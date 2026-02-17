Рягузов - До конца возлюбил их

Книга Виктора Сергеевича Рягузова «До конца возлюбил их» представляет собой сборник духовных размышлений и проповедей, посвященных теме Божьей любви и практическому христианскому благочестию. Автор, известный служитель и проповедник братства евангельских христиан-баптистов, фокусирует внимание читателя на глубине отношений между Богом и человеком.

В центре повествования стоит библейский стих из Евангелия от Иоанна (13:1), ставший названием книги. Рягузов раскрывает многогранность Христовой любви, которая проявляется в Его земном служении, страданиях на кресте и неизменной верности Своим ученикам. Автор подчеркивает, что эта любовь не зависит от человеческих заслуг, но является фундаментом, на котором строится вся жизнь верующего и деятельность церкви.

Книга отличается пастырской теплотой, доступным языком и обилием практических примеров. Рягузов призывает читателей не просто теоретически знать о Боге, но переживать Его любовь в повседневных обстоятельствах, отвечая на неё послушанием и святостью. Труд ориентирован на широкий круг верующих и будет полезен как для личного духовного назидания, так и для подготовки к церковным проповедям.

Рягузов В.С. - До конца возлюбил их

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2008. — 140 с.

ISBN 978-5-7454-1074-1

Рягузов В.С. - До конца возлюбил их - Содержание

ЧТО СОВЕРШИЛ ДЛЯ ВАС ИИСУС ХРИСТОС?

Иисус Христос открыл вам имя Бога!

Иисус Христос принял вас как дар Небесного Отца!

Иисус Христос дал вам Евангелие Благодати!

Иисус Христос непрестанно молится о вас!

Иисус Христос прославился в вас!

Иисус Христос хранит вас от вечной гибели!

Иисус Христос послал вас в мир!

Иисус принес Себя в жертву за вас!

Иисус дал вам дар славы!

ТОЛЬКО ОДИН ДОСТОИН!