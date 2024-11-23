С детьми открываем Библию – Том 1-3
С детьми открываем Библию – Том 1 – Евангелие от Марка
Библейская помощь в занятиях для работы с детьми в воскресных школах, детских служениях, детских занятий и бесед по Библии в семейном кругу. – «Логос», 1997. – 296 с.
Лекция 1 Мк 1,14-39 Служение Господа Иисуса
Стик для запоминаний:
«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» Марка 10:45
I. Для пониманий текста
1.1. Содержание
После того, как Господь Иисус Христос принял крещение и безуспешно искушался дьяволом в пустыне, начинается Его личное служение, которое в последующем состояло в том, чтобы проповедовать, исцелять и помогать всюду, где бы Он ни был. При этом Евангелие от Марка показывает через всюду встречающееся «и тотчас» неустанное служение Господа. В нашем материале мы будем говорить о следующей деятельности Иисуса:
Проповедь, призвание к покаянию
Призвание 4 учеников
Учение и объяснение Слова Божьего
Исцеление бесноватого
Исцеление тещи Петра
Исцеление многих больных
Изгнание демонов Молитвы
Проповеди по всей Галилее
Дальнейшее изгнание демонов
1,2, Дейстеуюшче лича
— Господь Иисус;
— Симон и Андрей: братья рыбаки из Вефезды (см. Иоан. 1:44), находились в доме в Капернауме (Мар.1:29)
— Иаков и Иоанн: братья, сыновья Зеведеевы, рыбаки;
— бесноватый в синагоге;
— изумленные массы народа;
— теща Петра;
— все страдающие и бесноватые.
1.3. Место/местность
Галилея: Северный Израиль, горная местность с Галилейским озером или Тивериадским озером. Родина Иисуса и учеников. В Новом Завете упоминается много названий: Назарет, Капернаум, Вифания, Магдала, Хооазин. Здесь упоминается Галилейское озеро, богатое на рыбу, 212 м глубины; Капернаум — город на северо-западном берегу озера. Многие из людей, с которыми имел дело Иисус, были из этого города:
— Левий (Матвей), сидевший и собиравший пошлину;
— римский офицер, слуга которого был исцелен;
— царский чиновник, которого исцелил Иисус;
— Иаир, дочь которого была воскрешена;
— теща Петра, которая была в доме.
— Иисус Христос часто учил в синагоге, но лишь немногие в Капернауме уверовали в Него, и Он вынужден был выразить Свою скорбь об этом городе (Матф. 11:23).
— Капернаум был городом стояния римского гарнизона и был расположен на границе между областями правления Филиппа и Ирода Антипа;
— В Матф.4:13 Капернаум назван как город, где жил Иисус;
— Капернаум был разрушен в средневековье и в наше время на его месте можно увидеть лишь развалины.
С детьми открываем Библию – Том 2 – Евангелие от Луки
Библейская помощь в занятиях для работы с детьми в воскресных школах, детских служениях, детских занятий и бесед по Библии в семейном кругу. – «Логос», 1997. – 316 с.
Лекция 53 Лк 3,1-20 Служение Иоанна Крестителя
Стих для запоминания
И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие
Марка 1,15
1. Для понимания текста
1.1 Содержание
В то время, когда Иисус возрастал в доме своего отца как ребенок Лука описывает как двенадцатилетний Иисус проповедовал в храме, возвратился в Назарет в Галилею, и в тоже время он показывает как Бог подготавливал предтечу Господа - Иоанна Крестителя, сына Захарии и Елисаветы, который пребывал в пустыне и получил задание от Господа.
Об этом времени в Библии более подробных сообщений нет. На данный момент Иисус публично еще не начинал свое служение. 3 глава данного Евангелия тесно связана с предыдущей главой. В 3 главе уже публично начинается явление Господа народу Израиля.
В последующем описывается служение Иоанна Крестителя, публичные действия Иисуса Христа, которые начинаются с Его крещения. Упоминание родословного дерева для Иудеев было особенно важно.
Данный текст содержит 5 главных аспектов:
ст. 1-2 — описание времени
ст. 3-6 — Иоанн и его функции
ст. 7-14— Иоанн и его служение
ст. 15-18— описание “ Грядущего “
ст. 19-20—конец публичного служения Иоанна Крестителя.
1.2. Действующие лииа
Тиберий кесарь: последователь Августа ( 14-37 с.р. Хр)
Понтий Пилат: римский управитель Иудеи и Самарии (2о-36 г.р. Хр.) Ирод Антипа: сын Ирода Великого, четвертовластник земель находящихся восточней Иордана, восшедший в 39 году.
Филипп: сын Ирода Великого, четвертовластник земель находящихся восточней озера Генисаретского.
Лисаний: четверовластник в Авилинее, северо-западней Дамаска.
Анна: в 15 году остался первосвященником через прокуратора Валерия, который посылался в своей основе на закон.
Каиафа: первосвященик поставленный Римом, зять Анны, занимал это место с 18 по 36 год.р. Хр.
Иоанн: смотри лекцию 51.
Массы народа: собрание люди собравшиеся вместе ( для детей это будет более понятно )
Мытари: смотри лекцию 3, пункт 1.5.
Военные
Иродиада — племянница Ирода Великого. Была замужем за Иродом Филиппом, но не за чётвертовластником с 1 стиха).
У нее была дочь Саломея. Иродиада оставила своего мужа и сожительствовала с Иродом Антипой, что публично отвергал Иоанн Креститель. Позже ( Мк. 6,17-28 ) Иоанн был казнён по её желанию. Всю свою жизнь эта женщина провела в интригах.
С детьми открываем Библию – Том 3 – Евангелие от Иоанна
Библейская помощь в занятиях для работы с детьми в воскресных школах, детских служениях, детских занятий и бесед по Библии в семейном кругу. – «Логос», 1997. – 313 с.
Лекция 106 Иоан 1,35-51 Первые ученики
Стих для запоминания
Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною
Иоанна 10,27
1. Для понимания текста
1,1. Содержание
Событие данной лекции - это встреча пяти будущих учеников с Иисусом Христом, описанная в Евангелии от Иоанна. Данная встреча не идентична тем, которые описаны в Мт 4,18 и Мк 1,16, здесь речь идет о более глубоком знакомстве.
Уже в 30-34 стихах Иоанн Креститель указывает на Иисуса как на Агнца - Сына Божьего, вот такой интересной ситуацией начинается текст.
Основными пунктами данной лекции являются:
- через Иоанна Крестителя ученики указывали другим людям на Господа Иисуса;
- личным познанием они пришли к убеждению того, что Иисус есть истинный Мессия, Божий Сын.
1.2, Действующие лица
- Иоанн Креститель
- Господь Иисус Христос
- Ученики Иоанна: один назван именем Андрей, второй, очевидно, Иоанн - автор Евангелия
- Симон: брат Андрея, назван Иисусом Кифа, Петр;
- Филипп: ученик из Вифсаиды (место рождения Андрея и Петра)
- Нафанаил: набожный иудей со знанием Писания, родом из Каны Галилейской, который до конца остался с Иисусом (см. Иоан 21,2); синодальные авторы называют его Варфоломеем.
Спасибо большое за эти книги!