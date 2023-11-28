Когда эта книга готовилась к печати, разразилась эпидемия коронавируса. Совершенно глобальный феномен — пандемическое заболевание — внезапно спровоцировал совершенно локальные реакции: карантины, локдауны в жилых районах, закрытие границ и торговли. За каких-то три месяца вирус распространился из китайского города Уханя в более чем 140 других стран. В XIV веке черная смерть — бубонная чума — распространилась от Китая до Италии в течение примерно 16 лет (1331-1347). В наши дни болезнетворный организм прибыл из Уханя в Рим беспосадочным авиарейсом в течение нескольких дней.

Эта книга посвящена сложностям глобализации, которая, помимо прочего, обладает могущественной способностью улучшать условия жизни людей, одновременно принося им несомненные угрозы. Взаимосвязи людей по всему миру позволяют делиться идеями, получать удовольствие от разно -образия культур и обмениваться разнообразными и самобытными товарами, преодолевая необъятные пространства. Утром я наслаждаюсь кофе, который оказывается у меня на столе не из кофейной лавки на другой стороне улицы, а из мест, удаленных на тысячи миль, — со склонов тропических холмов Эфиопии, Индонезии и Колумбии. Сам я был в восхищении, побывав в этих местах, насладившись их богатой культурой и грандиозными красотами природы. Благодаря этим поездкам и моей работе я понял, что человеческая доброта, наши цели, связанные с детьми, и наши жизненные радости присущи всем людям вне зависимости от того, насколько отличаются друг от друга наше происхождение и материальные условия.

Джеффри Сакс - Эпохи глобализации - география, технологии и институты

Москва : Издательство Института Гайдара, 2022. — 368 с.

ISBN 978-5-93255-640-5

Джеффри Сакс - Эпохи глобализации - география, технологии и институты - Содержание

Предисловие

1. Семь эпох глобализации

2. Эпоха палеолита (70 тысяч — 10 тысяч лет до н. э.)

3. Эпоха неолита (10 тысяч — 3 тысячи лет до н. э.)

4. Эпоха всадников (3000-1000 годы до н. э.)

5. Классическая эпоха (1000 год до н. э. — 1500 год)

6. Океаническая эпоха (1500-1800 годы)

7. Индустриальная эпоха (1800-2000)

8. Цифровая эпоха (XXI век)

9. Управление глобализацией в XXI веке

ПРИЛОЖЕНИЕ: ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Климатические зоны

Данные о населении

Таблицы

Дополнительная литература