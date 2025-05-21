Сафрански – Кафка
14 августа 1913 года Кафка пишет своей невесте Фелиции: «Нет у меня наклонностей к литературе, я просто из литературы состою, я не что иное, как литература, и ничем иным быть не в состоянии». Этим он хочет предостеречь Фелицию: литературное творчество для него — не приятный досуг и не компенсация тягот профессионального труда. Он не просто питает интерес к литературе, он и есть литература — целиком и полностью. Фелиции следует это, наконец, уяснить, иначе она свяжет себя узами с тем, кем он вовсе не является. Ведь и для самого себя он существует только в моменты письма, а во всем остальном — лишь мертвец.
Чтобы проиллюстрировать сравнением свою привязанность к литературе, он рассказывает историю про изгнание бесов: «У одного монаха был такой дивный, сладкозвучный голос, что слушать его было большое наслаждение. Когда в один прекрасный день священник эту лепоту услышал, он сказал: это голос не человека, а дьявола. И в присутствии изумленных свидетелей принялся беса изгонять, и бес изошел, после чего мертвец (ибо это было человеческое тело, оживленное не душой, но дьяволом) рухнул наземь и стал смердеть». То, о чем он не говорит Фелиции со всей ясностью, но о чем пишет в дневнике, — это незатейливая констатация: жизнь за пределами литературы его не увлекает, и все, что не связано с письмом,наводит на него скуку.
«Я ненавижу все, что не имеет отношения к литературе, мне скучно вести разговоры, <…> мне скучно ходить в гости,горести и радости моих родственников мне смертельно скучны. Разговоры лишают все мои мысли важности, серьезности, истинности». Другая дневниковая запись гласит: «Желание изобразить мою исполненную фантазий внутреннюю жизнь сделало несущественным все другое, которое потому и хирело и продолжает хиреть самым плачевным образом. Ничто другое не могло меня удовлетворить». Его влечет не только жизнь грез,на фоне которой все прочее становится второстепенным, но и удовольствие живописать. Таким образом, удовольствие, даруемое письмом, уводит его от прочей действительности, придает жизни грез форму и тем вводит ее в привычную жизнь.
А значит, в привычном обнаруживается проблеск жуткого. Но вместе с тем весь этот процесс очень хрупок. «Но я не знаю, есть ли у меня еще силы для этого изображения <…>. Так меня и бросает из стороны в сторону, я взлетаю непрестанно на вершину горы, но ни на мгновение не могу удержаться там». В такие мгновения удачи он не похож на обычного себя: он «бесстрашен, откровенен, силен, неожиданен, одержим». Таким его не знают. Благодаря письму Кафка ощущал прилив жизненной силы, словно Антей, становившийся необоримым великаном, стоило ему коснуться земли. Фелиции он признается, что набрался мужества посвататься к ней только оттого, что ощутил в себе силы — как раз благодаря тому, что у него получилось писать. Литературное творчество — и только оно — высвобождало в нем силы, от которых в остальное время он чувствовал себя отрезанным.
Рюдигер Сафрански – Кафка. Пишущий ради жизни
Серия – «Персона и контркультура. Биографии»
Издательство – «АСТ»
Москва – 2025 г. / 320 с.
ISBN 978-5-17-168046-6
Рюдигер Сафрански – Кафка. Пишущий ради жизни – Содержание
- Предисловие
- От переводчика
- Предуведомление читателю
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
- Глава 13
- Первоисточники
- Библиография
Эх, мне бы такую книгу в конце 80-х, когда я прочитал "Замок" в журнальной публикации...