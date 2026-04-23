Сафронов - Йога - история идей и взглядов

Эта фундаментальная работа А. Г. Сафронова предлагает читателю глубокую деконструкцию современных мифов о йоге, возвращая её из области «фитнеса в лосинах» в пространство серьезной интеллектуальной и психопрактической традиции. Автор, опираясь на анализ более чем ста санскритских первоисточников, рассматривает йогу как «дерево-баньян» — сложную, порой противоречивую систему, которая трансформировалась на протяжении тысячелетий. Книга уникальна тем, что не пытается подогнать древние тексты под современные стандарты политкорректности или нью-эйдж философии, а честно вскрывает малоизвестные аспекты: от сексуальных практик и алхимии до социальной философии и истории формирования чакральной системы.

Особое внимание в книге уделено лингвистическому анализу: автор приводит транслитерацию ключевых шлок в стандарте IAST, что позволяет читателю соприкоснуться с оригинальным звучанием традиции. Сафронов последовательно раскрывает два базовых значения йоги — как «контроля» (управление умом, эмоциями, дыханием) и как «соединения» (достижение целостности, синергии с миром). Издание служит мостом между академическим индологическим исследованием и практическим руководством для тех, кто ищет в йоге инструмент самопознания и трансформации сознания.

Сафронов А. Г. — Йога: история идей и взглядов

Харьков: ФЛП Коваленко А. В., 2021. — 520 с.

ISBN 978-966-2079-51-7

