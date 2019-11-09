Во вступлении к публикации Воспоминаний Смоленского (РДМ. Т. IV) уже была дана краткая характеристика его огромного эпистолярного наследия: упо мянуты основные хранилища (РГИА и РГБ, а также РГАЛИ, РГАДА, РНБ, Дом музей П. И. Чайковского в Клину, ОПИ ГИМ, ГЦММК имени М. И. Глинки и проч.), названы основные документы.

Шестой том серии (в двух книгах) целиком посвящен переписке Смоленского. Как упоминалось в предисловии к первой книге тома, главными в его наследии можно считать три очень большие по объему переписки — с С. А. Рачинским, С. Д. Шереметевым, С. С. Волковой. Переписка с Шереметевым публикуется в первой книге вместе с исключительно важной по смыслу, хотя и относительно небольшой перепиской с К. П. Победоносцевым; подготовка переписки с Рачинским также входит в планы серии РДМ.

Если в первой книге тома корреспонденты Смоленского представлены фигурами крупных общественных деятелей, то во второй книге — фигурами музыкальных (преимущественно церковно-музыкальных) деятелей. Первый раздел содержит переписку с С. С. Волковой (о которой уже шла речь во вступлении к тому в целом и которой посвящается нижеследующая отдельная статья), далее следует пять двухсторонних переписок: с Д. В. Разумовским, А. В. Преображенским, В. М. Металловым, С. И. Танеевым, П. И. и М. И. Чайковскими; в заключительном разделе представлена обширная (более двух десятков адресатов) подборка писем к Смоленскому разных лиц.