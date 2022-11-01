Сабодан - Митрополит Владимир - Апостол Павел и его эпоха

«ИССЛЕДУЙТЕ ПИСАНИЯ...»

История новозаветных Писаний и их авторов для христианина — нечто большее, чем просто история: она непосредственно касается истоков формирования его веры. Новозаветные Писания могут быть верно поняты только тогда, когда они осмысливаются в генетическом плане, рассматриваются с позиций исторических глубин ранней Церкви. Их непреходящее по ценности свидетельство проявляется тем ярче, чем тщательнее учитывается уникальный характер зарождения Церкви, приобретающий особое значение при толковании Священного Писания Нового Завета.

Все наши исследования Писания, толкование и осознание обнаруживают тесную жизненную связь с церковным преданием, т. е. с верой и пониманием христиан. Поэтому здесь никто не может пойти одинокой тропой с гарантией на успех, рассчитывая исключительно на собственные силы.

Что касается истории каждого из новозаветных Писаний, то ее необходимо рассматривать в конкретной связи с личностью автора. Поэтому тему об апостоле Павле как личности мы рассмотрим в самом начале, что явится надежной предпосылкой для живого понимания его Посланий. Мы не будем останавливаться подробно на биографии апостола языков, а попытаемся выделить некоторые факты и существенные черты его личности, хотя бы в малой степени способствующие лучшему пониманию его Посланий, его богословия.

Мы обладаем двумя источниками, открывающими путь к раскрытию личности апостола Павла: его Посланиями и книгой Деяний апостола Луки. Оба источника перекрывают и до некоторой степени дополняют друг друга, но одновременно частично расходятся по содержанию. Причины таких «несоответствий» связаны со своеобразным характером апостольского повествования, которое не является историографией в современном понимании, а скорее представляет собой вспомогательное средство к богословскому толкованию.

Что касается характера источников, то ограничимся следующим замечанием. В Посланиях апостол Павел поразительно мало повествует о своей ЖИЗНИ; о себе он говорит постольку, поскольку это важно для достоверности и убедительности благовестия или осуществления апостольского служения, короче говоря, для успеха его миссии. Он, например, не рассказывает подробно о решающем в его жизни событии, происшедшем с ним на пути в Дамаск, а лишь кратко упоминает о нем в нескольких местах; он не дает никакого описания происшедшего, а свидетельствует о нем лишь в той степени, в какой необходимо было показать оспаривавшим его апостольство, что и его, апостола Павла, Господь призвал к служению благовестия (1 Кор. 9:1; 15:8). Вместе с тем Послания являются наглядным свидетельством его трудов и подвигов, успехов и неудач, суровых столкновений с общинами, но, в первую очередь, неусыпного попечения о первозданном сохранении Евангелия в его отсутствие там, где он его благовествовал. Заметим, кстати, что апостол Павел обладал весьма четким представлением о Евангелии и спасении, которое поначалу не было единообразным среди христиан и которое он стремился утвердить с должным упорством и энергией.

В противоположность Посланиям, Деяния отражают скорее внешнюю сторону событий в жизни апостола языков: его причастность к побиению камнями Стефана, происшествие на пути в Дамаск с предшествующими гонениями христиан, начало проповеднической деятельности, участие в «соборе апостолов» в Иерусалиме, проповедь в ареопаге в Афинах, кораблекрушение близ Мальты и т. д. И хотя сам апостол Павел повествует об этих событиях весьма кратко, они тем не менее получили известность в той форме, в какой преподносятся в Деяниях Апостолов.