С детьми открываем Библию – Том 1-3

С детьми открываем Библию – Том 1 – Евангелие от Марка

Библейская помощь в занятиях для работы с детьми в воскресных школах, детских служениях, детских занятий и бесед по Библии в семейном кругу. – «Логос», 1997. – 296 с.

Лекция 1 Мк 1,14-39 Служение Господа Иисуса

Стик для запоминаний:

«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» Марка 10:45

I. Для пониманий текста

1.1. Содержание

После того, как Господь Иисус Христос принял крещение и безуспешно искушался дьяволом в пустыне, начинается Его личное служение, которое в последующем состояло в том, чтобы проповедовать, исцелять и помогать всюду, где бы Он ни был. При этом Евангелие от Марка показывает через всюду встречающееся «и тотчас» неустанное служение Господа. В нашем материале мы будем говорить о следующей деятельности Иисуса:

Проповедь, призвание к покаянию

Призвание 4 учеников

Учение и объяснение Слова Божьего

Исцеление бесноватого

Исцеление тещи Петра

Исцеление многих больных

Изгнание демонов Молитвы

Проповеди по всей Галилее

Дальнейшее изгнание демонов

1,2, Дейстеуюшче лича

— Господь Иисус;

— Симон и Андрей: братья рыбаки из Вефезды (см. Иоан. 1:44), находились в доме в Капернауме (Мар.1:29)

— Иаков и Иоанн: братья, сыновья Зеведеевы, рыбаки;

— бесноватый в синагоге;

— изумленные массы народа;

— теща Петра;

— все страдающие и бесноватые.

1.3. Место/местность

Галилея: Северный Израиль, горная местность с Галилейским озером или Тивериадским озером. Родина Иисуса и учеников. В Новом Завете упоминается много названий: Назарет, Капернаум, Вифания, Магдала, Хооазин. Здесь упоминается Галилейское озеро, богатое на рыбу, 212 м глубины; Капернаум — город на северо-западном берегу озера. Многие из людей, с которыми имел дело Иисус, были из этого города:

— Левий (Матвей), сидевший и собиравший пошлину;

— римский офицер, слуга которого был исцелен;

— царский чиновник, которого исцелил Иисус;

— Иаир, дочь которого была воскрешена;

— теща Петра, которая была в доме.

— Иисус Христос часто учил в синагоге, но лишь немногие в Капернауме уверовали в Него, и Он вынужден был выразить Свою скорбь об этом городе (Матф. 11:23).

— Капернаум был городом стояния римского гарнизона и был расположен на границе между областями правления Филиппа и Ирода Антипа;

— В Матф.4:13 Капернаум назван как город, где жил Иисус;

— Капернаум был разрушен в средневековье и в наше время на его месте можно увидеть лишь развалины.

С детьми открываем Библию – Том 2 – Евангелие от Луки

Библейская помощь в занятиях для работы с детьми в воскресных школах, детских служениях, детских занятий и бесед по Библии в семейном кругу. – «Логос», 1997. – 316 с.

Лекция 53 Лк 3,1-20 Служение Иоанна Крестителя

Стих для запоминания

И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие

Марка 1,15

1. Для понимания текста

1.1 Содержание

В то время, когда Иисус возрастал в доме своего отца как ребенок Лука описывает как двенадцатилетний Иисус проповедовал в храме, возвратился в Назарет в Галилею, и в тоже время он показывает как Бог подготавливал предтечу Господа - Иоанна Крестителя, сына Захарии и Елисаветы, который пребывал в пустыне и получил задание от Господа.

Об этом времени в Библии более подробных сообщений нет. На данный момент Иисус публично еще не начинал свое служение. 3 глава данного Евангелия тесно связана с предыдущей главой. В 3 главе уже публично начинается явление Господа народу Израиля.

В последующем описывается служение Иоанна Крестителя, публичные действия Иисуса Христа, которые начинаются с Его крещения. Упоминание родословного дерева для Иудеев было особенно важно.

Данный текст содержит 5 главных аспектов:

ст. 1-2 — описание времени

ст. 3-6 — Иоанн и его функции

ст. 7-14— Иоанн и его служение

ст. 15-18— описание “ Грядущего “

ст. 19-20—конец публичного служения Иоанна Крестителя.

1.2. Действующие лииа

Тиберий кесарь: последователь Августа ( 14-37 с.р. Хр)

Понтий Пилат: римский управитель Иудеи и Самарии (2о-36 г.р. Хр.) Ирод Антипа: сын Ирода Великого, четвертовластник земель находящихся восточней Иордана, восшедший в 39 году.

Филипп: сын Ирода Великого, четвертовластник земель находящихся восточней озера Генисаретского.

Лисаний: четверовластник в Авилинее, северо-западней Дамаска.

Анна: в 15 году остался первосвященником через прокуратора Валерия, который посылался в своей основе на закон.

Каиафа: первосвященик поставленный Римом, зять Анны, занимал это место с 18 по 36 год.р. Хр.

Иоанн: смотри лекцию 51.

Массы народа: собрание люди собравшиеся вместе ( для детей это будет более понятно )

Мытари: смотри лекцию 3, пункт 1.5.

Военные

Иродиада — племянница Ирода Великого. Была замужем за Иродом Филиппом, но не за чётвертовластником с 1 стиха).

У нее была дочь Саломея. Иродиада оставила своего мужа и сожительствовала с Иродом Антипой, что публично отвергал Иоанн Креститель. Позже ( Мк. 6,17-28 ) Иоанн был казнён по её желанию. Всю свою жизнь эта женщина провела в интригах.

С детьми открываем Библию – Том 3 – Евангелие от Иоанна

Библейская помощь в занятиях для работы с детьми в воскресных школах, детских служениях, детских занятий и бесед по Библии в семейном кругу. – «Логос», 1997. – 313 с.

Лекция 106 Иоан 1,35-51 Первые ученики

Стих для запоминания

Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною

Иоанна 10,27

1. Для понимания текста

1,1. Содержание

Событие данной лекции - это встреча пяти будущих учеников с Иисусом Христом, описанная в Евангелии от Иоанна. Данная встреча не идентична тем, которые описаны в Мт 4,18 и Мк 1,16, здесь речь идет о более глубоком знакомстве.

Уже в 30-34 стихах Иоанн Креститель указывает на Иисуса как на Агнца - Сына Божьего, вот такой интересной ситуацией начинается текст.

Основными пунктами данной лекции являются:

- через Иоанна Крестителя ученики указывали другим людям на Господа Иисуса;

- личным познанием они пришли к убеждению того, что Иисус есть истинный Мессия, Божий Сын.

1.2, Действующие лица

- Иоанн Креститель

- Господь Иисус Христос

- Ученики Иоанна: один назван именем Андрей, второй, очевидно, Иоанн - автор Евангелия

- Симон: брат Андрея, назван Иисусом Кифа, Петр;

- Филипп: ученик из Вифсаиды (место рождения Андрея и Петра)

- Нафанаил: набожный иудей со знанием Писания, родом из Каны Галилейской, который до конца остался с Иисусом (см. Иоан 21,2); синодальные авторы называют его Варфоломеем.