных преобразований был консервативный Государственный Совет и, наконец, сам император, без утверждения которого не был действителен ни один закон. Государственная Дума, действовавшая в промежутке между двумя революциями, стала ареной открытого столкновения между различными духовными и политическими силами России. Взаимное отношение Церкви и Думы может рассматриваться в двух аспектах: во-первых, в аспекте участия представителей духовенства во всей думской деятельности и в том влиянии, которое оказывала Церковь на решение всех вопросов через православное сознание большинства членов Думы; во-вторых, в аспекте рассмотрения Думой специально церковных вопросов, связанных с положением Церкви в государстве.

Наше исследование посвящено второму аспекту, однако во введении уместно сказать несколько слов о первом. Привлечение декретом 17 октября 1905 года к общественной политической деятельности всех слоев общества, включая духовенство, было для самой Русской Церкви несколько неожиданным событием, заставшим ее неподготовленной ни в теоретическом, ни в практическом смысле.

История Церкви давала достаточно прецедентов, оправдывающих такое участие православного духовенства в политической деятельности. Так, еще в Византии, по императорским новеллам, начиная с V века, епископы сидели в числе «лучших людей» в городских советах, имели право судебного разбирательства для тех лиц, которые желали добровольно обратиться вместо суда гражданского к суду епископскому и т. п. На Руси духовенство принимало деятельное участие в Боярской и Царской Думах, а на Земском Соборе 1616 года играло ведущую роль.

Однако после реформ Петра I Церковь была оттеснена от активного участия в государственных делах, выполняя лишь задачу религиозно-нравственного воспитания народа. Важнейшая попытка вновь привлечь Церковь к более непосредственному участию в жизни русского общества была предпринята при Александре III – частичная передача в руки Церкви дела народного образования. Попытка эта встретила, однако, сильное сопротивление со стороны многих общественных элементов, и мы увидим, как это сопротивление выразилось в Государственной Думе при обсуждении вопроса о церковных школах.