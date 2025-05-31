Всё началось в маленькой деревне Старомлыны в Беларуси. В простой деревянной хате у дороги, выкрашенной в жёлтый цвет, был большой праздник — одна из молодых женщин деревни Анастасия Дейнека роди ла сына! Это было 12 июля 1898 года, в день Святого Петра. Поэтому родители и назвали новорождённого Пётр Наумович Дейнека. Наум и Анастасия Дейнеки были людьми бедными. Кормились с маленького огорода, в котором выращивали только картофель и капусту. Семья росла, и казалось, что маленькая однокомнатная хатка становится 6 Дом моего отца всё меньше и меньше. Чтобы содержать семью, Наум часто удил рыбу в близлежащей реке Ясельде. Маленький Пётр очень любил ходить на рыбалку с отцом. Часто, если улов был скудным, приходилось трудиться весь день и всю ночь. Как-то летом Петра послали на маленький остров в нескольких километрах от дома пасти скот. В округе рыскали волки, и Пётр ночи напролёт жёг костёр, обнимая свою собачонку и старательно охраняя стадо. Иногда его посещали сёстры, принося свежий хлеб. Они по доброму шутили, мечтая о том, что когда-нибудь Пётр поедет в Америку, заработает денег и поможет семье. Вот тогда они заживут лучше и будут есть не только суп. Семейство в то время жило впроголодь. Однажды вечером после ужина отец Петра сказал ему: «Петя, в деревне поговаривают, что некоторые от правили своих сыновей работать за океан. Они присылают доллары и помогают родным. Сынок, — дрожащим голосом продолжил папа, — мы с мамой решили послать тебя в Америку, чтобы ты помог семье». Пётр был растерян. Уехать из дому? Покинуть свою деревню? Оставить семью, чтобы уехать за океан в чу жую страну, языка которой он не знал? Его сердце за колотилось, в горле пересохло. Он хотел громко крикнуть: «Нет!», но при свете горящей свечи увидел слёзы, бегущие по щекам отца. Он чувствовал, что обязан согласиться. Он любил родителей, обожал своих сестёр Фёклу и Анастасию, и маленьких братьев. Конечно же, надо ехать. Нужно быть храбрым. В конце концов, ему уже почти 16 лет. Родители заняли денег, чтобы купить билет. Мама плакала, заботливо собирая вещи Петра. 3 марта 1914 года друзья и родные собрались, чтобы провести юношу в дальний путь. Когда они шли по улице, соседи выходили из домов, чтобы пожелать Петру удачи. Предчувствуя долгую разлуку, Пётр оглянулся на отцовский дом. Увидит ли он его когда-нибудь?

Руфь Петровна Дейнека-Шаленко - Дом моего отца

Перевод: С. Омельченко Редакция: Ю. Цитрицкая В книге использованы тексты Синодального перевода Библии, исправ ленное издание © Славянское Евангельское Общество 2015 177стр

ISBN 978-1-56773-128-7

Руфь Петровна Дейнека-Шаленко - Дом моего отца - Содержание