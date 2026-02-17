Рягузов - До конца возлюбил их

Рягузов - До конца возлюбил их
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Виктора Сергеевича Рягузова «До конца возлюбил их» представляет собой сборник духовных размышлений и проповедей, посвященных теме Божьей любви и практическому христианскому благочестию. Автор, известный служитель и проповедник братства евангельских христиан-баптистов, фокусирует внимание читателя на глубине отношений между Богом и человеком.

В центре повествования стоит библейский стих из Евангелия от Иоанна (13:1), ставший названием книги. Рягузов раскрывает многогранность Христовой любви, которая проявляется в Его земном служении, страданиях на кресте и неизменной верности Своим ученикам. Автор подчеркивает, что эта любовь не зависит от человеческих заслуг, но является фундаментом, на котором строится вся жизнь верующего и деятельность церкви.

Книга отличается пастырской теплотой, доступным языком и обилием практических примеров. Рягузов призывает читателей не просто теоретически знать о Боге, но переживать Его любовь в повседневных обстоятельствах, отвечая на неё послушанием и святостью. Труд ориентирован на широкий круг верующих и будет полезен как для личного духовного назидания, так и для подготовки к церковным проповедям.

Рягузов В.С. - До конца возлюбил их

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2008. — 140 с.

ISBN 978-5-7454-1074-1

Рягузов В.С. - До конца возлюбил их - Содержание

ЧТО СОВЕРШИЛ ДЛЯ ВАС ИИСУС ХРИСТОС?

  • Иисус Христос открыл вам имя Бога!

  • Иисус Христос принял вас как дар Небесного Отца!

  • Иисус Христос дал вам Евангелие Благодати!

  • Иисус Христос непрестанно молится о вас!

  • Иисус Христос прославился в вас!

  • Иисус Христос хранит вас от вечной гибели!

  • Иисус Христос послал вас в мир!

  • Иисус принес Себя в жертву за вас!

  • Иисус дал вам дар славы!

ТОЛЬКО ОДИН ДОСТОИН!

  • Нужда в посреднике

  • Величие Голгофского подвига

  • Только Один достоин!

  • Спасительное молчание Христа

  • Три аспекта спасения

  • «Жажду!»

  • «Совершилось!»

Views 74
Added 17.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

