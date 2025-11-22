Рупова - Древнееврейский язык

Древнееврейским называется язык, на котором написано Священное Писание Ветхого Завета. Еврейская Библия — основной памятник этого языка. Язык Ветхого Завета представляет собой особую форму речи, ставшую литературной нормой и оставшуюся практически неизменной на протяжении многих столетий, за которые составлялся свод канонических библейских текстов. При этом разговорный язык за этот период изменился весьма существенно. В эпоху, последовавшую за вавилонским пленом (начиная с V в. до н.э.), получил большое распространение арамейский язык, который вытеснил древнееврейский из устной сферы. Отдельные главы поздних библейских книг (Ездры и Даниила) написаны уже по-арамейски. Пребывание евреев в рассеянии, последовавшее за антиримскими восстаниями первых двух веков н.э., разрушением Иерусалима, сопровождалось переходом для изгнанников и беглецов со Святой Земли на языки стран диаспоры. При этом еврейский язык продолжал быть языком культа и письменности. В эпоху Ренессанса ученые христианской Европы заинтересовались языком Библии. При этом оказалось, что в различных странах расселения евреев сложились разные традиции чтения и, прежде всего, гласных звуков. Учеными были установлены две основные традиции чтения: ашкеназская и сефардская. Первая из них характерна для евреев Северной Франции, Германии и славянских стран. Вторая получила распространение в Средиземноморье, где жили потомки испанских и португальских евреев, бежавших от инквизиции. Европейские ученые выбрали сефардскую традицию — это обычно связывают с именем Иоганна Рейхлина (1455–1522), с которого началось систематическое изучение древнееврейского языка в христианском мире. Таким образом, в европейских университетах стало общепринятым основанное на сефардской традиции «рейхлиново чтение». В XX в. был заново воссоздан живой разговорный еврейский язык на базе библейского и отчасти мишнаитского и средневекового литературных диалектов. Этот язык называют современным ивритом. В основу его фонетики положено рейхлиново произношение. Естественно, что после того, как иврит стал живым разговорным языком, он стал подвергаться постоянным лексическим, синтаксическим и фонетическим изменениям.

Рупова М. Г. - Древнееврейский язык - Учебное пособие по изучению основ

СПб.: Алетейя, 2025. — 112 с. : ил.

ISBN 978-5-00165-866-5

Рупова М. Г. - Древнееврейский язык: учебное пособие по изучению основ - Содержание