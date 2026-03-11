Книга Сергея Рыженко «Странники мы на земле» представляет собой детальную летопись Петропавловской общины евангельских христиан-баптистов, охватывающую восемьдесят лет её драматического существования. Автор ставит перед собой задачу сохранить память о возникновении и выживании верующих в Северном Казахстане, начиная от первых кружков по изучению Библии в царское время и заканчивая периодом перестройки. Основная идея произведения отражена в его названии: жизнь общины рассматривается как путь «странников», для которых земные испытания и притеснения являются лишь временным этапом на пути к небесному отечеству, что давало им силы переносить любые лишения.

Содержательная часть книги охватывает несколько эпох, каждая из которых принесла свои вызовы. Рыженко описывает становление общины в 1908 году, когда евангельская весть начала распространяться среди переселенцев, и далее ведет читателя через горнило репрессий 1930-х годов, когда молитвенные дома закрывались, а лидеры общины подвергались арестам. Особое внимание уделено периоду после Второй мировой войны, когда Петропавловск стал одним из центров духовной активности, а также внутренним процессам в братстве в 1960-е годы, когда верующим приходилось делать выбор между регистрацией и уходом в «нелегальное» служение. Книга наполнена архивными фотографиями, списками имен и личными свидетельствами о том, как в условиях атеистического государства сохранялись воскресные школы, хоровое пение и взаимопомощь.

Текст написан в глубоком, повествовательном и искреннем стиле, который делает историческое исследование доступным для широкого круга читателей. Автор мастерски вплетает судьбы отдельных семей в общую канву истории города и страны, подчеркивая, что за каждой датой в протоколе стоят живые люди и их непоколебимая вера. Работа служит важным вкладом в изучение истории протестантизма в Казахстане и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется генеалогией и духовным наследием евангельских церквей. Это чтение, которое учит стойкости и напоминает о том, что даже в самые темные времена община способна оставаться «светом миру».

Сергей Рыженко - Странники мы на земле - История Петропавловской общины ЕХБ (1908-1988)

Петропавловск-Штайнхаген: Samenkorn, 2008. - 320 с.; 215 фотографий; 31 документ;19 табл. и диаграмм; 3 карты

ISBN 978-3-936894-53-0

ISBN 9965-21-811-0

От редактора и составителя

Глава 1: Евангельские течения на Российских просторах

Глава 2: Жизнь общины баптистов Петропавловска с начала ХХ века до Второй мировой войны

Глава 3: Жизнь общин баптистов Петропавловска с 1945 до 1988 года

Глава 4: Дивны судьбы Его…

Приложения