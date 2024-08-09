С. Н. Булгаков - Pro et Contra – Антология – Том 1
Булгаков принадлежал к первому ряду тех русских мыслителей, которые составили славу русской философии. Будучи старше других, он стал одним из признанных лидеров философского движения в начале ХХ века. В трудах Булгакова мы находим отражение всех самых острых дискуссий той эпохи. Быть может, несколько уступая многим своим коллегам в силе философского мышления, Булгаков обладал чрезвычайно развитой способностью к публицистически яркому выражению волнующих всех его современников проблем.
Две из этих проблем мы находим в центре уже самых первых его работ. Первая была навеяна занятиями политической экономией, в области которой Булгаков за короткий срок успел стать признанным авторитетом, — это проблема закономерностей развития общества и тех целей, которые оно достигает и может достигнуть в истории. Вторая была непосредственно связана с глубинными основами мировоззрения Булгакова и всей его личности — с его искренней, но до времени скрываемой религиозностью, привитой еще в детстве. Это была проблема человека, поставленная и решаемая в духе христианской антропологии, т. е. на основе идеи об уникальности и неповторимости каждой личности, имеющей абсолютное значение на фоне безличного социального прогресса. Отражение этих проблем друг в друге, стремление рассматривать их во взаимосвязи друг с другом — главная черта всего раннего творчества Булгакова, носящего в большей степени публицистический, чем собственно философский характер.
Самый первый этап творческой деятельности Булгакова прошел под знаком твердой приверженности марксизму. В этом нет ничего удивительного и необычного. В конце XIX века марксизм вместе с позитивизмом были наиболее модными философскими течениями как в академической, университетской среде, так и среди широкой публики, увлеченной обещаниями идеологов этих движений дать «окончательное» и «научное» философское мировоззрение. В понимании общества марксизм господствовал почти безраздельно, поскольку в соответствии с духом времени новое поколение мыслителей верило в возможность и необходимость разрешения общественных проблем строго научным образом.
Булгаков оказался среди тех многочисленных молодых русских интеллигентов, которых очаровало намерение марксизма точно объяснить причины несовершенства общества и человека и указать спасительные средства для искоренения несправедливости и построения общества всеобщего благоденствия. Однако уже в самом марксистском мировоззрении Булгакова содержались элементы, которые говорили о его самобытном философском «характере» и делали его совершено необычным представителем марксистской школы. Прежде всего это выражалось в его неудовлетворенности представлением о человеке, господствовавшем в «классическом» марксизме. Понимание отдельной личности как «совокупности общественных отношений» лишало ее религиозной глубины, делало человека столь же «прозрачным» и научно постижимым, как и общество в целом, «механику» которого претендовал разоблачить марксизм. Для Булгакова, напротив, наличие в человеке неразрешимой тайны, присутствие бесконечной иррациональной глубины в каждой личности, не поддающейся окончательному, тем более «научному» постижению, было исходным постулатом, делающим осмысленными все наши мировоззренческие поиски и философию как итог этих поисков.
С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Личность и творчество Булгакова в оценке русских мыслителей и исследователей – Антология – Том 1
Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2003. – 987 с.
С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Том 1 – Содержание
И. И. Евлампиев. Религиозный идеализм С. Н. Булгакова: "за" и "против"
I. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ
-
С. Н. Булгаков. Автобиографическое
- Моя родина
- Мое безбожие
- Пять лет (1917-1922)
- Мое рукоположение (24 года)
- С. Н. Булгаков. Ялтинский дневник
- С. Н. Булгаков. Из "Дневника"
- С. Н. Булгаков. Письмо к П. А. Флоренскому
- В. И. Герье. Вторая Государственная дума
- Е. К. Герцык. Воспоминания
-
О. К. Локтева. С. Н. Булгаков в Киеве осенью 1918 года
- Приложение. [С. Н.] Б[улгаков?]. Свобода и Церковь
- М. А. Колеров. С. Н. Булгаков в Крыму осенью 1919 года
- Материалы следственного дела профессора священника Сергея Николаевича Булгакова (1921-1922 гг.)
II. ПОЛЕМИКА
- Кн. Евгений Трубецкой. Из частной переписки. Памяти В. С. Соловьева
- С. Н. Булгаков. Без плана
- Священник Н. С. Открытое письмо С. Н. Булгакову
- С. Н. Булгаков. Религия и политика
- П. Б. Струве. Несколько слов по поводу статьи С. Н. Булгакова
- С. В. Лурьев. Сектантство и партийность
- Е. Н. Трубецкой. Два слова по поводу полемики г. Лурье и С. Н. Булгакова
- С. Н. Булгаков. Три идеи
- В. П. Соколов. Открытое письмо С. Н. Булгакову
- С. Н. Булгакова. Ответ В. П. Соколову
- С. Н. Булгаков. Афонское дело
- С. В. Троицкий. Об именах Божиих и имябожниках
- С. Н. Булгаков. Смысл учения св. Григория Нисского об именах
- С. В. Троицкий. Учение св. Григория Нисского об именах Божиих и "относительное" поклонение
III. КРИТИКА
- Н. И. Кареев. Экономический материализм и закономерность социальных явлений
-
В. И. Ленин. Аграрный вопрос и "критики Маркса"
- I. "Закон" убывающего плодородия почвы
- II. Теория ренты
- А. В. Луначарский. Русский Фауст
- А. И. Богданович. Критические заметки. Рец. на сборник "Литературное дело"
- А. И. Богданович. Критические заметки. Рец. на сборник "Проблемы идеализма"
- А. А. Богданов. Новое Средневековье
- М. Б. Ратнер. Проблемы идеализма в русской литературе
- А. С. Волжский. Литературные отголоски. По поводу книги г. Булгакова
- Евг. Воронов. Рец. на кн.: Сергей Булгаков. От марксизма к идеализму
- А. А. Богданов. Отзвуки минувшего
-
А. В. Луначарский. Метаморфоза одного мыслителя
- I. Как воскресла метафизика
- II. Г-н Булгаков критикует позитивизм
- Ортодокс (Л. И. Аксельрод). Новейшие русские идеалисты
- Л. Шестов. Новый журнал
- Л. Шестов. Литературный сецессион
-
Антон Крайний (З. Н. Гиппиус). Литературный дневник
- Все против всех
- Без мира
- Д. В. Философов. Голос мирян
- П. А. Берлин. Рец. на кн.: С. Н. Булгаков. Религия человекобожества у Л. Фейербаха
- Н. А. Бердяев. Рец. на кн.: Проф. С. Н. Булгаков. Карл Маркс как религиозный тип
- А. А. Кизеветтер. О сборнике "Вехи"
- С. А. Аскольдов. Рец. на кн.: Сергей Булгаков. Два града. Исследование о природе общественных идеалов
- Е. Н. Трубецкой. Старый и новый национальный мессианизм
- Е. В. Тарле?. Рец. на кн.: Сергей Булгаков. Философия хозяйства. Ч. I: Мир как хозяйство
- Н. Н. Алексеев. Опыт построения философской системы на понятии хозяйства
- И. Цинговатов. Рец. на кн.: Сергей Булгаков. Философия хозяйства. Часть первая: Мир как хозяйство
- Б. В. Яковенко. Рец. на кн.: Сергей Булгаков. Философия хозяйства. Часть первая: Мир как хозяйство
- Е. В. Тарле?. Рец. на кн.: С. Булгаков. Очерки поистории экономических учений. Выпуск I
-
С. Голованенко. Рец. на кн.: С. Булгаков. Философия хозяйства. Ч. I: Мир как хозяйство
- Проблема трансцендентного
- Проблема знания
- А. К. Закржевский. Религия. Психологические параллели
- В. А. Базаров. О современном идеологическом кризисе
- Н. А. Бердяев. Типы религиозной мысли в России
- В. В. Зеньковский. История русской философии
- А. Ф. Лосев. Владимир Соловьев и его время
- С. С. Хоружий. София - Космос - материя: устои философской мысли отца Сергия Булгакова
-
Н. К. Бонецкая. Русский Фауст и русский Вагнер
- "Философы"
- Учитель и ученик
- Тайна Флоренского
- Кто такой Вагнер?
- Вопрос о новом догмате
- Падение слова
- Слово и речь
- Имя и именование
- Речь и именование
- Как быть с "афонским иноком Иисусом"?
- Имя и икона
- И. Б. Роднянская. С. Н. Булгаков в споре с марксистской философией истории: отталкивания и притяжения
Комментарии
С. Н. Булгаков. Автобиографическое
- С. Н. Булгаков. Ялтинский дневник
- С. Н. Булгаков. Из "Дневника"
- С. Н. Булгаков. Письмо к П. А. Флоренскому
- В. И. Герье. Вторая Государственная дума
- Е. К. Герцык. Воспоминания
- О. К. Локтева. Булгаков в Киеве осенью 1918 года
- М. А. Колеров. Булгаков в Крыму осенью 1919 года
- Кн. Евгений Трубецкой. Из частной переписки
- С. Н. Булгаков. Без плана
- Священник Н. С. Открытое письмо Булгакову
- С. Н. Булгаков. Религия и политика
- П. Б. Струве. Несколько слов по поводу статьи Булгакова
- С. В. Лурье. Сектантство и партийность
- Е. Н. Трубецкой. Два слова по поводу полемики Лурье и Булгакова
- С. Н. Булгаков. Три идеи
- В. П. Соколов. Открытое письмо Булгакову
- С. Н. Булгаков. Ответ Соколову
- С. Н. Булгаков. Афонское дело
- С. В. Троицкий. Об именах Божиих и имябожниках
- С. Н. Булгаков. Смысл учения св. Григория Нисского об именах
- С. В. Троицкий. Учение св. Григория Нисского об именах Божиих
- Н. И. Кареев. Экономический материализм
- В. И. Ленин. Аграрный вопрос и "критики Маркса"
- А. В. Луначарский. Русский Фауст
- А. И. Богданович. Критические заметки
- А. И. Богданович. Критические заметки
- А. А. Богданов. Новое Средневековье
- М. Б. Ратнер. Проблемы идеализма в русской литературе
- А. С. Волжский. Литературные отголоски
- Евг. Воронов. Рец. на кн.: "От марксизма к идеализму"
- А. А. Богданов. Отзвуки минувшего
- А. В. Луначарский. Метаморфоза одного мыслителя
- Ортодокс. Новейшие русские идеалисты
- Л. Шестов. Новый журнал
- Л. Шестов. Литературный сецессион
- Антон Крайний (З. Н. Гиппиус). Литературный дневник
- Д. В. Философов. Голос мирян
- П. А. Берлин. Рец. на кн.: "Религия человекобожества"
- Н. А. Бердяев. Рец. на кн.: "Карл Маркс как религиозный тип"
- А. А. Кизеветтер. О сборнике "Вехи"
- С. А. Аскольдов. Рец. на кн.: "Два града"
- Е. Н. Трубецкой. Старый и новый национальный мессианизм
- Е. В. Тарле?. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"
- Н. Н. Алексеев. Опыт построения философской системы
- И. Цинговатов. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"
- Б. В. Яковенко. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"
- Е. В. Тарле?. Рец. на кн.: "Очерки по истории экономических учений"
- С. Голованенко. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"
- А. К. Закржевский. Религия. Психологические параллели
- В. А. Базаров. О современном идеологическом кризисе
- Н. А. Бердяев. Типы религиозной мысли в России
- В. В. Зеньковский. История русской философии
- А. Ф. Лосев. Владимир Соловьев и его время
- С. С. Хоружий. София - Космос - материя
- Н. К. Бонецкая. Русский Фауст и русский Вагнер
- И. Б. Роднянская. Булгаков в споре с марксистской философией истории
Перед Вами новое издание материалов и исследований, связанных с жизнью и творчеством прот. Сергия Булгакова. Издание посвящено стопятидесятилетней годовщине со дня рождения философа (1871-1944) и входит в серию «Русский Путь: pro et contra», назначение которой — отразить многочисленные «за» и «против» современников и потомков тех или иных выдающихся мыслителей и деятелей русской культуры по отношению к их мировоззрению и наследию. Наша книга, второй том двухтомника, продолжает исследования первого тома (2003), отражающего творчество и жизнь Булгакова раннего периода^ и раскрывает облик Булгакова зрелого и позднего.
Будучи необычайно плодовитой, масштабной и многогранной личностью, протоиерей Сергий затронул в своем творчестве разные области знания, включая социологию, обществоведение, историю и другие науки. Богословие, характерное для зрелого и позднего периодов жизни мыслителя, которому и посвящена наша книга, представляет высшую и лучшую часть его литературных трудов.
Динамика развития взглядов о. С. Булгакова имеет широкий размах. Можно сказать, что вся жизнь философа представляла собой поиск Бога и путей человека к Богу. Как и многие другие сыны своего века, увлеченные новыми, далекими от христианских, идеями, в юности Сергей Николаевич потерял веру, став сторонником марксизма, и тогда главной областью его интересов были обществознание и социология. На следующем жизненном этапе, в отличие от многих современников, Булгаков сумел преодолеть тенденции и соблазны своего времени и глубоко обратился ко Христу и Православию. И если ракурс его обращения не был безошибочным, то нельзя не отметить того глубокого интереса и полной искренности, с которыми он искал пути жизненного воплощения христианских идеалов. По возвращении в Церковь, он, как горячий богоискатель, потомственный священник, незаурядный духовник, сфокусировал в себе черты высокого человеческого образа своей эпохи.
Творческие поиски философа явились естественным продолжением и развитием интуиций других поколений русских философов-теологов, среди которых прежде всего назовем В. С. Соловьева и о. Павла Флоренского. Философско-богословское творчество о. Сергия стало продолжением мысли некоторых зарубежных философов-идеалистов, первыми из которых являются Г. В. Ф. Гегель и Ф. В. Шеллинг. Русская «почвенность» и эсхатологичность мировоззрения, устремленность к высшим жизненным реалиям, стремление к воплощению их в конкретной исторической действительности, а также необычайная способность к богословскому и философскому синтезу, присущие о. Сергию, сформировали его уникальный личностный облик.
С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Религиозно-философские и теологические идеи С. Н. Булгакова в оценках отечественных и зарубежных мыслителей и исследователей – Антология – Том 2
2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2024. – 1078 с. – (Русский путь.)
ISBN 978-5-907855-22-9
С. Н. Булгаков: Pro et Contra – Том 2 – Содержание
От издателя
От составителей
I. ИЗ БОГОСЛОВСКОГО НАСЛЕДИЯ
-
СОФИОЛОГИЯ
-
1. Личный опыт о. Сергия
- Как возможна религия? <Фрагмент>
-
2. Антиномизм, свойственный мысли о. Сергия
- О природе мысли
- Антиномия иконы
-
3. Всеединство как изначальная интуиция богословия о. Сергия
- Божественный мир
-
4. "Софиологические уразумения" о. Сергия
- Постулат троичности и ее догмат
- Троичность и Третья ипостась
- Две природы во Христе: София божественная и София тварная <Фрагменты>
- Душа мира и ее ипостаси <Фрагмент>
- Боговоплощение <Фрагменты>
- Град Божий
- Ипостась и ипостасность (Scholia к Свету Невечернему)
- Главы о Троичности
-
5. Центральная проблема софиологии
- Центральная проблема софиологии
- 1. Личный опыт о. Сергия
-
ДНЕВНИКИ, МОЛИТВЫ, ПРОПОВЕДИ
- Дневник духовный
- Сотница молитв ко Святой Троице и Господу Иисусу с созерцанием дел Божиих миру и человеку
- Вечеря Агнца
- Святая Русь. Ко дню празднования всех святых, в земле российской просиявших
- Во дни посещения Божия
- Мария-мироносица
- О подвиге радости. В преддверии св. Пасхи
- С нами Бог
- Слово на Успение Пресвятой Богородицы
- Слово пасхальное. В неделю Антипасхи (в неделю о Фоме)
- Радость в печали (Ин 16: 20). Через Вознесение к Пятидесятнице
II ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ
- Письма о праздниках
- Из переписки о. Сергия Булгакова с Л. А. и В. А. Зандер
- Письма к Юлии Николаевне Рейтлингер (1922-1943)
- Два письма матери Марии отцу Сергию Булгакову
- Письмо протоиерея Сергия Булгакова митрополиту Евлогию
- Из предсмертных писем о. С. Булгакова
- О моих похоронах
- Монахиня Елена. Свет Фаворский на лике о. Сергия и его кончина. Надгробное слово митрополита Евлогия
- Л, А. Зандер. Бог и мир (Миросозерцание отца Сергия Булгакова) <Фрагмент>
- <А. Князев, Е. Бер-Сижелъ и др.> Памяти о. Сергия Булгакова
- Прош. Александр Шмеман Три образа
III. ПОЛЕМИКА СОВРЕМЕННИКОВ О СОФИОЛОГИИ О. СЕРГИЯ
-
1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
- Письмо Блаженнейшего митрополита Антония Высокопреосвященному митрополиту Евлогию
- Определение Архиерейского собора Русской православной церкви заграницей от 17/30 октября 1935 г. о новом учении протоиерея Сергия Булгакова о Софии — Премудрости Божией
- Осуждение учения прот. С. Н. Булгакова о Софии. Указ Московской патриархии митрополиту Литовскому и Виленскому Елевферию
- Решение Комиссии, назначенной митр. Евлогием, и особое мнение о. Г. Флоровского и о. С. Четверикова
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2. ПОЛЕМИКА
- Архиепископ Иоанн (Максимович) Учение о Софии, Премудрости Божией
- Н. О. Лосский. Учение о. Сергия Булгакова о Всеединстве и о Божественной Софии
- В. Н. Лосский. Спор о Софии. «Докладная записка» прот. С. Булгакова и смысл Указа Московской патриархии
- И. А. Лиговский. Догматический опыт и догматические схемы (К "осуждению" учения о. С. Булгакова)
- Н. А. Бердяев. Дух Великого инквизитора (По поводу Указа митрополита Сергия, осуждающего богословские взгляды о. С. Булгакова)
- Архимандрит Софроний (Сахаров) Переписка с протоиереем Георгием Флоровским. Письмо 9
- Тайна "Аз есмь" <Фрагмент>
IV ИСТОРИЧЕСКИЕ И ДИСКУССИОННЫЕ СТАТЬИ О БОГОСЛОВИИ О. СЕРГИЯ
- Д. А. Крылов Пропедевтика спора о Софии
- С. С. Хоружий Перепутья русской софиологии
- А. Ф. Управителев. Конструирование субъектности в антропологии С. Н. Булгакова <Фрагменты>
- Н. А. Ваганова Большая трилогия <Фрагменты>
- Иеромонах Николай (Сахаров). Основы богословия Булгакова: его представления о Софии, Троице и Христе
- П. Л. Гаврилюк Кенотическое богословие Сергия Булгакова
- Протоиерей Андрей Лауф Сергий Булгаков и задачи богословия
- Б. Галлахер. Антиномизм, Троица и проблема пантеизма Соловьева в богословии Сергия Булгакова
- К. Бауерова София и софиология сегодня
- П. В. Хондзинский. Проблема языков богословия в «Большой трилогии» о. Сергия Булгакова
- П. Б. Михайлов. Богословие истории прот. Сергия Булгакова: о вечном и временном (к 150-летию русского богослова)
- Еп. Мефодий (Зинковский), еп. Кирилл (Зинковский). Интуиции богословия личности в мировоззрении прот. Сергия Булгакова
- Иеромонах Тихон (Васильев). Богословие и философия в трудах отца Сергия Булгакова
- Д. С. Бирюков. Два мыслителя в разговоре о паламизме: софиологический паламизм о. Сергия Булгакова и неопаламизм Георгия Флоровского (1910-1920-е гг.)
- Еп. Мефодий (Зинковский), еп. Кирилл (Зинковский). Богословское понимание единства прот. Сергием Булгаковым в свете богословия личности
- А. П. Козырев "Спор о Софии" в политическом контексте
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