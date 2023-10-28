Сакс - Размышления об этике

Изложенная здесь идея вдохновила самые крупные преобразования во всей истории нравственной и политической мысли. Она стала фундаментом западной цивилизации, чья уникальность в том, что она делает упор на индивиде и равенстве. Эта же идея стоит за словами Томаса Джефферсона в Декларации независимости США: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами . . . »

Но эта истина далеко не самоочевидна. Ее счел бы абсурдной Платон, предлагавший положить в основу общества миф о классификации людей на золотых, серебряных и медных, причем принадлежность к той или иной категории предопределяла социальный статус человека. Аристотель полагал, что одни рождаются, чтобы управлять, а другие - чтобы ими управляли.

Сакс Джонатан - Размышления об этике - Беседы о недельных главах Торы

пер. с англ. Светланы Силаковой

Москва «Книжники», 2023. -348[4] с.

ISBN 978-5-9953-0881-2

Сакс Джонатан - Размышления об этике - Содержание