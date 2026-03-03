Павел был верным служителем Бога во всем, что бы он ни делал. Он был евреем, жил в Римской империи в первом веке по Р. Х. и добился почетного положения внутри правящей группы фарисеев. В те дни фарисеи считались одними из самых уважаемых людей во всем еврейском обществе. Они были богословами, учителями и правителями Божьего народа.

Однако у них была одна большая беда: они отказывались признавать, что Иисус - Сын Божий, и Павел также разделял их убеждение, поскольку стремился стать фарисеем среди фарисеев. Через некоторое время в нем настолько усилилась ненависть к христианам, что он был готов физически их уничтожать. Он вложил всю свою энергию и устремленность в то, чтобы стереть с лица земли этих людей и Церковь Иисуса Христа.

Однако позднее Павел увидел, что вся его ненависть и усилия не могут сравниться по мощи с любовью Бога. Однажды Иисус показал ему, что Он действительно Сын Божий, и после этого Павел уже не мог оставаться таким, как прежде. Более того, Павел стал одним из самых выдающихся христиан, которых видел свет.

По мере того, как вы изучаете данное пособие об апостоле Павле вы сами увидите, что он действительно был уникальным человеком: преданный последователь Христа, верный свидетель, основатель многих церквей, миссионер, обращавшийся к людям разных национальностей.

Павел – «Для меня жизнь – Христос» - Руководство для лидера малых групп

СПб.: Мирт, 2011. - 79 с.

(Серия: Открой для себя жизнь)

ISBN 978-5-88869-271-1

Павел – «Для меня жизнь – Христос» - Руководство для лидера малых групп - Содержание

Как пользоваться этим руководством

Введение

Урок 1. Орудие в руках Бога

Урок 2. Новый человек, новое творение

Урок 3. К язычникам

Урок 4. Внутри и снаружи

Урок 5. Павел в Ефесе

Урок 6. Арест и защита

Урок 7. По пути в Рим

Мужчина и его мир – Руководство для лидера малых групп

СПб.: Мирт, 2011. -79 с.

(Серия: Открой для себя жизнь)

ISBN 978-5-88869-270-7.

Мужчина и его мир - Руководство для лидера малых групп – Содержание

Как пользоваться этим руководством

Введение

Урок 1. Мужчина и его работа

Урок 2. Мужчина и его друзья

Урок 3. Мужчина и его дети

Урок 4. Мужчина и его деньги

Урок 5. Мужчина и его цели

Урок 6. Мужчина и его семья

Урок 7. Мужчина и его Бог

Женщины, нашедшие путь - Руководство для лидера малых групп

СПб.: Мирт, 2012. — 112 с.

(Серия: Открой для себя жизнь)

ISBN 978-5-88869-281-3

Женщины, нашедшие путь - Содержание

Как пользоваться этим руководством

Введение

Урок 1. Три еврейские женщины в Египте

Урок 2. Анна: молитвы и обетования

Урок 3. Авигея: нетленная красота

Урок 4. Сонамитянка: вера в действии

Урок 5. Мария: избранная для особой миссии

Урок 6. Две истинно верующие женщины

Урок 7. Мария и Марфа

Урок 8. Женщины, нашедшие Иисуса

Под действием Святого Духа – Руководство для лидера домашних групп

СПб.: Мирт, 2011. - 79 с.

(Серия: Открой для себя жизнь)

ISBN 975-5-88869-265-3

Под действием Святого Духа – Руководство для лидера домашних групп – Содержание

Как пользоваться этим руководством

Введение

Урок 1. Излияние Духа

Урок 2. Новая жизнь в Духе

Урок 3. Дух — наш советник

Урок 4. Меч Духа

Урок 5. Дух святости

Урок 6. Дух Силы

Урок 7. Дары Духа

Неемия - лидер-слуга - Руководство для лидера малых групп

СПб.: Мирт, 2013. - 96 с.

(Серия: Открой для себя жизнь)

ISBN 978-5-88869-298-1

Неемия - лидер-слуга - Руководство для лидера малых групп – Содержание

Как пользоваться этим руководством

Введение

Урок 1. Успех в ответ на просьбу

Урок 2. Спиной к стене

Урок 3. Как быть добрым и сердитым

Урок 4. О пользе критической ситуации

Урок S. Они нашли радость в книге

Урок 6. Бог дарует радость Своему народу

Урок 7. Опасность компромисса

Иисус - Его торжество над смертью – Руководство для лидера малых групп

СПб.: Мирт, 2012. - 77 с.

(Серия: Открой для себя жизнь)

ISBN 978-5-88869-279-0

Иисус - Его торжество над смертью – Руководство для лидера малых групп – Содержание

Как пользоваться этим руководством

Введение

Урок 1. Подлинное величие

Урок 2. Добро пожаловать в Иерусалим

Урок 3. Преданный и покинутый

Урок 4. Истерзанный и осужденный

Урок 5. Жестокая смерть

Урок 6. Он жив!

Иисус - Его могущественная жизнь - Руководство для лидера малых групп

СПб.: Мирт, 2012. — 87 с.

(Серия: Открой для себя жизнь)

ISBN 978-5-88869-280-6

Иисус - Его могущественная жизнь - Руководство для лидера малых групп - Содержание

Как пользоваться этим руководством

Введение

Урок 1 . Рожден быть Царем

Урок 2 .Подготовка

Урок 3 . Проповедь и исцеление

Урок 4 . Друзья и враги

Урок 5 . Бог невозможного

Урок 6 . Понимание Иисуса

Урок 7 . Победа и поражение

Екклесиаст: Нахождение смысла жизни. Руководство для лидера малых групп

Христианский ресурс “Faith Alive”, 2011. – 78c.

ISBN: 978-5-88869-272-1

Екклесиаст: Нахождение смысла жизни. Руководство для лидера малых групп - Содержание

Как пользоваться этим руководством

Введение

Урок 1: Жизнь полна разочарований

Урок 2: Работа и игра

Урок 3: Время и перемены

Урок 4: Богатство

Урок 5: Справедливость

Урок 6: Страдания и смерть

Урок 7: От разочарований к надежде