Рубенс - Библейские картины
Питер Пауль Рубенс (1577 - 1640) - уникальное явление в мировой живописи, художиик лучезарного таланта, который он исключительно широко использовал в течение всей своей творческой жизни. Родившийся в семье юриста Яна Рубенса, сосланного незадолго до этого за некоторые «шалости» из Кёльна в небольшой городок Зиген, юный Питер Пауль начал заниматься живописью лишь в четырнадцать лет, когда после смерти отца мать с детьми переехала в Антверпен. Став в 1598 году членом гильдии художников святого Луки города, молодой Рубенс совершает вскоре путешествие в Италию (1600 - 1608), которое для будущей живописи художника имело определяющее значение. Художник, возможно, в творениях великих мастеров недавнего Возрождения и современных ему итальянских живописцев нашел тот идеал возможного, к которому в соответствии со своими талантом, мастерством и самобытностью необходимо стремиться.
Очень скоро П. П. Рубенс врывается в европейскую художественную жизнь, заявляя о себе как о первом живописце, которому, благодаря его виртуозной и быстрой кисти, подвластны все направления изобразительного искусства того времени. Как писал о себе сам Рубенс, «у каждого свой дар: мой талант таков, что как бы огромна ни была работа по количеству и разнообразию сюжетов, она еще ни разу не превзошла моих сил». Наиболее же ответственной работой художников времен Рубенса являлось, как и веками раньше, выполнение заказов католической церкви, которая, в том числе и с помощью искусства, пыталась ответить на вызов протестантского движения в Европе. Для образованного, тонкого, часто выполняющего деликатные дипломатические поручения Рубенса произведения на евангельские сюжеты стали наиболее ответственными в его творчестве.
Еще в Италии молодой художник пробует свои силы в религиозной живописи, создав Триптих для иезуитской церкви в Мантуе, а также такие работы, как Крещение, Обрезание, Поклонение пастухов. После возвращения на родину начинается время триумфальной живописи художника. В процветающей мастерской Рубенса, которую художник организовал в Антверпене, выполняются заказы едва ли не всех церквей Фландрии. Количество картин, созданных Рубенсом на евангельские (в меньшей степени библейские и общехристианские) сюжеты, настолько велико, что по ним легко проследить жизнь Иисуса Христа и Девы Марии. Одна из первых картин этой темы - выполненная с различимым влиянием итальянских мастеров Благовещение (1607-1610). И далее от лирической картины Непорочное зачатие до пафосного полотна Христос - Владыка мира. И конечно, стоящие в центре всех работ Рубенса на темы Старого и Нового заветов - творения, посвященные последним трагическим дням земной жизни Христа (назовем два масштабных триптиха - Воздвижение креста и Снятие с креста, созданные для кафедрального собора в Антверпене). В них проявились не только мастерство художника, но и вера, воображение и темперамент человека, наделенного в высшей степени талантом живописца. Надо ли говорить, что творчество Питера Пауля Рубенса явилось вершиной религиозной фламандской живописи, одной из ведущих в Европе того времени.
Рубенс - Библейские картины
М. : ООО «ИЭ Русский Мир», 2015. - 240 с.
ISBN 978-5-7793-4642-9
Рубенс. Библейские картины - Содержание
Автопортрет
Адам и Ева
Адам и Ева. Между 1597 и 1600. Фрагмент
Апокалипсис. 1623-1624
Бичевание Христа. 1617
Бичевание Христа. Фрагмент
Благовещение
Благовещение. 1609
Благовещение. Около 1628
Введение Марии во храм
Ветхозаветное жертвоприношение. Около 1626
Вирсавия о купальне. Около 1635
Возвращение Святого семейства из Египта
Воздвижение креста (триптих о соборе Антверпена). 1610-1611
Воздвижение креста
Воздвижение креста
Воздвижение распятого Христа. 1610
Вознесение Богоматери. 1626
Вознесение Девы Марии
Вознесение Девы Марии. 1620-е
Вознесение Девы Марии. Около 1611-1612
Вознесение Марии. 1616-1618
Вознесение Марии. Около 1611/1614
Воскресение Христа. 1611-1612
Воскресение Христа. 1617-1619
Воскресение Христа. Около 1616
Воскрешение Лазаря
Воскрешение Лазаря. Около 1620
Вручение ключей от чистилища и рая святому Петру. Около 1616
Встреча Авраама и Мелхиседека. 1621
Встреча Авраама и Мелхиседека. Около 1626
Встреча Давида и Авигеи. 1625-1628. Фрагмент
Вход Христа в Иерусалим. 1632
Давид, о6езглавляющий Голиафа. Около 1616
Даниил в яме со львами. 1613-1616
Жертвоприношение Исаака. Около 1621
Избиение младенцев. 1637
Извещение Марии о скорой смерти. 1609-1612
Иоанн Богослов на Патмосе. 1616-1619
Искушение Христа. 1620
Каин убивает Авеля. 1608-1609. Фрагмент
Кесарево - кесарю. Божье - Богу. Около 1612
Коронование Девы Марии
Коронование Марии. Около 1613
Крещение Христа. 1605. Фрагмент
Крещение Христа. 1616-1619
Лот с дочерьми
Лот с дочерьми, покидающие Содам. Около 1613-1615
Лот с семьей, покидающие Содом. 1625
Мадонна с Младенцем в окружении ангелов. 1618
Мадонна с Младенцем в цветочной гирлянде (совместно с Яном Брейгелем I). 1620
Мадонна с Младенцем в цветочной гирлянде (совместно с Яном Брейгелем I). 1621
Мадонна с Младенцем и святыми Елизаветой и Иоаннам Крестителем. Около 1615
Мадонна с Младенцем и святыми. 1634
Мадонна с Младенцем на троне. Около 1628
Мадонна с Младенцем со святой Елизаветой и маленьким Иоанном. 1600-1608
Мадонна с Младенцем. 1616-1618
Мадонна с Младенцем. 1620-1624
Мадонна с Младенцем. 1625/1628. Фрагмент
Мадонна, поклоняющаяся спящему Младенцу. 1615-1618. Фрагмент
Маленькие Иисус и Иоанн с ангелочками
Маленькие Иисус и Иоанн с двумя ангелами. 1615-1620
Маленькие Христос и Иоанн Креститель. Фрагмент
Моисей с медным змеем. 1610
Мученичество Иоанна Богослова. 1616-1619
Непорочное зачатие. 1628-1629
Несение креста
Несение креста. 1634-1637. Фрагмент
Обращение Паола. 1610-1612
Обрезание Господне. 1605
Обучение Марии. 1630-1635. Фрагмент
Оплакивание Христа Девой Марией и святым Иоанном. 1614/1615
Оплакивание Христа
Оплакивание Христа. 1602. Фрагмент
Оплакивание Христа. 1614
Оплакивание Христа. Около 1618
Падение ангелов. Около 1619
Падение мятежных ангелов. 1620
Погребение Христа 113
Погребение Христа. 1615-1616
Поклонение волхвов
Поклонение волхвов. 1609/1628-1629
Поклонение волхвов. 1616
Поклонение волхвов. 1618-1619
Поклонение волхвов. 1624. Фрагмент
Поклонение волхвов. 1626-1629
Поклонение пастухов. 1608
Поклонение пастухов. Около 1608
Положение во гроб. Около 1612
Поражение Сеннахирима
Пророк Илия и ангел в пустыне. 1628-1629
Путь на Голгофу
Распятие
Распятие. 1616-1619
Распятие. 1619-1620. Фрагмент
Распятый Христос. 1610-1611
Саломея с головой Иоанна Крестителя. 1616-1619
Самсон и Далила
Самсон и Далила. Около 1610
Святая Троица
Святое семейство под яблоней. Около 1632
Святое семейство с Елизаветой и Иоанном Крестителем. Около 1630
Святое семейство с попугаем. Около 1614
Святое семейство со святой Анной. 1628-1630
Святое семейство со святой Елизаветой и маленьким Иоанном Крестителем
Святое семейство со святой Елизаветой и маленьким Иоаннам Крестителем. Около 1615
Снятие с креста. 1612-1614
Снятие с креста. 1614-1615
Страшный суд. 1617
Страшный суд. Около 1620
Сусанна и старцы
Сусанна и старцы. 1607-1608. Фрагмент
Сусанна и старцы. 1609-1610
Сусанна и старцы. 1614
Тайная вечеря. 1631-1632 219
Три креста. Около 1620
Ужин в Эммаусе. 1638
Христос - Владыка мира
Христос вручает святому Петру ключи от рая. 1613/1615
Христос и грешница
Христос и Мария Магдалина. 1618
Христос на кресте в окружении ангелов, собирающих его кровь
Христос на кресте. 1610. Фрагмент
Христос на кресте. 1612
Христос, умывающий ноги ученикам. 1632
Чистилище. 1634-1636
Эдемский сад с грехопадением (совместно с Янам Брейгелем І). Около 1615. Фрагмент
Экстаз Марии Магдалины. 1619-1620
Юдифь с головой Олоферна. 1620-1622. Фрагмент
Юдифь с головой Олоферна. Около 1616
