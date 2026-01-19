Эта работа — не просто пересказ Юнга, а попытка «реабилитировать» и актуализировать понятие архетипа для XXI века. Кристиан Рёслер, будучи профессором клинической психологии, очищает теорию от излишнего мистицизма, предлагая научное обоснование того, как универсальные психические структуры влияют на наше поведение. Он мастерски связывает аналитическую психологию с антропологией и нейробиологией, показывая, что архетипы — это не «врожденные образы», а скорее биологически заложенные паттерны реагирования. Книга станет ценным ресурсом для профессиональных психологов и студентов, помогая им использовать юнгианский инструментарий на прочном фундаменте современных академических знаний.

Рёслер - Концепция архетипов К. Г. Юнга

Клуб Касталия, 2023. - 266 с.

І8ВЫ 978-5-521-24018-0

Рёслер - Концепция архетипов К. Г. Юнга - Содержание

1. Введение

2. Классическое определение и теория концепции архетипов Юнга

2.1 Определение

2.2 Архетипы в жизни индивида

2.3 Манифестация архетипов

2.4 Коллективное бессознательное

2.5 Процесс индивидуации

2.6 Классические труды по основным архетипам

2.7 Дальнейшие исследования архетипов последователями Юнга

2.8 История происхождения термина

2.9 Параллельные концепции в общих теориях психоанализа

2.10 Параллели с коллективным бессознательным других школ психотерапии

3. Критика классической концепции архетипов и её развитие

3.1 Проблемы и противоречия в концепции архетипов Юнга

3.2 Развитие концепции архетипов Юнга его прямыми последователями (непосредственными учениками)

4. Исследование концепции архетипов и результатов дальнейшего развития данной теории

4.1 Научно верифицируемые элементы термина «архетип» К. Г. Юнга

4.2. Эмпирические доказательства существования архетипа

4.3 Объяснительные подходы к изучению возникновения и передачи архетипов

4.4 Исследование коллективного бессознательного в отношении бессознательных межличностных связей

5. Применение теории архетипов

5.1 Метод амплификации

5.2 Клиническое применение

5.3 Применение в культурных исследованиях

6. Каково на сегодняшний день состояние архетипической теории?

Приложение

Список литературы