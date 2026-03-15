Книга «Архимандрит Антонин (Капустин): Донесения из Константинополя (1860–1865)» представляет собой уникальное собрание официальной и личной корреспонденции выдающегося русского церковного деятеля, ученого-византиниста и дипломата. Автор ставит задачу зафиксировать сложнейшую геополитическую и духовную обстановку на Ближнем Востоке в период после Крымской войны, когда влияние России в регионе требовало восстановления и деликатного представительства. Основная идея сборника заключается в том, что служение Церкви в этот период было неразрывно связано с защитой интересов православия на международной арене, а сама фигура отца Антонина выступает как связующее звено между высокой наукой, глубокой верой и государственной дипломатией.

Содержательная часть тома охватывает пятилетний период пребывания архимандрита Антонина в должности настоятеля посольской церкви в Константинополе. В своих донесениях он детально анализирует внутреннюю жизнь Вселенской Патриархии, взаимоотношения между различными христианскими конфессиями в Османской империи и влияние европейских держав на религиозную политику Порты. Автор уделяет пристальное внимание судьбе древних рукописей и памятников христианской старины, описывая свои усилия по их поиску и сохранению. Документы раскрывают не только сухие факты политической борьбы, но и личные переживания автора, его размышления о будущем православия и подготовке к главному делу его жизни — созданию «Русской Палестины» в Иерусалиме.

Текст написан в характерном для отца Антонина стиле — интеллектуально насыщенном, наблюдательном и порой ироничном. Несмотря на формат официальных донесений, в них ярко проявляется его талант публициста и историка, способного видеть за частными инцидентами масштабные исторические процессы. Работа служит бесценным источником для историков Церкви, востоковедов и всех, кто интересуется историей русской дипломатии на Востоке. Это издание позволяет увидеть «закулисье» церковной политики XIX века и оценить масштаб личности человека, чьи труды до сих пор определяют русское присутствие на Святой Земле.

Архимандрит Антонин Капустин - Донесения из Константинополя. 1860–1865

Москва, Индрик, 2013

ISBN 978-5-91674-259-6

Предисловие

Донесения и письма архимандрита Антонина

1. Письмо архимандрита Антонина А. П. Толстому

2. Записка архимандрита Антонина

3. Письмо архимандрита Антонина А. П. Толстому

4. Письмо архимандрита Антонина А. П. Толстому

5. Письмо А. П. Толстого митрополиту Московскому Филарету.

6. Письмо митрополита Московского Филарета А. П. Толстому

7. Записка митрополита Московского Филарета

8. Письмо архимандрита Антонина А. П. Толстому

9. Письмо архимандрита Антонина А. П. Толстому

10. Записка архимандрита Антонина в Святейший Синод

11. Письмо митрополита Московского Филарета А. П. Толстому

12. Мнение митрополита Филарета «О сведениях из Константинополя, по письму архимандрита Антонина, от 7 октября 1861 г.»[108]

13. Письмо архимандрита Антонина А. П. Толстому

14. Донесение архимандрита Антонина А. Б. Лобанову-Ростовскому

15. Отношение А. Б. Лобанова-Ростовского Н. А. Муханову

16. Письмо митрополита Московского Филарета А. П. Ахматову

17. Записка Филарета, митрополита Московского

18. Записка архимандрита Антонина Е. П. Новикову

19. Письмо архимандрита Антонина С. Н. Урусову

20. Записка архимандрита Антонина.

21. Письмо Н. П. Игнатьева С. Н. Урусову

22. Представление архимандрита Антонина

23. Письмо архимандрита Антонина А. П. Ахматову

24. Письмо архимандрита Антонина митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому

25. Письмо А. П. Ахматова архимандриту Антонину

26. Письмо архимандрита Антонина А. П. Ахматову

27. Изложение занятий Народного смешанного совета

28. Письмо архимандрита Антонина А. П. Ахматову

29. Письмо архимандрита Антонина А. П. Ахматову

30. Письмо архимандрита Антонина А. П. Ахматову

31. Письмо архимандрита Антонина А. П. Ахматову

32. Письмо архимандрита Антонина Н. П. Игнатьеву

33. Письмо Н. П. Игнатьева С. Н. Урусову

34. Письмо архимандрита Антонина С. Н. Урусову

35. Письмо Н. П. Игнатьева директору Азиатского департамента

36. Письмо архимандрита Антонина С. Н. Урусову

Примечания