С. Н. Булгаков - Pro et Contra – Антология – Том 1

Булгаков принадлежал к первому ряду тех русских мыслителей, которые составили славу русской философии. Будучи старше других, он стал одним из признанных лидеров философского движения в начале ХХ века. В трудах Булгакова мы находим отражение всех самых острых дискуссий той эпохи. Быть может, несколько уступая многим своим коллегам в силе философского мышления, Булгаков обладал чрезвычайно развитой способностью к публицистически яркому выражению волнующих всех его современников проблем.

Две из этих проблем мы находим в центре уже самых первых его работ. Первая была навеяна занятиями политической экономией, в области которой Булгаков за короткий срок успел стать признанным авторитетом, — это проблема закономерностей развития общества и тех целей, которые оно достигает и может достигнуть в истории. Вторая была непосредственно связана с глубинными основами мировоззрения Булгакова и всей его личности — с его искренней, но до времени скрываемой религиозностью, привитой еще в детстве. Это была проблема человека, поставленная и решаемая в духе христианской антропологии, т. е. на основе идеи об уникальности и неповторимости каждой личности, имеющей абсолютное значение на фоне безличного социального прогресса. Отражение этих проблем друг в друге, стремление рассматривать их во взаимосвязи друг с другом — главная черта всего раннего творчества Булгакова, носящего в большей степени публицистический, чем собственно философский характер.

Самый первый этап творческой деятельности Булгакова прошел под знаком твердой приверженности марксизму. В этом нет ничего удивительного и необычного. В конце XIX века марксизм вместе с позитивизмом были наиболее модными философскими течениями как в академической, университетской среде, так и среди широкой публики, увлеченной обещаниями идеологов этих движений дать «окончательное» и «научное» философское мировоззрение. В понимании общества марксизм господствовал почти безраздельно, поскольку в соответствии с духом времени новое поколение мыслителей верило в возможность и необходимость разрешения общественных проблем строго научным образом.

Булгаков оказался среди тех многочисленных молодых русских интеллигентов, которых очаровало намерение марксизма точно объяснить причины несовершенства общества и человека и указать спасительные средства для искоренения несправедливости и построения общества всеобщего благоденствия. Однако уже в самом марксистском мировоззрении Булгакова содержались элементы, которые говорили о его самобытном философском «характере» и делали его совершено необычным представителем марксистской школы. Прежде всего это выражалось в его неудовлетворенности представлением о человеке, господствовавшем в «классическом» марксизме. Понимание отдельной личности как «совокупности общественных отношений» лишало ее религиозной глубины, делало человека столь же «прозрачным» и научно постижимым, как и общество в целом, «механику» которого претендовал разоблачить марксизм. Для Булгакова, напротив, наличие в человеке неразрешимой тайны, присутствие бесконечной иррациональной глубины в каждой личности, не поддающейся окончательному, тем более «научному» постижению, было исходным постулатом, делающим осмысленными все наши мировоззренческие поиски и философию как итог этих поисков.

С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Личность и творчество Булгакова в оценке русских мыслителей и исследователей – Антология – Том 1

Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2003. – 987 с.

С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Том 1 – Содержание

И. И. Евлампиев. Религиозный идеализм С. Н. Булгакова: "за" и "против"

I. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

С. Н. Булгаков. Автобиографическое Моя родина Мое безбожие Пять лет (1917-1922) Мое рукоположение (24 года)

С. Н. Булгаков. Ялтинский дневник

С. Н. Булгаков. Из "Дневника"

С. Н. Булгаков. Письмо к П. А. Флоренскому

В. И. Герье. Вторая Государственная дума

Е. К. Герцык. Воспоминания

О. К. Локтева. С. Н. Булгаков в Киеве осенью 1918 года Приложение. [С. Н.] Б[улгаков?]. Свобода и Церковь

М. А. Колеров. С. Н. Булгаков в Крыму осенью 1919 года

Материалы следственного дела профессора священника Сергея Николаевича Булгакова (1921-1922 гг.)

II. ПОЛЕМИКА

Кн. Евгений Трубецкой. Из частной переписки. Памяти В. С. Соловьева

С. Н. Булгаков. Без плана

Священник Н. С. Открытое письмо С. Н. Булгакову

С. Н. Булгаков. Религия и политика

П. Б. Струве. Несколько слов по поводу статьи С. Н. Булгакова

С. В. Лурьев. Сектантство и партийность

Е. Н. Трубецкой. Два слова по поводу полемики г. Лурье и С. Н. Булгакова

С. Н. Булгаков. Три идеи

В. П. Соколов. Открытое письмо С. Н. Булгакову

С. Н. Булгакова. Ответ В. П. Соколову

С. Н. Булгаков. Афонское дело

С. В. Троицкий. Об именах Божиих и имябожниках

С. Н. Булгаков. Смысл учения св. Григория Нисского об именах

С. В. Троицкий. Учение св. Григория Нисского об именах Божиих и "относительное" поклонение

III. КРИТИКА

Н. И. Кареев. Экономический материализм и закономерность социальных явлений

В. И. Ленин. Аграрный вопрос и "критики Маркса" I. "Закон" убывающего плодородия почвы II. Теория ренты

А. В. Луначарский. Русский Фауст

А. И. Богданович. Критические заметки. Рец. на сборник "Литературное дело"

А. И. Богданович. Критические заметки. Рец. на сборник "Проблемы идеализма"

А. А. Богданов. Новое Средневековье

М. Б. Ратнер. Проблемы идеализма в русской литературе

А. С. Волжский. Литературные отголоски. По поводу книги г. Булгакова

Евг. Воронов. Рец. на кн.: Сергей Булгаков. От марксизма к идеализму

А. А. Богданов. Отзвуки минувшего

А. В. Луначарский. Метаморфоза одного мыслителя I. Как воскресла метафизика II. Г-н Булгаков критикует позитивизм

Ортодокс (Л. И. Аксельрод). Новейшие русские идеалисты

Л. Шестов. Новый журнал

Л. Шестов. Литературный сецессион

Антон Крайний (З. Н. Гиппиус). Литературный дневник Все против всех Без мира

Д. В. Философов. Голос мирян

П. А. Берлин. Рец. на кн.: С. Н. Булгаков. Религия человекобожества у Л. Фейербаха

Н. А. Бердяев. Рец. на кн.: Проф. С. Н. Булгаков. Карл Маркс как религиозный тип

А. А. Кизеветтер. О сборнике "Вехи"

С. А. Аскольдов. Рец. на кн.: Сергей Булгаков. Два града. Исследование о природе общественных идеалов

Е. Н. Трубецкой. Старый и новый национальный мессианизм

Е. В. Тарле?. Рец. на кн.: Сергей Булгаков. Философия хозяйства. Ч. I: Мир как хозяйство

Н. Н. Алексеев. Опыт построения философской системы на понятии хозяйства

И. Цинговатов. Рец. на кн.: Сергей Булгаков. Философия хозяйства. Часть первая: Мир как хозяйство

Б. В. Яковенко. Рец. на кн.: Сергей Булгаков. Философия хозяйства. Часть первая: Мир как хозяйство

Е. В. Тарле?. Рец. на кн.: С. Булгаков. Очерки поистории экономических учений. Выпуск I

С. Голованенко. Рец. на кн.: С. Булгаков. Философия хозяйства. Ч. I: Мир как хозяйство Проблема трансцендентного Проблема знания

А. К. Закржевский. Религия. Психологические параллели

В. А. Базаров. О современном идеологическом кризисе

Н. А. Бердяев. Типы религиозной мысли в России

В. В. Зеньковский. История русской философии

А. Ф. Лосев. Владимир Соловьев и его время

С. С. Хоружий. София - Космос - материя: устои философской мысли отца Сергия Булгакова

Н. К. Бонецкая. Русский Фауст и русский Вагнер "Философы" Учитель и ученик Тайна Флоренского Кто такой Вагнер? Вопрос о новом догмате Падение слова Слово и речь Имя и именование Речь и именование Как быть с "афонским иноком Иисусом"? Имя и икона

И. Б. Роднянская. С. Н. Булгаков в споре с марксистской философией истории: отталкивания и притяжения

Комментарии

С. Н. Булгаков. Автобиографическое

С. Н. Булгаков. Ялтинский дневник

С. Н. Булгаков. Из "Дневника"

С. Н. Булгаков. Письмо к П. А. Флоренскому

В. И. Герье. Вторая Государственная дума

Е. К. Герцык. Воспоминания

О. К. Локтева. Булгаков в Киеве осенью 1918 года

М. А. Колеров. Булгаков в Крыму осенью 1919 года

Кн. Евгений Трубецкой. Из частной переписки

С. Н. Булгаков. Без плана

Священник Н. С. Открытое письмо Булгакову

С. Н. Булгаков. Религия и политика

П. Б. Струве. Несколько слов по поводу статьи Булгакова

С. В. Лурье. Сектантство и партийность

Е. Н. Трубецкой. Два слова по поводу полемики Лурье и Булгакова

С. Н. Булгаков. Три идеи

В. П. Соколов. Открытое письмо Булгакову

С. Н. Булгаков. Ответ Соколову

С. Н. Булгаков. Афонское дело

С. В. Троицкий. Об именах Божиих и имябожниках

С. Н. Булгаков. Смысл учения св. Григория Нисского об именах

С. В. Троицкий. Учение св. Григория Нисского об именах Божиих

Н. И. Кареев. Экономический материализм

В. И. Ленин. Аграрный вопрос и "критики Маркса"

А. В. Луначарский. Русский Фауст

А. И. Богданович. Критические заметки

А. И. Богданович. Критические заметки

А. А. Богданов. Новое Средневековье

М. Б. Ратнер. Проблемы идеализма в русской литературе

А. С. Волжский. Литературные отголоски

Евг. Воронов. Рец. на кн.: "От марксизма к идеализму"

А. А. Богданов. Отзвуки минувшего

А. В. Луначарский. Метаморфоза одного мыслителя

Ортодокс. Новейшие русские идеалисты

Л. Шестов. Новый журнал

Л. Шестов. Литературный сецессион

Антон Крайний (З. Н. Гиппиус). Литературный дневник

Д. В. Философов. Голос мирян

П. А. Берлин. Рец. на кн.: "Религия человекобожества"

Н. А. Бердяев. Рец. на кн.: "Карл Маркс как религиозный тип"

А. А. Кизеветтер. О сборнике "Вехи"

С. А. Аскольдов. Рец. на кн.: "Два града"

Е. Н. Трубецкой. Старый и новый национальный мессианизм

Е. В. Тарле?. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"

Н. Н. Алексеев. Опыт построения философской системы

И. Цинговатов. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"

Б. В. Яковенко. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"

Е. В. Тарле?. Рец. на кн.: "Очерки по истории экономических учений"

С. Голованенко. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"

А. К. Закржевский. Религия. Психологические параллели

В. А. Базаров. О современном идеологическом кризисе

Н. А. Бердяев. Типы религиозной мысли в России

В. В. Зеньковский. История русской философии

А. Ф. Лосев. Владимир Соловьев и его время

С. С. Хоружий. София - Космос - материя

Н. К. Бонецкая. Русский Фауст и русский Вагнер

И. Б. Роднянская. Булгаков в споре с марксистской философией истории

Перед Вами новое издание материалов и исследований, связанных с жизнью и творчеством прот. Сергия Булгакова. Издание посвящено стопятидесятилетней годовщине со дня рождения философа (1871-1944) и входит в серию «Русский Путь: pro et contra», назначение которой — отразить многочисленные «за» и «против» современников и потомков тех или иных выдающихся мыслителей и деятелей русской культуры по отношению к их мировоззрению и наследию. Наша книга, второй том двухтомника, продолжает исследования первого тома (2003), отражающего творчество и жизнь Булгакова раннего периода^ и раскрывает облик Булгакова зрелого и позднего. Перед Вами новое издание материалов и исследований, связанных с жизнью и творчеством прот. Сергия Булгакова. Издание посвящено стопятидесятилетней годовщине со дня рождения философа (1871-1944) и входит в серию «Русский Путь: pro et contra», назначение которой — отразить многочисленные «за» и «против» современников и потомков тех или иных выдающихся мыслителей и деятелей русской культуры по отношению к их мировоззрению и наследию. Наша книга, второй том двухтомника, продолжает исследования первого тома (2003), отражающего творчество и жизнь Булгакова раннего периода^ и раскрывает облик Булгакова зрелого и позднего.

Будучи необычайно плодовитой, масштабной и многогранной личностью, протоиерей Сергий затронул в своем творчестве разные области знания, включая социологию, обществоведение, историю и другие науки. Богословие, характерное для зрелого и позднего периодов жизни мыслителя, которому и посвящена наша книга, представляет высшую и лучшую часть его литературных трудов.

Динамика развития взглядов о. С. Булгакова имеет широкий размах. Можно сказать, что вся жизнь философа представляла собой поиск Бога и путей человека к Богу. Как и многие другие сыны своего века, увлеченные новыми, далекими от христианских, идеями, в юности Сергей Николаевич потерял веру, став сторонником марксизма, и тогда главной областью его интересов были обществознание и социология. На следующем жизненном этапе, в отличие от многих современников, Булгаков сумел преодолеть тенденции и соблазны своего времени и глубоко обратился ко Христу и Православию. И если ракурс его обращения не был безошибочным, то нельзя не отметить того глубокого интереса и полной искренности, с которыми он искал пути жизненного воплощения христианских идеалов. По возвращении в Церковь, он, как горячий богоискатель, потомственный священник, незаурядный духовник, сфокусировал в себе черты высокого человеческого образа своей эпохи.

Творческие поиски философа явились естественным продолжением и развитием интуиций других поколений русских философов-теологов, среди которых прежде всего назовем В. С. Соловьева и о. Павла Флоренского. Философско-богословское творчество о. Сергия стало продолжением мысли некоторых зарубежных философов-идеалистов, первыми из которых являются Г. В. Ф. Гегель и Ф. В. Шеллинг. Русская «почвенность» и эсхатологичность мировоззрения, устремленность к высшим жизненным реалиям, стремление к воплощению их в конкретной исторической действительности, а также необычайная способность к богословскому и философскому синтезу, присущие о. Сергию, сформировали его уникальный личностный облик.

С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Религиозно-философские и теологические идеи С. Н. Булгакова в оценках отечественных и зарубежных мыслителей и исследователей – Антология – Том 2

2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2024. – 1078 с. – (Русский путь.)

ISBN 978-5-907855-22-9

С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Том 2 – Содержание

От издателя

От составителей

I. ИЗ БОГОСЛОВСКОГО НАСЛЕДИЯ

СОФИОЛОГИЯ 1. Личный опыт о. Сергия Как возможна религия? <Фрагмент> 2. Антиномизм, свойственный мысли о. Сергия О природе мысли Антиномия иконы 3. Всеединство как изначальная интуиция богословия о. Сергия Божественный мир 4. "Софиологические уразумения" о. Сергия Постулат троичности и ее догмат Троичность и Третья ипостась Две природы во Христе: София божественная и София тварная <Фрагменты> Душа мира и ее ипостаси <Фрагмент> Боговоплощение <Фрагменты> Град Божий Ипостась и ипостасность (Scholia к Свету Невечернему) Главы о Троичности 5. Центральная проблема софиологии Центральная проблема софиологии

ДНЕВНИКИ, МОЛИТВЫ, ПРОПОВЕДИ Дневник духовный Сотница молитв ко Святой Троице и Господу Иисусу с созерцанием дел Божиих миру и человеку Вечеря Агнца Святая Русь. Ко дню празднования всех святых, в земле российской просиявших Во дни посещения Божия Мария-мироносица О подвиге радости. В преддверии св. Пасхи С нами Бог Слово на Успение Пресвятой Богородицы Слово пасхальное. В неделю Антипасхи (в неделю о Фоме) Радость в печали (Ин 16: 20). Через Вознесение к Пятидесятнице



II ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ

Письма о праздниках

Из переписки о. Сергия Булгакова с Л. А. и В. А. Зандер

Письма к Юлии Николаевне Рейтлингер (1922-1943)

Два письма матери Марии отцу Сергию Булгакову

Письмо протоиерея Сергия Булгакова митрополиту Евлогию

Из предсмертных писем о. С. Булгакова

О моих похоронах

Монахиня Елена. Свет Фаворский на лике о. Сергия и его кончина. Надгробное слово митрополита Евлогия

Л, А. Зандер. Бог и мир (Миросозерцание отца Сергия Булгакова) <Фрагмент>

<А. Князев, Е. Бер-Сижелъ и др.> Памяти о. Сергия Булгакова

Прош. Александр Шмеман Три образа

III. ПОЛЕМИКА СОВРЕМЕННИКОВ О СОФИОЛОГИИ О. СЕРГИЯ

1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Письмо Блаженнейшего митрополита Антония Высокопреосвященному митрополиту Евлогию Определение Архиерейского собора Русской православной церкви заграницей от 17/30 октября 1935 г. о новом учении протоиерея Сергия Булгакова о Софии — Премудрости Божией Осуждение учения прот. С. Н. Булгакова о Софии. Указ Московской патриархии митрополиту Литовскому и Виленскому Елевферию Решение Комиссии, назначенной митр. Евлогием, и особое мнение о. Г. Флоровского и о. С. Четверикова

2. ПОЛЕМИКА Архиепископ Иоанн (Максимович) Учение о Софии, Премудрости Божией Н. О. Лосский. Учение о. Сергия Булгакова о Всеединстве и о Божественной Софии В. Н. Лосский. Спор о Софии. «Докладная записка» прот. С. Булгакова и смысл Указа Московской патриархии И. А. Лиговский. Догматический опыт и догматические схемы (К "осуждению" учения о. С. Булгакова) Н. А. Бердяев. Дух Великого инквизитора (По поводу Указа митрополита Сергия, осуждающего богословские взгляды о. С. Булгакова) Архимандрит Софроний (Сахаров) Переписка с протоиереем Георгием Флоровским. Письмо 9 Тайна "Аз есмь" <Фрагмент>



IV ИСТОРИЧЕСКИЕ И ДИСКУССИОННЫЕ СТАТЬИ О БОГОСЛОВИИ О. СЕРГИЯ

Д. А. Крылов Пропедевтика спора о Софии

С. С. Хоружий Перепутья русской софиологии

А. Ф. Управителев. Конструирование субъектности в антропологии С. Н. Булгакова <Фрагменты>

Н. А. Ваганова Большая трилогия <Фрагменты>

Иеромонах Николай (Сахаров). Основы богословия Булгакова: его представления о Софии, Троице и Христе

П. Л. Гаврилюк Кенотическое богословие Сергия Булгакова

Протоиерей Андрей Лауф Сергий Булгаков и задачи богословия

Б. Галлахер. Антиномизм, Троица и проблема пантеизма Соловьева в богословии Сергия Булгакова

К. Бауерова София и софиология сегодня

П. В. Хондзинский. Проблема языков богословия в «Большой трилогии» о. Сергия Булгакова

П. Б. Михайлов. Богословие истории прот. Сергия Булгакова: о вечном и временном (к 150-летию русского богослова)

Еп. Мефодий (Зинковский), еп. Кирилл (Зинковский). Интуиции богословия личности в мировоззрении прот. Сергия Булгакова

Иеромонах Тихон (Васильев). Богословие и философия в трудах отца Сергия Булгакова

Д. С. Бирюков. Два мыслителя в разговоре о паламизме: софиологический паламизм о. Сергия Булгакова и неопаламизм Георгия Флоровского (1910-1920-е гг.)

Еп. Мефодий (Зинковский), еп. Кирилл (Зинковский). Богословское понимание единства прот. Сергием Булгаковым в свете богословия личности

А. П. Козырев "Спор о Софии" в политическом контексте

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