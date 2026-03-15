Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Архимандрит Антонин (Капустин) - Донесения из Константинополя

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, History of Russian Orthodoxy, Religious Studies Atheism

Книга «Архимандрит Антонин (Капустин): Донесения из Константинополя (1860–1865)» представляет собой уникальное собрание официальной и личной корреспонденции выдающегося русского церковного деятеля, ученого-византиниста и дипломата. Автор ставит задачу зафиксировать сложнейшую геополитическую и духовную обстановку на Ближнем Востоке в период после Крымской войны, когда влияние России в регионе требовало восстановления и деликатного представительства. Основная идея сборника заключается в том, что служение Церкви в этот период было неразрывно связано с защитой интересов православия на международной арене, а сама фигура отца Антонина выступает как связующее звено между высокой наукой, глубокой верой и государственной дипломатией.

Содержательная часть тома охватывает пятилетний период пребывания архимандрита Антонина в должности настоятеля посольской церкви в Константинополе. В своих донесениях он детально анализирует внутреннюю жизнь Вселенской Патриархии, взаимоотношения между различными христианскими конфессиями в Османской империи и влияние европейских держав на религиозную политику Порты. Автор уделяет пристальное внимание судьбе древних рукописей и памятников христианской старины, описывая свои усилия по их поиску и сохранению. Документы раскрывают не только сухие факты политической борьбы, но и личные переживания автора, его размышления о будущем православия и подготовке к главному делу его жизни — созданию «Русской Палестины» в Иерусалиме.

Текст написан в характерном для отца Антонина стиле — интеллектуально насыщенном, наблюдательном и порой ироничном. Несмотря на формат официальных донесений, в них ярко проявляется его талант публициста и историка, способного видеть за частными инцидентами масштабные исторические процессы. Работа служит бесценным источником для историков Церкви, востоковедов и всех, кто интересуется историей русской дипломатии на Востоке. Это издание позволяет увидеть «закулисье» церковной политики XIX века и оценить масштаб личности человека, чьи труды до сих пор определяют русское присутствие на Святой Земле.

Архимандрит Антонин Капустин - Донесения из Константинополя. 1860–1865

Москва, Индрик, 2013

ISBN 978-5-91674-259-6

Предисловие

Донесения и письма архимандрита Антонина

  • 1. Письмо архимандрита Антонина А. П. Толстому

  • 2. Записка архимандрита Антонина

  • 3. Письмо архимандрита Антонина А. П. Толстому

  • 4. Письмо архимандрита Антонина А. П. Толстому

  • 5. Письмо А. П. Толстого митрополиту Московскому Филарету.

  • 6. Письмо митрополита Московского Филарета А. П. Толстому

  • 7. Записка митрополита Московского Филарета

  • 8. Письмо архимандрита Антонина А. П. Толстому

  • 9. Письмо архимандрита Антонина А. П. Толстому

  • 10. Записка архимандрита Антонина в Святейший Синод

  • 11. Письмо митрополита Московского Филарета А. П. Толстому

  • 12. Мнение митрополита Филарета «О сведениях из Константинополя, по письму архимандрита Антонина, от 7 октября 1861 г.»[108]

  • 13. Письмо архимандрита Антонина А. П. Толстому

  • 14. Донесение архимандрита Антонина А. Б. Лобанову-Ростовскому

  • 15. Отношение А. Б. Лобанова-Ростовского Н. А. Муханову

  • 16. Письмо митрополита Московского Филарета А. П. Ахматову

  • 17. Записка Филарета, митрополита Московского

  • 18. Записка архимандрита Антонина Е. П. Новикову

  • 19. Письмо архимандрита Антонина С. Н. Урусову

  • 20. Записка архимандрита Антонина.

  • 21. Письмо Н. П. Игнатьева С. Н. Урусову

  • 22. Представление архимандрита Антонина

  • 23. Письмо архимандрита Антонина А. П. Ахматову

  • 24. Письмо архимандрита Антонина митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому

  • 25. Письмо А. П. Ахматова архимандриту Антонину

  • 26. Письмо архимандрита Антонина А. П. Ахматову

  • 27. Изложение занятий Народного смешанного совета

  • 28. Письмо архимандрита Антонина А. П. Ахматову

  • 29. Письмо архимандрита Антонина А. П. Ахматову

  • 30. Письмо архимандрита Антонина А. П. Ахматову

  • 31. Письмо архимандрита Антонина А. П. Ахматову

  • 32. Письмо архимандрита Антонина Н. П. Игнатьеву

  • 33. Письмо Н. П. Игнатьева С. Н. Урусову

  • 34. Письмо архимандрита Антонина С. Н. Урусову

  • 35. Письмо Н. П. Игнатьева директору Азиатского департамента

  • 36. Письмо архимандрита Антонина С. Н. Урусову

Примечания

Views 44
Rating
Added 15.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

