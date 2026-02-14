Рубенс - Библейские картины

Питер Пауль Рубенс (1577 - 1640) - уникальное явление в мировой живописи, художиик лучезарного таланта, который он исключительно широко использовал в течение всей своей творческой жизни. Родившийся в семье юриста Яна Рубенса, сосланного незадолго до этого за некоторые «шалости» из Кёльна в небольшой городок Зиген, юный Питер Пауль начал заниматься живописью лишь в четырнадцать лет, когда после смерти отца мать с детьми переехала в Антверпен. Став в 1598 году членом гильдии художников святого Луки города, молодой Рубенс совершает вскоре путешествие в Италию (1600 - 1608), которое для будущей живописи художника имело определяющее значение. Художник, возможно, в творениях великих мастеров недавнего Возрождения и современных ему итальянских живописцев нашел тот идеал возможного, к которому в соответствии со своими талантом, мастерством и самобытностью необходимо стремиться.

Очень скоро П. П. Рубенс врывается в европейскую художественную жизнь, заявляя о себе как о первом живописце, которому, благодаря его виртуозной и быстрой кисти, подвластны все направления изобразительного искусства того времени. Как писал о себе сам Рубенс, «у каждого свой дар: мой талант таков, что как бы огромна ни была работа по количеству и разнообразию сюжетов, она еще ни разу не превзошла моих сил». Наиболее же ответственной работой художников времен Рубенса являлось, как и веками раньше, выполнение заказов католической церкви, которая, в том числе и с помощью искусства, пыталась ответить на вызов протестантского движения в Европе. Для образованного, тонкого, часто выполняющего деликатные дипломатические поручения Рубенса произведения на евангельские сюжеты стали наиболее ответственными в его творчестве.

Еще в Италии молодой художник пробует свои силы в религиозной живописи, создав Триптих для иезуитской церкви в Мантуе, а также такие работы, как Крещение, Обрезание, Поклонение пастухов. После возвращения на родину начинается время триумфальной живописи художника. В процветающей мастерской Рубенса, которую художник организовал в Антверпене, выполняются заказы едва ли не всех церквей Фландрии. Количество картин, созданных Рубенсом на евангельские (в меньшей степени библейские и общехристианские) сюжеты, настолько велико, что по ним легко проследить жизнь Иисуса Христа и Девы Марии. Одна из первых картин этой темы - выполненная с различимым влиянием итальянских мастеров Благовещение (1607-1610). И далее от лирической картины Непорочное зачатие до пафосного полотна Христос - Владыка мира. И конечно, стоящие в центре всех работ Рубенса на темы Старого и Нового заветов - творения, посвященные последним трагическим дням земной жизни Христа (назовем два масштабных триптиха - Воздвижение креста и Снятие с креста, созданные для кафедрального собора в Антверпене). В них проявились не только мастерство художника, но и вера, воображение и темперамент человека, наделенного в высшей степени талантом живописца. Надо ли говорить, что творчество Питера Пауля Рубенса явилось вершиной религиозной фламандской живописи, одной из ведущих в Европе того времени.

Рубенс - Библейские картины

Рубенс. Библейские картины - Содержание

Автопортрет

Адам и Ева

Адам и Ева. Между 1597 и 1600. Фрагмент

Апокалипсис. 1623-1624

Бичевание Христа. 1617

Бичевание Христа. Фрагмент

Благовещение

Благовещение. 1609

Благовещение. Около 1628

Введение Марии во храм

Ветхозаветное жертвоприношение. Около 1626

Вирсавия о купальне. Около 1635

Возвращение Святого семейства из Египта

Воздвижение креста (триптих о соборе Антверпена). 1610-1611

Воздвижение креста

Воздвижение креста

Воздвижение распятого Христа. 1610

Вознесение Богоматери. 1626

Вознесение Девы Марии

Вознесение Девы Марии. 1620-е

Вознесение Девы Марии. Около 1611-1612

Вознесение Марии. 1616-1618

Вознесение Марии. Около 1611/1614

Воскресение Христа. 1611-1612

Воскресение Христа. 1617-1619

Воскресение Христа. Около 1616

Воскрешение Лазаря

Воскрешение Лазаря. Около 1620

Вручение ключей от чистилища и рая святому Петру. Около 1616

Встреча Авраама и Мелхиседека. 1621

Встреча Авраама и Мелхиседека. Около 1626

Встреча Давида и Авигеи. 1625-1628. Фрагмент

Вход Христа в Иерусалим. 1632

Давид, о6езглавляющий Голиафа. Около 1616

Даниил в яме со львами. 1613-1616

Жертвоприношение Исаака. Около 1621

Избиение младенцев. 1637

Извещение Марии о скорой смерти. 1609-1612

Иоанн Богослов на Патмосе. 1616-1619

Искушение Христа. 1620

Каин убивает Авеля. 1608-1609. Фрагмент

Кесарево - кесарю. Божье - Богу. Около 1612

Коронование Девы Марии

Коронование Марии. Около 1613

Крещение Христа. 1605. Фрагмент

Крещение Христа. 1616-1619

Лот с дочерьми

Лот с дочерьми, покидающие Содам. Около 1613-1615

Лот с семьей, покидающие Содом. 1625

Мадонна с Младенцем в окружении ангелов. 1618

Мадонна с Младенцем в цветочной гирлянде (совместно с Яном Брейгелем I). 1620

Мадонна с Младенцем в цветочной гирлянде (совместно с Яном Брейгелем I). 1621

Мадонна с Младенцем и святыми Елизаветой и Иоаннам Крестителем. Около 1615

Мадонна с Младенцем и святыми. 1634

Мадонна с Младенцем на троне. Около 1628

Мадонна с Младенцем со святой Елизаветой и маленьким Иоанном. 1600-1608

Мадонна с Младенцем. 1616-1618

Мадонна с Младенцем. 1620-1624

Мадонна с Младенцем. 1625/1628. Фрагмент

Мадонна, поклоняющаяся спящему Младенцу. 1615-1618. Фрагмент

Маленькие Иисус и Иоанн с ангелочками

Маленькие Иисус и Иоанн с двумя ангелами. 1615-1620

Маленькие Христос и Иоанн Креститель. Фрагмент

Моисей с медным змеем. 1610

Мученичество Иоанна Богослова. 1616-1619

Непорочное зачатие. 1628-1629

Несение креста

Несение креста. 1634-1637. Фрагмент

Обращение Паола. 1610-1612

Обрезание Господне. 1605

Обучение Марии. 1630-1635. Фрагмент

Оплакивание Христа Девой Марией и святым Иоанном. 1614/1615

Оплакивание Христа

Оплакивание Христа. 1602. Фрагмент

Оплакивание Христа. 1614

Оплакивание Христа. Около 1618

Падение ангелов. Около 1619

Падение мятежных ангелов. 1620

Погребение Христа 113

Погребение Христа. 1615-1616

Поклонение волхвов

Поклонение волхвов. 1609/1628-1629

Поклонение волхвов. 1616

Поклонение волхвов. 1618-1619

Поклонение волхвов. 1624. Фрагмент

Поклонение волхвов. 1626-1629

Поклонение пастухов. 1608

Поклонение пастухов. Около 1608

Положение во гроб. Около 1612

Поражение Сеннахирима

Пророк Илия и ангел в пустыне. 1628-1629

Путь на Голгофу

Распятие

Распятие. 1616-1619

Распятие. 1619-1620. Фрагмент

Распятый Христос. 1610-1611

Саломея с головой Иоанна Крестителя. 1616-1619

Самсон и Далила

Самсон и Далила. Около 1610

Святая Троица

Святое семейство под яблоней. Около 1632

Святое семейство с Елизаветой и Иоанном Крестителем. Около 1630

Святое семейство с попугаем. Около 1614

Святое семейство со святой Анной. 1628-1630

Святое семейство со святой Елизаветой и маленьким Иоанном Крестителем

Святое семейство со святой Елизаветой и маленьким Иоаннам Крестителем. Около 1615

Снятие с креста. 1612-1614

Снятие с креста. 1614-1615

Страшный суд. 1617

Страшный суд. Около 1620

Сусанна и старцы

Сусанна и старцы. 1607-1608. Фрагмент

Сусанна и старцы. 1609-1610

Сусанна и старцы. 1614

Тайная вечеря. 1631-1632 219

Три креста. Около 1620

Ужин в Эммаусе. 1638

Христос - Владыка мира

Христос вручает святому Петру ключи от рая. 1613/1615

Христос и грешница

Христос и Мария Магдалина. 1618

Христос на кресте в окружении ангелов, собирающих его кровь

Христос на кресте. 1610. Фрагмент

Христос на кресте. 1612

Христос, умывающий ноги ученикам. 1632

Чистилище. 1634-1636

Эдемский сад с грехопадением (совместно с Янам Брейгелем І). Около 1615. Фрагмент

Экстаз Марии Магдалины. 1619-1620

Юдифь с головой Олоферна. 1620-1622. Фрагмент

Юдифь с головой Олоферна. Около 1616