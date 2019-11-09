Русская духовная музыка в документах и материалах - Том VI - Книга 2
Во вступлении к публикации Воспоминаний Смоленского (РДМ. Т. IV) уже была дана краткая характеристика его огромного эпистолярного наследия: упомянуты основные хранилища (РГИА и РГБ, а также РГАЛИ, РГАДА, РНБ, Дом музей П. И. Чайковского в Клину, ОПИ ГИМ, ГЦММК имени М. И. Глинки и проч.), названы основные документы.
Шестой том серии (в двух книгах) целиком посвящен переписке Смоленского. Как упоминалось в предисловии к первой книге тома, главными в его наследии можно считать три очень большие по объему переписки — с С. А. Рачинским, С. Д. Шереметевым, С. С. Волковой. Переписка с Шереметевым публикуется в первой книге вместе с исключительно важной по смыслу, хотя и относительно небольшой перепиской с К. П. Победоносцевым; подготовка переписки с Рачинским также входит в планы серии РДМ.
Если в первой книге тома корреспонденты Смоленского представлены фигурами крупных общественных деятелей, то во второй книге — фигурами музыкальных (преимущественно церковно-музыкальных) деятелей. Первый раздел содержит переписку с С. С. Волковой (о которой уже шла речь во вступлении к тому в целом и которой посвящается нижеследующая отдельная статья), далее следует пять двухсторонних переписок: с Д. В. Разумовским, А. В. Преображенским, В. М. Металловым, С. И. Танеевым, П. И. и М. И. Чайковскими; в заключительном разделе представлена обширная (более двух десятков адресатов) подборка писем к Смоленскому разных лиц.
Русская духовная музыка в документах и материалах. С. В. Смоленский и его корреспонденты - Том VI - Книга 2
Серия - "Язык. Семиотика. Культура"
М: Знак, 2010. — 888 с
ISBN 978-5-9551-0401-0
Русская духовная музыка в документах и материалах - С. В. Смоленский и его корреспонденты - Том VI - Книга 2 - Содержание
Вступительная статья
I. Переписка с С. С. Волковой
- «Что за чудная, что за добрая и умная девушка!»
- Переписка
- Приложения:
- 1. С. С. Волкова. О древнерусских церковных напевах и
- о значении их для будущности русского музыкального искусства. . .
- 2. С. С. Волкова. Предисловие к Воспоминаниям С. В. Смоленского .
- 3. Письмо А. И. Смоленской к С. С. Волковой
II. Переписка с Д. В. Разумовским
- Отец Димитрий Разумовский: священник и ученый
- Переписка
III. Переписка с А. В. Преображенским
- Вступительная статья
- Переписка
IV. Переписка с В. М. Металловым
- Вступительная статья
- Переписка
V. Переписка с С. И. Танеевым
- Вступительная статья
- Переписка
VI. Переписка с П. И. и М. И. Чайковскими
- Вступительная статья
- Переписка
VII. Письма к С. В. Смоленскому разных лиц
- Письмо митрополита Михаила Сербского
- Письмо епископа Александра (Светлакова)
- Письма епископа Илариона (Юшенова)
- Письмо епископа Никанора (Каменского)
- Письма священника М. И. Щетнева
- Письма Ю. К. Арнольда
- Письма Н. И. Компанейского
- Письма Уильяма Джона Биркбека
- Письма Д. В. Аллеманова
- Письмо В. М. Васнецова
- Письмо В. В. Стасова
- Письмо С. Н. Кругликова
- Письма Л. А. Саккетти
- Письма Н. Ф. Финдейзена
- Письма Н. С. Кленовского
- Письмо Е. Э. Линевой
- Письма В. И. Ребикова
- Письма С. В. Панченко
- Письма П. Г. Чеснокова
- Письма А. Г. Чеснокова
- Письма П. Н. Толстякова
Русская духовная музыка в документах и материалах - С. В. Смоленский и его корреспонденты - Том VI - Книга 2 - Вступительная статья
Двухсторонних переписок в наследии Смоленского сохранилось не так уж много: кроме названных выше, упоминания заслуживает, несомненно, переписка с издателем «Русской музыкальной газеты» Н. Ф. Финдейзеном. Она не включена в данный том, во-первых, ввиду очень большого объема текстов, а во-вторых и в-главных, потому что ныне ведется планомерная публикация документов Финдейзена (подготовка к печати осуществляется музыковедом М. Л. Космовской), и в частности письма Финдейзена к Смоленскому и ответные письма приводятся в примечаниях к изданию Дневников Финдейзена (в самих Дневниках довольно подробно освещается то, о чем идет речь в этой переписке); все же несколько писем Финдейзена приводится, для полноты картины, в разделе «Письма к С. В. Смоленскому разных лиц».
Включенные в том двухсторонние переписки содержат, за небольшим исключением, никогда не публиковавшиеся материалы. Исключение составляют письма П. И. Чайковского, напечатанные в Полном собрании сочинений композитора, но при этом письма Смоленского к Чайковскому, а также к его брату Модесту Ильичу до сих пор оставались неопубликованными. Переписка Смоленского с С. И. Танеевым впервые увидела свет в альманахе Музея музыкальной культуры имени М. И. Глинки «Новое о Танееве» (М., 2006), в настоящее издание включены пропущенные при первой публикации документы и дополнены комментарии.
Каждой из пяти переписок сопутствует вступительная статья, в которой освещается история отношений Смоленского с данным корреспондентом. Гораздо более трудной оказалась проблема отбора документов для раздела «Письма к С. В. Смоленскому разных лиц»: самый простой подсчет таковых лиц дает цифру, далеко переходящую за сотню. При этом речь идет не о частной, семейной переписке, а именно о переписке деловой либо дружеской, но имеющей непосредственное отношение к деятельности Смоленского.
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