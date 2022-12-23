Виктор Рягузов - Как обратить испытания в благословения - Комментарий на Послание Иакова

За всю историю цивилизации на вопрос о смысле страданий были даны тысячи ответов-гаданий, ответов-предположений. Однако действительно правдивый ответ содержится в Книге, на которую давным-давно указал русский критик В. Г. Белинский: «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни – Евангелие». Такого же мнения о Писании придерживалась академик Бехтерева: «Читайте Евангелие. В Новом Завете удивительная мудрость. Только сначала надо читать, чтобы знать, а потом читать и раздумывать».

Вот ответ этой всегда актуальной Вечной Книги: начало земным скорбям и неудачам положил выбор наших прародителей в Едеме. По наущению сатаны они решили идти путем познания добра и зла. Это значило, что наряду с добром они и их потомки будут познавать зло, наряду с радостью – печаль, наряду со святостью – грех, наряду с преступлением – наказание, наряду с жизнью – смерть, наряду с вечной славой – вечный позор.

С избранного пути свернуть человечеству невозможно, оно обречено пройти его до конца. Впереди уже видно семилетие великой скорби с антихристом во главе, а после нее тысячелетнее Царство Христа, Армагеддон и Вечность. Идти осталось совсем немного, и самые страшные беды, от которых люди станут кусать свои языки, обрушатся скорее, чем мы думаем.

Библейское объяснение наших бед неверующих не устраивает. Им по душе позитивный взгляд: мир эволюционирует от низшего к высшему, от худшего к лучшему. Достоинством такого подхода является временное облегчение: раз Бога нет, то и не перед кем отвечать. Живи как хочешь и не ищи высшего смысла – его нет и не будет!

Недостатком такого взгляда является невозможность объяснить происхождение невероятно сложного и красивого мира естественными причинами. Чтобы поверить (именно поверить, не проверить и не доказать!), что неживая материя смогла создать шесть миллионов видов живых существ, требуется включить на полную мощность буйную фантазию и распрощаться со здравым смыслом.