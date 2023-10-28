Сакс - Размышления об этике
Изложенная здесь идея вдохновила самые крупные преобразования во всей истории нравственной и политической мысли. Она стала фундаментом западной цивилизации, чья уникальность в том, что она делает упор на индивиде и равенстве. Эта же идея стоит за словами Томаса Джефферсона в Декларации независимости США: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами . . . »
Но эта истина далеко не самоочевидна. Ее счел бы абсурдной Платон, предлагавший положить в основу общества миф о классификации людей на золотых, серебряных и медных, причем принадлежность к той или иной категории предопределяла социальный статус человека. Аристотель полагал, что одни рождаются, чтобы управлять, а другие - чтобы ими управляли.
Сакс Джонатан - Размышления об этике - Беседы о недельных главах Торы
пер. с англ. Светланы Силаковой
Москва «Книжники», 2023. -348[4] с.
ISBN 978-5-9953-0881-2
Сакс Джонатан - Размышления об этике - Содержание
Зарождение справедливости (глава Берешит)
Возвыситься над своей природой (глава Ноах)
Были ли наши праотцы и праматери безупречными людьми? (глава Лех-леха)
Связывание Ицхака (глава Байера)
Милость чужих людей (глава Хаей Сара)
Правильно ли поступил Яаков, забрав себе благословение, предназначенное Эсаву? (глава Толъдот)
Одной любви недостаточно (глава Вайеце)
Притча о племенах (глава Ваишлах)
Героизм Тамар (глава Вайешев)
Видимость и реальность (глава Микец)
Зарождение прощения (глава Ваигаш)
Когда человеку дозволено говорить неправду? (глава Вайехи) О неподчинении безнравственным приказам (глава Шм от)
Свобода воли (глава Ваэра)
Рассказать историю (глава Бо)
Лицо зла (глава Бешалах)
Структура идеального общества (глава Итро)
Исцелить сердце тьмы (глава Мишпатим)
Труд как проявление благодарности (глава Трума)
Этика священного (глава Те цаве)
Может ли существовать милосердие без суда (глава Кu тиса)
Общинный дух (глава Ваякгелъ)
Нравственная цельность в общественной жизни (глава Пекудей)
Что мы приносим в жертву? (глава Ваикра)
Насилие и священное (глава Цав)
Огонь: священный и нечестивый (глава Шмuнu)
Обрезание вожделения (глава Тазриа)
Сила стыда (глава Мецора)
Козел отпущения (глава Ахарей мот)
От священника к народу (глава Кдошим)
Радикальная неопределенность (глава Эмор)
Сила проклятия (главы Бегар -Бе鮎котай)
Общество равноправия в еврейском стиле (глава Бемидбар)
Благословение любви (глава Насо)
Одиночество и вера (глава Беаалотха)
Что происходит в эту самую минуту? (глава Шлах-леха)
Как не спорить (глава Корах) Коэлет, Толстой и рыжая корова (главыХукат - Балак)
Скрытый смысл истории Бильама (глава Балак)
Нравственные решения в противоположность политическим (глава Пинхас)
Мой учитель: статья в память о нем (главы Матот -Масеэй)
Искусство быть последователем (главаДварим)
Бесконечная игра (глава Ваэтханан)
Завет и милость (глава Экев)
Добропорядочное общество (глава Реэ)
Мудрец выше пророка (глава Шофтим)
Действительно ли любовь побеждает все? (глава Ки-теце)
Молчи и слушай (глава Ки-таво)
Как обновить нацию (главы Ницавим -Вайелех)
Дуга моральной вселенной (глава Аазину)
Смерть Моше, жизнь Моше (недельная глава Везот а-браха)
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