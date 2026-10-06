Рязановский - Демонология в древнерусской литературе

Книга Федора Алексеевича Рязановского «Демонология в древнерусской литературе» представляет собой систематическое исследование представлений о дьяволе, бесах и нечистой силе, сохранившихся в памятниках древнерусской письменности. Автор рассматривает демонологию не как изолированный набор суеверий и не как часть догматического богословия, а как самостоятельный комплекс верований, занимавший существенное место в средневековом мировоззрении. Материалом служат летописи, жития святых, патерики, апокрифы, поучения, церковно-учительная литература и другие письменные источники. Рязановский прослеживает происхождение представлений о падении Сатаны, внешности и природе бесов, их способности принимать различные облики, мучить и искушать людей, а также способы противодействия нечистой силе и роль демонов в представлениях о смерти, мытарствах, аде и конце мира.

Центральное место в исследовании занимает вопрос о генезисе древнерусской демонологии. Рязановский показывает ее как результат многослойного исторического процесса: библейские представления получают развитие в раннем христианстве и византийской агиографии, затем через южнославянское посредничество приходят на Русь, где взаимодействуют с апокрифической и богомильской традицией, а также с наследием восточнославянского язычества. Дохристианские божества и духи — Перун, Велес, леший, водяной, домовой и другие — в христианской книжной культуре переосмысливаются как разновидности бесовской силы. Работа, впервые опубликованная в 1915 году, сохраняет значение как памятник отечественного религиоведения и исторической филологии и как обширное собрание материалов по истории древнерусских верований.

Рязановский Федор – Демонология в древнерусской литературе

Рязановский, Федор Алексеевич. Демонология в древнерусской литературе / Ф. А. Рязановский. — Москва: Издательство АСТ, 2026. — 176 с. — (Текст и контекст).

ISBN 978-5-17-177960-3

Рязановский Федор – Демонология в древнерусской литературе – Содержание