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Рягузов - Комментарий на Послание Иакова - Жизнь вопреки

Виктор Рягузов - Как обратить испытания в благословения - Комментарий на Послание Иакова
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics
За всю историю цивилизации на вопрос о смысле страданий были даны тысячи ответов-гаданий, ответов-предположений. Однако действительно правдивый ответ содержится в Книге, на которую давным-давно указал русский критик В. Г. Белинский: «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни – Евангелие». Такого же мнения о Писании придерживалась академик Бехтерева: «Читайте Евангелие. В Новом Завете удивительная мудрость. Только сначала надо читать, чтобы знать, а потом читать и раздумывать».
Вот ответ этой всегда актуальной Вечной Книги: начало земным скорбям и неудачам положил выбор наших прародителей в Едеме. По наущению сатаны они решили идти путем познания добра и зла. Это значило, что наряду с добром они и их потомки будут познавать зло, наряду с радостью – печаль, наряду со святостью – грех, наряду с преступлением – наказание, наряду с жизнью – смерть, наряду с вечной славой – вечный позор.
С избранного пути свернуть человечеству невозможно, оно обречено пройти его до конца. Впереди уже видно семилетие великой скорби с антихристом во главе, а после нее тысячелетнее Царство Христа, Армагеддон и Вечность. Идти осталось совсем немного, и самые страшные беды, от которых люди станут кусать свои языки, обрушатся скорее, чем мы думаем.
Библейское объяснение наших бед неверующих не устраивает. Им по душе позитивный взгляд: мир эволюционирует от низшего к высшему, от худшего к лучшему. Достоинством такого подхода является временное облегчение: раз Бога нет, то и не перед кем отвечать. Живи как хочешь и не ищи высшего смысла – его нет и не будет!
Недостатком такого взгляда является невозможность объяснить происхождение невероятно сложного и красивого мира естественными причинами. Чтобы поверить (именно поверить, не проверить и не доказать!), что неживая материя смогла создать шесть миллионов видов живых существ, требуется включить на полную мощность буйную фантазию и распрощаться со здравым смыслом.

Виктор Рягузов - Как обратить испытания в благословения - Комментарий на Послание Иакова

«Библия для всех», 2018. - 129 с.
ISBN 978-5-7454-1526-5

Виктор Рягузов - Как обратить испытания в благословения - Комментарий на Послание Иакова - Содержание

Предисловие
Верный наставник
  • 1. Мы можем доверять наставлениям Иакова, ибо он не понаслышке знал проблемы грешного человека
  • 2. Мы можем доверять наставлениям Иакова, потому что он был смиренным человеком
  • 3. Мы можем доверять Иакову, потому что он обладал колоссальным опытом душепопечения
  • 4. Мы можем доверять Иакову, потому что он нес людям радость и надежду
Воодушевляющие наставления
I. Наставление первое: ожидайте от испытаний великих благословений!
  • 1. Испытания выявляют надежность веры
  • 2. Испытания вырабатывают терпение
  • 3. Испытания учат мудрости
  • 4. Испытания производят смирение
  • 5. Перенесение испытаний увенчивается наградой
II. Наставление второе: применяйте Божьи средства для победы над искушениями!
Божьи средства победы над искушениями
  • 1. Для победы над искушениями Бог дает новую природу!
  • 2. Для победы над искушениями Бог дал Писание!
  • 3. Для победы над искушениями Бог дает труд!
III. Наставление третье: побеждайте и еще раз побеждайте!
  • 1. Побеждайте искушение лицеприятия!
  • 2. Побеждайте искушение веры без дел!
  • 3. Побеждайте искушение неоправданного стремления к учительству!
  • 4. Побеждайте искушение конфликтами!
  • а) Каковы причины возникновения конфликтов
  • б) К каким последствиям приводят конфликты
  • 5. Побеждайте искушение обмирщения!
  • 6. Побеждайте искушение осуждения других!
  • а) Почему возникает осуждение других
  • б) Каковы последствия греха осуждения
  • 7. Побеждайте искушение неправедного обогащения!
  • Ошибка № 1: самонадеянность
  • Ошибка № 2: алчность
  • Ошибка № 3: мошенничество
  • Ошибка № 4: погоня за наслаждениями
  • Ошибка № 5: жестокость
  • 8. Побеждайте искушение несправедливого отношения!
  • 9. Побеждайте искушение клятвой!
IV. Наставление четвертое – молитесь!
  • 1. Обращайте все обстоятельства в повод для молитвы!
  • 2. Молитесь усиленно!
  • 3. Молитесь с верой в Божий ответ!
V. Наставление пятое: спасайте заблудших!
  • 1. Качества спасателя
  • 2. Награда спасателя
Заключение
Виктор Рягузов - Жизнь вопреки - Правда о русских баптистах
Господь воздвиг в Самаре проповедника Евангелия, исполненного духа премудрости и слова благодати. Человек этот - Виктор Семенович Рягузов, пастор Церкви Евангельских христиан баптистов. Он мечтал быть врачом. Душа его сострадательная, сердце его милосердное были созданы для самого гуманного служения. Но студент Виктор Рягузов не верил в бредовые идеи большевизма. Виктор Рягузов, будучи студен том советского вуза, верил в Бога. Таким людям не место в стройных рядах строителей коммунизма. Таким людям государство не позволяло обучаться в высших учебных заведениях. Его изгнали из института. Это было Божье провидение, благодаря которому не только Самара, но и Россия получили прекрасного врачевателя душ.
Ясность мысли, внутренняя личная дисциплина, верность в отношениях притягивали к нему сверстников. Его лидерские способности проявились очень рано, и он возглавлял молодежь в церкви Самары. В те годы за веру евангельскую немало христиан было осуждено. Суровость режима, опасности служения не ожесточили сердце Виктора Семеновича, но, напротив, про явили в нем и гражданскую позицию, и духовную силу, соче тавшую в себе и любовь к народам России, и самоотверженное служение людям, выразившиеся в том, что церковь, пастором которой Виктор Семенович является уже тридцать лет, стала лечебницей для сотен и тысяч людей самого разного социаль ного положения.
Виктор Семенович семью свою созидал по слову Божьему. Семья для него - радостный дом, где он любящий муж и отец, которого всегда ждут супруга Валентина и дети. Священное Писание учит нас: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Та ков Виктор Семенович.
Более чем двадцать лет нашего знакомства и совместного служения я видел Виктора Семеновича мудрым, выдержанным служителем, который с обаятельной улыбкой мог угасить любое напряжение еще прежде, чем оно могло вылиться в кон фликт. Редчайший дар миротворца, которым обладает Виктор Семенович, принес ему достойное уважение в церковной об щине, общественных организациях и государственных учреждениях. Человек, обладающий государственным мышлением, Виктор Семенович проявил свой талант служителя в масштабах России, работая долгие годы в Правлении Российского Союза церквей Евангельских христиан баптистов. Сотни руководителей церквей получили от него путевку в жизнь, став достойными продолжателями сеяния святого, разумного, вечного! Государственная награда, которой удостоен Виктор Семенович, лишь подтверждает высокое признание его служения в обществе. Виктор Семенович - одаренный учитель и проповедник Евангелия. Его аудитория - это весь русскоязычный мир. Его знают и с удовольствием слушают в церквах бывшего Со ветского Союза. Он желанный гость в русской диаспоре Европы, США, Канады, Австралии. Его аудио- и видеолекции распространяются среди ищущих духовных высот и жаждущих познать откровение Божье - Библию. Кто не знает его телепрограммы с духовным наставлением на основании Библии. Его книги стали пособием для изучения Священного Писания. Не побоюсь сказать, что в становлении государства Российского, в обретении высокого духовного стандарта человека и гражданина, свободного и счастливого, к которому мы все стремимся, нам всем нужны такие столпы правды, как Виктор Семенович Рягузов.
Юрий Сипко, в 2002-2010 годах - Председатель Российского Союза евангельских христиан баптистов, имеющий честь быть братом по вере Виктора Рягузова в служении Богу в земле Российской

Виктор Рягузов - Жизнь вопреки - Правда о русских баптистах

Книга-исповедь, книга-проповедь
Самара: Издательский дом «Добрусич», 2011.- 584 с.
ISBN 978-5-98585-067-3

Виктор Рягузов - Жизнь вопреки - Правда о русских баптистах - Содержание

ЮРИЙ СИПКО. ПРЕДИСЛОВИЕ
Жизнь вопреки
  • ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
  • ГЛАВА 1. СВЕТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ВЕРЫ
  • ГЛАВА 2. НА ПУТИ СПАСЕНИЯ
  • ГЛАВА 3. ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ
  • ГЛАВА 4. ПРИЗВАНИЕ СЛУЖИТЬ БОГУ
  • ГЛАВА 5. СОЗДАНИЕ СЕМЬИ
  • ГЛАВА 6. ПАСТОРСКИЕ БУДНИ
Избранные проповеди
  • БОГ, КОТОРЫЙ НИКОГДА
  • И НИКОГО НЕ ЗАБЫВАЕТ!
  • ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ!
  • ТОЛЬКО В БОГЕ
  • ВЕЛИЧИЕ БОГА В МИЛОСТИ
  • ЧУДЕСНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
  • БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ
  • БОЖИЕ ЛУЧШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО!
  • ВЫХОД ИЗ БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ
  • ВЕЛИКИЙ ВРАЧ ДУШИ
  • ВОСХИЩАТЬСЯ СЛАВОЙ ИИСУСА ХРИСТА
  • ИСПОЛНЯТЬ ПРАВДУ БОЖЬЮ
  • СЧАСТЬЕ БЫТЬ В МЕНЬШИНСТВЕ
  • ЗАЧЕМ ХРИСТОС ПРЕДАЛ СЕБЯ
  • В РУКИ ГРЕШНИКОВ?
  • БЫТЬ ВСЕМ СЛУГОЙ
  • SOLA SCRIPTURA!
  • ИСПОЛНЯЙТЕ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ!
  • ДЕРЖИ, ЧТО ИМЕЕШЬ!
  • КОМУ ДАЕТСЯ БОЖЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ?
  • КОМУ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ХРИСТОС?
  • ОТЦЫ И ДЕТИ
  • ПОКАЯНИЕ ИЛИ... СМЕРТЬ
  • ПОСТУПАТЬ ПО ДУХУ
  • СКОРБЬ СРЕДИ ТОРЖЕСТВА
  • СЛОВО НА ВСЕ ВРЕМЕНА
  • ПАСХА ПОБЕДЫ
  • МНЕ ТЯЖЕЛО НА ДУШЕ
  • ЧТО ПОЛУЧАЕТ ОТ БОГА КАЮЩИЙСЯ ГРЕШНИК?
Views 774
Rating 4.8 / 5
Added 23.12.2022
Author brat Nick
Rate this publication:
4.8/5 (7)

Comments (3 comments)

B
brat Eduard 3 years ago
Спасибо. Полезная книга.
O
OlegN 3 years ago

Благодарю 
Георгий 1 5 years ago


Благодарю за книгу.

 


 

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