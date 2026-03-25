Эта книга называется «Русская фольклорная демонология». Почему именно так?

В этнографии и фольклористике демонологией принято называть ту часть мифологических представлений, которая относится главным образом к духам — хозяевам природного и культурного пространства, к демонам болезней и к неупокоенным мертвецам. Все эти персонажи действуют и вступают в непосредственное общение с людьми «здесь» (в конкретной местности, известной рассказчику и слушателям) и «сейчас» (обычно на памяти трех поколений). В отличие от богов, обитающих в труднодоступных местах, демоны часто живут «по соседству»: в реке, в поле, в лесу или даже непосредственно в человеческом жилище. Соответственно, и контакт с ними можно легко установить, без специального посредничества и сложных ритуалов. «Власть» демонов по сравнению с богами невелика: например, они могут заведовать определенным озером или лесом, влиять на благополучие отдельного человека или семьи.

Следует сказать, что демоны (в том значении, в котором мы будем употреблять это слово) отнюдь не всегда злы или вредоносны. Они часто заключают договор с человеком и честно выполняют условия сделки, бывают благодарны (как севернорусский леший) и даже благожелательны (как домовой).

Владимир Рябов - Русская фольклорная демонология - От оборотней и мертвецов до русалок и огненного змея

(Страшно интересная Россия)

Москва : МИФ, 2024. — 432 с. : ил.

ISBN 978-5-00214-244-6

Владимир Рябов - Русская фольклорная демонология - От оборотней и мертвецов до русалок и огненного змея - Содержание

Введение в русскую фольклорную демонологию

Глава 1. Леший - Глава 2. Водяной - Глава 3. Банник и обдериха - Глава 4. Домовой - Глава 5. Кикимора - Глава 6. Огненный змей - Глава 7. Русалка - Глава 8. Покойник - Глава 9. Колдун и ведьма - Глава 10. Одержимость: кликушество и икота - Глава 11. Проклятые, похищенные, подмененные нечистой силой - Глава 12. Оборотень - Глава 13. Чёрт

Сколько всего демонов? (вместо заключения)

