Герхард Ян Рётинг - Толковый словарь Нового Завета

Ниже изложенный труд относится по своему жанру к разделу справочной литературы . Это словарь, а именно толковый словарь Нового Завета. Сразу же необходимо оговориться, что целью этого лексикона является введение в язык Нового Завета. Основной смысл языка, как средства коммуникации между людьми, состоит в выражении действительности в форме символических знаков. Т.е. каждое слово ( форма) выражает определенный факт действительности ( содержание ), и его употребление должно соответствовать своему содержанию. Язык Нового Завета (Ветхого Завета) это так же одно из средств коммуникации между Богом и людьми, и как языку ему присущи общие свойства языка, а именно выражение того или иного факта действительности через символ Слово.

Ниже представленный толковый словарь Нового Завета охватывает ключевые понятия текста Нового Завета, с целью пригласить читателя к сознательному осмыслению содержания того или иного понятия словарного запаса Нового Завета, даже если употребление его основных понятий кажется само собой разумеющимся (к примеру: любовь, вера, милость, грех и т.д) . В этой работе не представлены все ступени этимологического исследования каждого слова , интересующие, может быть, приверженцев глубокого текстового анализа, что ни в коей мере не исключает факта его проведения. Толкование каждого понятия представлено как результат исследовательской работы и охватывает его содержание основными тезисами с очень компактными и наглядными объяснениями к ним. Область применения такого лексикона очень обширна: благодаря выработке тезисов по каждому понятию, предоставляется уже готовый материал для работы с Библией ( Новым Заветом) в собрании, домашних кружках, и т .д.

Для студентов , проповедников и всех , кто работает с текстом Писания, лексикон окажет помощь в экзегетике текста, объясняя смысл отдельных понятий, опираясь на параллельные места из Писания и создавая широкий спектр для развития собственных мыслей (в этом случае лексикон буквально наполнен потенциальными импульсами, ожидающими свое применение и развертывание) .Работа рассчитана на формат карманного справочника , которым можно воспользоваться в любой ситуации: незапланированная проповедь, отсутствие темы для разговора в библейских группах, ориентирование в контексте Нового Завета и всей Библии, и т.д. В основном, ударение делается здесь на гомилетический стиль объяснения понятий, т.е. значение определенного понятия из Нового Завета ставится во взаимосвязь со всем содержанием Божьего труда спасения и обращается к читателю в виде короткой наставительной проповеди. Отсюда и преимущество этого лексикона для проповедников и для начинающих. Соприкосновение с толковым словарем Нового Завета может стать для многих неожиданным открытием давно приевшихся, а по этому потерявших для них свою свежесть и актуальность понятий Нового Завета.

Герхард Ян Рётинг - Толковый словарь Нового Завета

Надруковано на мiсiйнiй книжковiй фабрицi «Християнське житя»

м. Луцьк, вул. В.Стуса, 3 1999год 338стр

Рётинг - Толковый словарь Нового Завета - Содержание

Некоторые мысли к содержанию этого труда

Ангел

Апостол

Благодарить

Благой

Блаженный, блаженство

Ближний

Бог есть Господь

Брат

Вера

Верность

Вечеря Господня

Вечность, вечный

Вина

Возложение рук

Возрождение

Воля Божья

Воскресение

Враги

Господь

Грех

Гнев Божий

Дары Духа

Демоны

Дети Бога

Должник

Дух

Душа

Дьявол

Евангелие

Жизнь

Закон

Заповедь

Избрание

Имя

Искать

Искуплять

Истина

Иисус Христос - Божий Сын

Крест

Крест Иисуса

Крещение

Крещение

Лицемер

Любовь Божья

Любовь к Богу

Любовь к ближнему

Масштаб

Милость

Мир

Мир

Молитва

Мудр ость

Надежда

Назидать, наставлять

Ненависть

Нищие

Новый Завет

Обращение

Одесную Бога

Оправдание

Осанна

Освящение

Отец Небесный

Откровение

Плод

Плоть

Покаяние

Познавать

Последователи Иисуса

Поститься

Правда Божия

Праведный

Предания

Пребывать в Иисусе Христе

Примирение

Пришествие Иисуса

Проповедовать

Прорицание

Пророк

Пророчество

Просчитываться

Прощение

Призвание

Прощение

Путь

Пути

Радость

Радость Господа Иисуса

Самоотверженность

Свет

Свидетель

Свобода

Святой Бог

Святой Дух

Святой

Священник

Слава

Славить

Слово

Слово Божье

Служение, служитель

Служить

Смерть

Собрание, церковь

Совершенство

Сообщество

Спасение

Суд

Судить

сын

Сын Человеческий

Творение

Тело

Тело Иисуса Христа

Терпение

Триединство

Труждающиеся

Тьма

Утешать

Ученик

Христос в человеке

Царство Божие

Человек

Чудеса

Яков (Иаков)