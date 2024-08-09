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С. Н. Булгаков - Pro et Contra – Антология – Том 1

С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Личность и творчество Булгакова в оценке русских мыслителей и исследователей – Антология – Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy, *Biographies Memoirs
Булгаков принадлежал к первому ряду тех русских мыслителей, которые составили славу русской философии. Будучи старше других, он стал одним из признанных лидеров философского движения в начале ХХ века. В трудах Булгакова мы находим отражение всех самых острых дискуссий той эпохи. Быть может, несколько уступая многим своим коллегам в силе философского мышления, Булгаков обладал чрезвычайно развитой способностью к публицистически яркому выражению волнующих всех его современников проблем.
Две из этих проблем мы находим в центре уже самых первых его работ. Первая была навеяна занятиями политической экономией, в области которой Булгаков за короткий срок успел стать признанным авторитетом, — это проблема закономерностей развития общества и тех целей, которые оно достигает и может достигнуть в истории. Вторая была непосредственно связана с глубинными основами мировоззрения Булгакова и всей его личности — с его искренней, но до времени скрываемой религиозностью, привитой еще в детстве. Это была проблема человека, поставленная и решаемая в духе христианской антропологии, т. е. на основе идеи об уникальности и неповторимости каждой личности, имеющей абсолютное значение на фоне безличного социального прогресса. Отражение этих проблем друг в друге, стремление рассматривать их во взаимосвязи друг с другом — главная черта всего раннего творчества Булгакова, носящего в большей степени публицистический, чем собственно философский характер.
Самый первый этап творческой деятельности Булгакова прошел под знаком твердой приверженности марксизму. В этом нет ничего удивительного и необычного. В конце XIX века марксизм вместе с позитивизмом были наиболее модными философскими течениями как в академической, университетской среде, так и среди широкой публики, увлеченной обещаниями идеологов этих движений дать «окончательное» и «научное» философское мировоззрение. В понимании общества марксизм господствовал почти безраздельно, поскольку в соответствии с духом времени новое поколение мыслителей верило в возможность и необходимость разрешения общественных проблем строго научным образом.
Булгаков оказался среди тех многочисленных молодых русских интеллигентов, которых очаровало намерение марксизма точно объяснить причины несовершенства общества и человека и указать спасительные средства для искоренения несправедливости и построения общества всеобщего благоденствия. Однако уже в самом марксистском мировоззрении Булгакова содержались элементы, которые говорили о его самобытном философском «характере» и делали его совершено необычным представителем марксистской школы. Прежде всего это выражалось в его неудовлетворенности представлением о человеке, господствовавшем в «классическом» марксизме. Понимание отдельной личности как «совокупности общественных отношений» лишало ее религиозной глубины, делало человека столь же «прозрачным» и научно постижимым, как и общество в целом, «механику» которого претендовал разоблачить марксизм. Для Булгакова, напротив, наличие в человеке неразрешимой тайны, присутствие бесконечной иррациональной глубины в каждой личности, не поддающейся окончательному, тем более «научному» постижению, было исходным постулатом, делающим осмысленными все наши мировоззренческие поиски и философию как итог этих поисков.

С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Личность и творчество Булгакова в оценке русских мыслителей и исследователей – Антология – Том 1

Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2003. – 987 с.

С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Том 1 – Содержание

И. И. Евлампиев. Религиозный идеализм С. Н. Булгакова: "за" и "против"
I. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ
  • С. Н. Булгаков. Автобиографическое
    • Моя родина
    • Мое безбожие
    • Пять лет (1917-1922)
    • Мое рукоположение (24 года)
  • С. Н. Булгаков. Ялтинский дневник
  • С. Н. Булгаков. Из "Дневника"
  • С. Н. Булгаков. Письмо к П. А. Флоренскому
  • В. И. Герье. Вторая Государственная дума
  • Е. К. Герцык. Воспоминания
  • О. К. Локтева. С. Н. Булгаков в Киеве осенью 1918 года
    • Приложение. [С. Н.] Б[улгаков?]. Свобода и Церковь
  • М. А. Колеров. С. Н. Булгаков в Крыму осенью 1919 года
  • Материалы следственного дела профессора священника Сергея Николаевича Булгакова (1921-1922 гг.)
II. ПОЛЕМИКА
  • Кн. Евгений Трубецкой. Из частной переписки. Памяти В. С. Соловьева
  • С. Н. Булгаков. Без плана
  • Священник Н. С. Открытое письмо С. Н. Булгакову
  • С. Н. Булгаков. Религия и политика
  • П. Б. Струве. Несколько слов по поводу статьи С. Н. Булгакова
  • С. В. Лурьев. Сектантство и партийность
  • Е. Н. Трубецкой. Два слова по поводу полемики г. Лурье и С. Н. Булгакова
  • С. Н. Булгаков. Три идеи
  • В. П. Соколов. Открытое письмо С. Н. Булгакову
  • С. Н. Булгакова. Ответ В. П. Соколову
  • С. Н. Булгаков. Афонское дело
  • С. В. Троицкий. Об именах Божиих и имябожниках
  • С. Н. Булгаков. Смысл учения св. Григория Нисского об именах
  • С. В. Троицкий. Учение св. Григория Нисского об именах Божиих и "относительное" поклонение
III. КРИТИКА
  • Н. И. Кареев. Экономический материализм и закономерность социальных явлений
  • В. И. Ленин. Аграрный вопрос и "критики Маркса"
    • I. "Закон" убывающего плодородия почвы
    • II. Теория ренты
  • А. В. Луначарский. Русский Фауст
  • А. И. Богданович. Критические заметки. Рец. на сборник "Литературное дело"
  • А. И. Богданович. Критические заметки. Рец. на сборник "Проблемы идеализма"
  • А. А. Богданов. Новое Средневековье
  • М. Б. Ратнер. Проблемы идеализма в русской литературе
  • А. С. Волжский. Литературные отголоски. По поводу книги г. Булгакова
  • Евг. Воронов. Рец. на кн.: Сергей Булгаков. От марксизма к идеализму
  • А. А. Богданов. Отзвуки минувшего
  • А. В. Луначарский. Метаморфоза одного мыслителя
    • I. Как воскресла метафизика
    • II. Г-н Булгаков критикует позитивизм
  • Ортодокс (Л. И. Аксельрод). Новейшие русские идеалисты
  • Л. Шестов. Новый журнал
  • Л. Шестов. Литературный сецессион
  • Антон Крайний (З. Н. Гиппиус). Литературный дневник
    • Все против всех
    • Без мира
  • Д. В. Философов. Голос мирян
  • П. А. Берлин. Рец. на кн.: С. Н. Булгаков. Религия человекобожества у Л. Фейербаха
  • Н. А. Бердяев. Рец. на кн.: Проф. С. Н. Булгаков. Карл Маркс как религиозный тип
  • А. А. Кизеветтер. О сборнике "Вехи"
  • С. А. Аскольдов. Рец. на кн.: Сергей Булгаков. Два града. Исследование о природе общественных идеалов
  • Е. Н. Трубецкой. Старый и новый национальный мессианизм
  • Е. В. Тарле?. Рец. на кн.: Сергей Булгаков. Философия хозяйства. Ч. I: Мир как хозяйство
  • Н. Н. Алексеев. Опыт построения философской системы на понятии хозяйства
  • И. Цинговатов. Рец. на кн.: Сергей Булгаков. Философия хозяйства. Часть первая: Мир как хозяйство
  • Б. В. Яковенко. Рец. на кн.: Сергей Булгаков. Философия хозяйства. Часть первая: Мир как хозяйство
  • Е. В. Тарле?. Рец. на кн.: С. Булгаков. Очерки поистории экономических учений. Выпуск I
  • С. Голованенко. Рец. на кн.: С. Булгаков. Философия хозяйства. Ч. I: Мир как хозяйство
    • Проблема трансцендентного
    • Проблема знания
  • А. К. Закржевский. Религия. Психологические параллели
  • В. А. Базаров. О современном идеологическом кризисе
  • Н. А. Бердяев. Типы религиозной мысли в России
  • В. В. Зеньковский. История русской философии
  • А. Ф. Лосев. Владимир Соловьев и его время
  • С. С. Хоружий. София - Космос - материя: устои философской мысли отца Сергия Булгакова
  • Н. К. Бонецкая. Русский Фауст и русский Вагнер
    • "Философы"
    • Учитель и ученик
    • Тайна Флоренского
    • Кто такой Вагнер?
    • Вопрос о новом догмате
    • Падение слова
    • Слово и речь
    • Имя и именование
    • Речь и именование
    • Как быть с "афонским иноком Иисусом"?
    • Имя и икона
  • И. Б. Роднянская. С. Н. Булгаков в споре с марксистской философией истории: отталкивания и притяжения
Комментарии
С. Н. Булгаков. Автобиографическое
  • С. Н. Булгаков. Ялтинский дневник
  • С. Н. Булгаков. Из "Дневника"
  • С. Н. Булгаков. Письмо к П. А. Флоренскому
  • В. И. Герье. Вторая Государственная дума
  • Е. К. Герцык. Воспоминания
  • О. К. Локтева. Булгаков в Киеве осенью 1918 года
  • М. А. Колеров. Булгаков в Крыму осенью 1919 года
  • Кн. Евгений Трубецкой. Из частной переписки
  • С. Н. Булгаков. Без плана
  • Священник Н. С. Открытое письмо Булгакову
  • С. Н. Булгаков. Религия и политика
  • П. Б. Струве. Несколько слов по поводу статьи Булгакова
  • С. В. Лурье. Сектантство и партийность
  • Е. Н. Трубецкой. Два слова по поводу полемики Лурье и Булгакова
  • С. Н. Булгаков. Три идеи
  • В. П. Соколов. Открытое письмо Булгакову
  • С. Н. Булгаков. Ответ Соколову
  • С. Н. Булгаков. Афонское дело
  • С. В. Троицкий. Об именах Божиих и имябожниках
  • С. Н. Булгаков. Смысл учения св. Григория Нисского об именах
  • С. В. Троицкий. Учение св. Григория Нисского об именах Божиих
  • Н. И. Кареев. Экономический материализм
  • В. И. Ленин. Аграрный вопрос и "критики Маркса"
  • А. В. Луначарский. Русский Фауст
  • А. И. Богданович. Критические заметки
  • А. И. Богданович. Критические заметки
  • А. А. Богданов. Новое Средневековье
  • М. Б. Ратнер. Проблемы идеализма в русской литературе
  • А. С. Волжский. Литературные отголоски
  • Евг. Воронов. Рец. на кн.: "От марксизма к идеализму"
  • А. А. Богданов. Отзвуки минувшего
  • А. В. Луначарский. Метаморфоза одного мыслителя
  • Ортодокс. Новейшие русские идеалисты
  • Л. Шестов. Новый журнал
  • Л. Шестов. Литературный сецессион
  • Антон Крайний (З. Н. Гиппиус). Литературный дневник
  • Д. В. Философов. Голос мирян
  • П. А. Берлин. Рец. на кн.: "Религия человекобожества"
  • Н. А. Бердяев. Рец. на кн.: "Карл Маркс как религиозный тип"
  • А. А. Кизеветтер. О сборнике "Вехи"
  • С. А. Аскольдов. Рец. на кн.: "Два града"
  • Е. Н. Трубецкой. Старый и новый национальный мессианизм
  • Е. В. Тарле?. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"
  • Н. Н. Алексеев. Опыт построения философской системы
  • И. Цинговатов. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"
  • Б. В. Яковенко. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"
  • Е. В. Тарле?. Рец. на кн.: "Очерки по истории экономических учений"
  • С. Голованенко. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"
  • А. К. Закржевский. Религия. Психологические параллели
  • В. А. Базаров. О современном идеологическом кризисе
  • Н. А. Бердяев. Типы религиозной мысли в России
  • В. В. Зеньковский. История русской философии
  • А. Ф. Лосев. Владимир Соловьев и его время
  • С. С. Хоружий. София - Космос - материя
  • Н. К. Бонецкая. Русский Фауст и русский Вагнер
  • И. Б. Роднянская. Булгаков в споре с марксистской философией истории
С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Религиозно-философские и теологические идеи С. Н. Булгакова в оценках отечественных и зарубежных мыслителей и исследователей – Антология – Том 2Перед Вами новое издание материалов и исследований, связанных с жизнью и творчеством прот. Сергия Булгакова. Издание посвящено стопятидесятилетней годовщине со дня рождения философа (1871-1944) и входит в серию «Русский Путь: pro et contra», назначение которой — отразить многочисленные «за» и «против» современников и потомков тех или иных выдающихся мыслителей и деятелей русской культуры по отношению к их мировоззрению и наследию. Наша книга, второй том двухтомника, продолжает исследования первого тома (2003), отражающего творчество и жизнь Булгакова раннего периода^ и раскрывает облик Булгакова зрелого и позднего.
Будучи необычайно плодовитой, масштабной и многогранной личностью, протоиерей Сергий затронул в своем творчестве разные области знания, включая социологию, обществоведение, историю и другие науки. Богословие, характерное для зрелого и позднего периодов жизни мыслителя, которому и посвящена наша книга, представляет высшую и лучшую часть его литературных трудов.
Динамика развития взглядов о. С. Булгакова имеет широкий размах. Можно сказать, что вся жизнь философа представляла собой поиск Бога и путей человека к Богу. Как и многие другие сыны своего века, увлеченные новыми, далекими от христианских, идеями, в юности Сергей Николаевич потерял веру, став сторонником марксизма, и тогда главной областью его интересов были обществознание и социология. На следующем жизненном этапе, в отличие от многих современников, Булгаков сумел преодолеть тенденции и соблазны своего времени и глубоко обратился ко Христу и Православию. И если ракурс его обращения не был безошибочным, то нельзя не отметить того глубокого интереса и полной искренности, с которыми он искал пути жизненного воплощения христианских идеалов. По возвращении в Церковь, он, как горячий богоискатель, потомственный священник, незаурядный духовник, сфокусировал в себе черты высокого человеческого образа своей эпохи.
Творческие поиски философа явились естественным продолжением и развитием интуиций других поколений русских философов-теологов, среди которых прежде всего назовем В. С. Соловьева и о. Павла Флоренского. Философско-богословское творчество о. Сергия стало продолжением мысли некоторых зарубежных философов-идеалистов, первыми из которых являются Г. В. Ф. Гегель и Ф. В. Шеллинг. Русская «почвенность» и эсхатологичность мировоззрения, устремленность к высшим жизненным реалиям, стремление к воплощению их в конкретной исторической действительности, а также необычайная способность к богословскому и философскому синтезу, присущие о. Сергию, сформировали его уникальный личностный облик.

С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Религиозно-философские и теологические идеи С. Н. Булгакова в оценках отечественных и зарубежных мыслителей и исследователей – Антология – Том 2

2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2024. – 1078 с. – (Русский путь.)
ISBN 978-5-907855-22-9

С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Том 2 – Содержание

От издателя
От составителей
I. ИЗ БОГОСЛОВСКОГО НАСЛЕДИЯ
  • СОФИОЛОГИЯ
    • 1. Личный опыт о. Сергия
      • Как возможна религия? <Фрагмент>
    • 2. Антиномизм, свойственный мысли о. Сергия
      • О природе мысли
      • Антиномия иконы
    • 3. Всеединство как изначальная интуиция богословия о. Сергия
      • Божественный мир
    • 4. "Софиологические уразумения" о. Сергия
      • Постулат троичности и ее догмат
      • Троичность и Третья ипостась
      • Две природы во Христе: София божественная и София тварная <Фрагменты>
      • Душа мира и ее ипостаси <Фрагмент>
      • Боговоплощение <Фрагменты>
      • Град Божий
      • Ипостась и ипостасность (Scholia к Свету Невечернему)
      • Главы о Троичности
    • 5. Центральная проблема софиологии
      • Центральная проблема софиологии
  • ДНЕВНИКИ, МОЛИТВЫ, ПРОПОВЕДИ
    • Дневник духовный
    • Сотница молитв ко Святой Троице и Господу Иисусу с созерцанием дел Божиих миру и человеку
    • Вечеря Агнца
    • Святая Русь. Ко дню празднования всех святых, в земле российской просиявших
    • Во дни посещения Божия
    • Мария-мироносица
    • О подвиге радости. В преддверии св. Пасхи
    • С нами Бог
    • Слово на Успение Пресвятой Богородицы
    • Слово пасхальное. В неделю Антипасхи (в неделю о Фоме)
    • Радость в печали (Ин 16: 20). Через Вознесение к Пятидесятнице
II ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ
  • Письма о праздниках
  • Из переписки о. Сергия Булгакова с Л. А. и В. А. Зандер
  • Письма к Юлии Николаевне Рейтлингер (1922-1943)
  • Два письма матери Марии отцу Сергию Булгакову
  • Письмо протоиерея Сергия Булгакова митрополиту Евлогию
  • Из предсмертных писем о. С. Булгакова
  • О моих похоронах
  • Монахиня Елена. Свет Фаворский на лике о. Сергия и его кончина. Надгробное слово митрополита Евлогия
  • Л, А. Зандер. Бог и мир (Миросозерцание отца Сергия Булгакова) <Фрагмент>
  • <А. Князев, Е. Бер-Сижелъ и др.> Памяти о. Сергия Булгакова
  • Прош. Александр Шмеман Три образа
III. ПОЛЕМИКА СОВРЕМЕННИКОВ О СОФИОЛОГИИ О. СЕРГИЯ
  • 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
    • Письмо Блаженнейшего митрополита Антония Высокопреосвященному митрополиту Евлогию
    • Определение Архиерейского собора Русской православной церкви заграницей от 17/30 октября 1935 г. о новом учении протоиерея Сергия Булгакова о Софии — Премудрости Божией
    • Осуждение учения прот. С. Н. Булгакова о Софии. Указ Московской патриархии митрополиту Литовскому и Виленскому Елевферию
    • Решение Комиссии, назначенной митр. Евлогием, и особое мнение о. Г. Флоровского и о. С. Четверикова
  • 2. ПОЛЕМИКА
    • Архиепископ Иоанн (Максимович) Учение о Софии, Премудрости Божией
    • Н. О. Лосский. Учение о. Сергия Булгакова о Всеединстве и о Божественной Софии
    • В. Н. Лосский. Спор о Софии. «Докладная записка» прот. С. Булгакова и смысл Указа Московской патриархии
    • И. А. Лиговский. Догматический опыт и догматические схемы (К "осуждению" учения о. С. Булгакова)
    • Н. А. Бердяев. Дух Великого инквизитора (По поводу Указа митрополита Сергия, осуждающего богословские взгляды о. С. Булгакова)
    • Архимандрит Софроний (Сахаров) Переписка с протоиереем Георгием Флоровским. Письмо 9
    • Тайна "Аз есмь" <Фрагмент>
IV ИСТОРИЧЕСКИЕ И ДИСКУССИОННЫЕ СТАТЬИ О БОГОСЛОВИИ О. СЕРГИЯ
  • Д. А. Крылов Пропедевтика спора о Софии
  • С. С. Хоружий Перепутья русской софиологии
  • А. Ф. Управителев. Конструирование субъектности в антропологии С. Н. Булгакова <Фрагменты>
  • Н. А. Ваганова Большая трилогия <Фрагменты>
  • Иеромонах Николай (Сахаров). Основы богословия Булгакова: его представления о Софии, Троице и Христе
  • П. Л. Гаврилюк Кенотическое богословие Сергия Булгакова
  • Протоиерей Андрей Лауф Сергий Булгаков и задачи богословия
  • Б. Галлахер. Антиномизм, Троица и проблема пантеизма Соловьева в богословии Сергия Булгакова
  • К. Бауерова София и софиология сегодня
  • П. В. Хондзинский. Проблема языков богословия в «Большой трилогии» о. Сергия Булгакова
  • П. Б. Михайлов. Богословие истории прот. Сергия Булгакова: о вечном и временном (к 150-летию русского богослова)
  • Еп. Мефодий (Зинковский), еп. Кирилл (Зинковский). Интуиции богословия личности в мировоззрении прот. Сергия Булгакова
  • Иеромонах Тихон (Васильев). Богословие и философия в трудах отца Сергия Булгакова
  • Д. С. Бирюков. Два мыслителя в разговоре о паламизме: софиологический паламизм о. Сергия Булгакова и неопаламизм Георгия Флоровского (1910-1920-е гг.)
  • Еп. Мефодий (Зинковский), еп. Кирилл (Зинковский). Богословское понимание единства прот. Сергием Булгаковым в свете богословия личности
  • А. П. Козырев "Спор о Софии" в политическом контексте
Комментарии2
Указатель имен4
Views 429
Rating 5.0 / 5
Added 09.08.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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