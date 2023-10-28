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Сакс - Размышления об этике

Сакс Джонатан - Размышления об этике
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Bible Commentaries, Biblical Studies, **Ecclesiology Faith Experience

Изложенная здесь идея вдохновила самые крупные преобразования во всей истории нравственной и политической мысли. Она стала фундаментом западной цивилизации, чья уникальность в том, что она делает упор на индивиде и равенстве. Эта же идея стоит за словами Томаса Джефферсона в Декларации независимости США: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами . . . »

Но эта истина далеко не самоочевидна. Ее счел бы абсурдной Платон, предлагавший положить в основу общества миф о классификации людей на золотых, серебряных и медных, причем принадлежность к той или иной категории предопределяла социальный статус человека. Аристотель полагал, что одни рождаются, чтобы управлять, а другие - чтобы ими управляли.

Сакс Джонатан - Размышления об этике - Беседы о недельных главах Торы

пер. с англ. Светланы Силаковой

Москва «Книжники», 2023. -348[4] с.

ISBN 978-5-9953-0881-2

Сакс Джонатан - Размышления об этике - Содержание

  • Зарождение справедливости (глава Берешит)

  • Возвыситься над своей природой (глава Ноах)

  • Были ли наши праотцы и праматери безупречными людьми? (глава Лех-леха)

  • Связывание Ицхака (глава Байера)

  • Милость чужих людей (глава Хаей Сара)

  • Правильно ли поступил Яаков, забрав себе благословение, предназначенное Эсаву? (глава Толъдот)

  • Одной любви недостаточно (глава Вайеце)

  • Притча о племенах (глава Ваишлах)

  • Героизм Тамар (глава Вайешев)

  • Видимость и реальность (глава Микец)

  • Зарождение прощения (глава Ваигаш)

  • Когда человеку дозволено говорить неправду? (глава Вайехи) О неподчинении безнравственным приказам (глава Шм от)

  • Свобода воли (глава Ваэра)

  • Рассказать историю (глава Бо)

  • Лицо зла (глава Бешалах)

  • Структура идеального общества (глава Итро)

  • Исцелить сердце тьмы (глава Мишпатим)

  • Труд как проявление благодарности (глава Трума)

  • Этика священного (глава Те цаве)

  • Может ли существовать милосердие без суда (глава Кu тиса)

  • Общинный дух (глава Ваякгелъ)

  • Нравственная цельность в общественной жизни (глава Пекудей)

  • Что мы приносим в жертву? (глава Ваикра)

  • Насилие и священное (глава Цав)

  • Огонь: священный и нечестивый (глава Шмuнu)

  • Обрезание вожделения (глава Тазриа)

  • Сила стыда (глава Мецора)

  • Козел отпущения (глава Ахарей мот)

  • От священника к народу (глава Кдошим)

  • Радикальная неопределенность (глава Эмор)

  • Сила проклятия (главы Бегар -Бе鮎котай)

  • Общество равноправия в еврейском стиле (глава Бемидбар)

  • Благословение любви (глава Насо)

  • Одиночество и вера (глава Беаалотха)

  • Что происходит в эту самую минуту? (глава Шлах-леха)

  • Как не спорить (глава Корах) Коэлет, Толстой и рыжая корова (главыХукат - Балак)

  • Скрытый смысл истории Бильама (глава Балак)

  • Нравственные решения в противоположность политическим (глава Пинхас)

  • Мой учитель: статья в память о нем (главы Матот -Масеэй)

  • Искусство быть последователем (главаДварим)

  • Бесконечная игра (глава Ваэтханан)

  • Завет и милость (глава Экев)

  • Добропорядочное общество (глава Реэ)

  • Мудрец выше пророка (глава Шофтим)

  • Действительно ли любовь побеждает все? (глава Ки-теце)

  • Молчи и слушай (глава Ки-таво)

  • Как обновить нацию (главы Ницавим -Вайелех)

  • Дуга моральной вселенной (глава Аазину)

  • Смерть Моше, жизнь Моше (недельная глава Везот а-браха)

  • Об авторе

Views 1 109
Rating 5.0 / 5
Added 28.10.2023
Author brat lexmak
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