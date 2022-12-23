Виктор Рягузов - Как обратить испытания в благословения - Комментарий на Послание Иакова

Рягузов - Комментарий на Послание Иакова - Жизнь вопреки
За всю историю цивилизации на вопрос о смысле страданий были даны тысячи ответов-гаданий, ответов-предположений. Однако действительно правдивый ответ содержится в Книге, на которую давным-давно указал русский критик В. Г. Белинский: «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни – Евангелие». Такого же мнения о Писании придерживалась академик Бехтерева: «Читайте Евангелие. В Новом Завете удивительная мудрость. Только сначала надо читать, чтобы знать, а потом читать и раздумывать».
Вот ответ этой всегда актуальной Вечной Книги: начало земным скорбям и неудачам положил выбор наших прародителей в Едеме. По наущению сатаны они решили идти путем познания добра и зла. Это значило, что наряду с добром они и их потомки будут познавать зло, наряду с радостью – печаль, наряду со святостью – грех, наряду с преступлением – наказание, наряду с жизнью – смерть, наряду с вечной славой – вечный позор.
С избранного пути свернуть человечеству невозможно, оно обречено пройти его до конца. Впереди уже видно семилетие великой скорби с антихристом во главе, а после нее тысячелетнее Царство Христа, Армагеддон и Вечность. Идти осталось совсем немного, и самые страшные беды, от которых люди станут кусать свои языки, обрушатся скорее, чем мы думаем.
Библейское объяснение наших бед неверующих не устраивает. Им по душе позитивный взгляд: мир эволюционирует от низшего к высшему, от худшего к лучшему. Достоинством такого подхода является временное облегчение: раз Бога нет, то и не перед кем отвечать. Живи как хочешь и не ищи высшего смысла – его нет и не будет!
Недостатком такого взгляда является невозможность объяснить происхождение невероятно сложного и красивого мира естественными причинами. Чтобы поверить (именно поверить, не проверить и не доказать!), что неживая материя смогла создать шесть миллионов видов живых существ, требуется включить на полную мощность буйную фантазию и распрощаться со здравым смыслом.
Виктор Рягузов - Как обратить испытания в благословения - Комментарий на Послание Иакова
«Библия для всех», 2018. - 129 с.
ISBN 978-5-7454-1526-5
Виктор Рягузов - Как обратить испытания в благословения - Комментарий на Послание Иакова - Содержание
Предисловие
Верный наставник
- 1. Мы можем доверять наставлениям Иакова, ибо он не понаслышке знал проблемы грешного человека
- 2. Мы можем доверять наставлениям Иакова, потому что он был смиренным человеком
- 3. Мы можем доверять Иакову, потому что он обладал колоссальным опытом душепопечения
- 4. Мы можем доверять Иакову, потому что он нес людям радость и надежду
Воодушевляющие наставления
I. Наставление первое: ожидайте от испытаний великих благословений!
- 1. Испытания выявляют надежность веры
- 2. Испытания вырабатывают терпение
- 3. Испытания учат мудрости
- 4. Испытания производят смирение
- 5. Перенесение испытаний увенчивается наградой
II. Наставление второе: применяйте Божьи средства для победы над искушениями!
Божьи средства победы над искушениями
- 1. Для победы над искушениями Бог дает новую природу!
- 2. Для победы над искушениями Бог дал Писание!
- 3. Для победы над искушениями Бог дает труд!
III. Наставление третье: побеждайте и еще раз побеждайте!
- 1. Побеждайте искушение лицеприятия!
- 2. Побеждайте искушение веры без дел!
- 3. Побеждайте искушение неоправданного стремления к учительству!
- 4. Побеждайте искушение конфликтами!
- а) Каковы причины возникновения конфликтов
- б) К каким последствиям приводят конфликты
- 5. Побеждайте искушение обмирщения!
- 6. Побеждайте искушение осуждения других!
- а) Почему возникает осуждение других
- б) Каковы последствия греха осуждения
- 7. Побеждайте искушение неправедного обогащения!
- Ошибка № 1: самонадеянность
- Ошибка № 2: алчность
- Ошибка № 3: мошенничество
- Ошибка № 4: погоня за наслаждениями
- Ошибка № 5: жестокость
- 8. Побеждайте искушение несправедливого отношения!
- 9. Побеждайте искушение клятвой!
IV. Наставление четвертое – молитесь!
- 1. Обращайте все обстоятельства в повод для молитвы!
- 2. Молитесь усиленно!
- 3. Молитесь с верой в Божий ответ!
V. Наставление пятое: спасайте заблудших!
- 1. Качества спасателя
- 2. Награда спасателя
Заключение
Господь воздвиг в Самаре проповедника Евангелия, исполненного духа премудрости и слова благодати. Человек этот - Виктор Семенович Рягузов, пастор Церкви Евангельских христиан баптистов. Он мечтал быть врачом. Душа его сострадательная, сердце его милосердное были созданы для самого гуманного служения. Но студент Виктор Рягузов не верил в бредовые идеи большевизма. Виктор Рягузов, будучи студен том советского вуза, верил в Бога. Таким людям не место в стройных рядах строителей коммунизма. Таким людям государство не позволяло обучаться в высших учебных заведениях. Его изгнали из института. Это было Божье провидение, благодаря которому не только Самара, но и Россия получили прекрасного врачевателя душ.
Ясность мысли, внутренняя личная дисциплина, верность в отношениях притягивали к нему сверстников. Его лидерские способности проявились очень рано, и он возглавлял молодежь в церкви Самары. В те годы за веру евангельскую немало христиан было осуждено. Суровость режима, опасности служения не ожесточили сердце Виктора Семеновича, но, напротив, про явили в нем и гражданскую позицию, и духовную силу, соче тавшую в себе и любовь к народам России, и самоотверженное служение людям, выразившиеся в том, что церковь, пастором которой Виктор Семенович является уже тридцать лет, стала лечебницей для сотен и тысяч людей самого разного социаль ного положения.
Виктор Семенович семью свою созидал по слову Божьему. Семья для него - радостный дом, где он любящий муж и отец, которого всегда ждут супруга Валентина и дети. Священное Писание учит нас: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Та ков Виктор Семенович.
Более чем двадцать лет нашего знакомства и совместного служения я видел Виктора Семеновича мудрым, выдержанным служителем, который с обаятельной улыбкой мог угасить любое напряжение еще прежде, чем оно могло вылиться в кон фликт. Редчайший дар миротворца, которым обладает Виктор Семенович, принес ему достойное уважение в церковной об щине, общественных организациях и государственных учреждениях. Человек, обладающий государственным мышлением, Виктор Семенович проявил свой талант служителя в масштабах России, работая долгие годы в Правлении Российского Союза церквей Евангельских христиан баптистов. Сотни руководителей церквей получили от него путевку в жизнь, став достойными продолжателями сеяния святого, разумного, вечного! Государственная награда, которой удостоен Виктор Семенович, лишь подтверждает высокое признание его служения в обществе. Виктор Семенович - одаренный учитель и проповедник Евангелия. Его аудитория - это весь русскоязычный мир. Его знают и с удовольствием слушают в церквах бывшего Со ветского Союза. Он желанный гость в русской диаспоре Европы, США, Канады, Австралии. Его аудио- и видеолекции распространяются среди ищущих духовных высот и жаждущих познать откровение Божье - Библию. Кто не знает его телепрограммы с духовным наставлением на основании Библии. Его книги стали пособием для изучения Священного Писания. Не побоюсь сказать, что в становлении государства Российского, в обретении высокого духовного стандарта человека и гражданина, свободного и счастливого, к которому мы все стремимся, нам всем нужны такие столпы правды, как Виктор Семенович Рягузов.
Юрий Сипко, в 2002-2010 годах - Председатель Российского Союза евангельских христиан баптистов, имеющий честь быть братом по вере Виктора Рягузова в служении Богу в земле Российской
Виктор Рягузов - Жизнь вопреки - Правда о русских баптистах
Книга-исповедь, книга-проповедь
Самара: Издательский дом «Добрусич», 2011.- 584 с.
ISBN 978-5-98585-067-3
Виктор Рягузов - Жизнь вопреки - Правда о русских баптистах - Содержание
ЮРИЙ СИПКО. ПРЕДИСЛОВИЕ
Жизнь вопреки
- ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
- ГЛАВА 1. СВЕТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ВЕРЫ
- ГЛАВА 2. НА ПУТИ СПАСЕНИЯ
- ГЛАВА 3. ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ
- ГЛАВА 4. ПРИЗВАНИЕ СЛУЖИТЬ БОГУ
- ГЛАВА 5. СОЗДАНИЕ СЕМЬИ
- ГЛАВА 6. ПАСТОРСКИЕ БУДНИ
Избранные проповеди
- БОГ, КОТОРЫЙ НИКОГДА
- И НИКОГО НЕ ЗАБЫВАЕТ!
- ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ!
- ТОЛЬКО В БОГЕ
- ВЕЛИЧИЕ БОГА В МИЛОСТИ
- ЧУДЕСНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
- БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ
- БОЖИЕ ЛУЧШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО!
- ВЫХОД ИЗ БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ
- ВЕЛИКИЙ ВРАЧ ДУШИ
- ВОСХИЩАТЬСЯ СЛАВОЙ ИИСУСА ХРИСТА
- ИСПОЛНЯТЬ ПРАВДУ БОЖЬЮ
- СЧАСТЬЕ БЫТЬ В МЕНЬШИНСТВЕ
- ЗАЧЕМ ХРИСТОС ПРЕДАЛ СЕБЯ
- В РУКИ ГРЕШНИКОВ?
- БЫТЬ ВСЕМ СЛУГОЙ
- SOLA SCRIPTURA!
- ИСПОЛНЯЙТЕ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ!
- ДЕРЖИ, ЧТО ИМЕЕШЬ!
- КОМУ ДАЕТСЯ БОЖЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ?
- КОМУ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ХРИСТОС?
- ОТЦЫ И ДЕТИ
- ПОКАЯНИЕ ИЛИ... СМЕРТЬ
- ПОСТУПАТЬ ПО ДУХУ
- СКОРБЬ СРЕДИ ТОРЖЕСТВА
- СЛОВО НА ВСЕ ВРЕМЕНА
- ПАСХА ПОБЕДЫ
- МНЕ ТЯЖЕЛО НА ДУШЕ
- ЧТО ПОЛУЧАЕТ ОТ БОГА КАЮЩИЙСЯ ГРЕШНИК?
Благодарю
Благодарю за книгу.