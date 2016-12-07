К этому изданию мы добавили также подробые биографии рава Исраэля Салантера, рава Ицхака Блазера и вступление, в котором разъяснили суть Учения Мусар - пути постижения мудрости трепета перед Всевышним и обретения возвышенных духовных качеств.

В чем суть Учения Мусар? Сказал царь Шломо в своей мудрости: «Трепет пред Б-гом - начало Знания. Мудрость и Мусар глупцы презрели» (Мишлей 1:7). Мусар - это Учение, которое раскрывает Б-га в Творении, позволяет человеку найти в себе силы для постижения истинной реальности, избежать сети дурного побуждения, влекущей к греху, и исправить свои духовные качества для служения Всевышнему. Еврейские мудрецы Литвы называли Мусар мудростью трепета перед Небесами.

Он обрел глубочайшую мудрость и знание Торы в Саланте (Салантай), где заложил основы Учения Мусар, которое позже распространил в еврейских общинах Вильны, Ковно, Мемеля, Кенигсберга, Берлина и Парижа, изменив духовный облик своего поколения и всю историю нашего народа. Многочисленные ученики рава Салантера продолжили его Учение во всем мире.

С безграничной благодарностью Всевышнему, милость Которого не оставляет нас ни в одном поколении, мы удостоились раскрытия великого света, исходящего из Святая Святых Учения Мусар - мудрецов народа Израиля, находившихся в изгнании в Литве, - книги «Ор Исраэль» - «Свет Израиля». Основатель Учения Мусар - мудрости трепета перед Небесами - рав Исраэль Салантер родился в Жагаре - небольшом городке на севере Литвы.

Раввин Исраэль Липкин (1810 - 1883), известный во всем еврейском мире как рав Исраэль Салантер, великий и выдающийся ученик рабби Йосефа Зунделя из Саланта (Салантай), перенял у своего раввина и учителя пути праведности и служения, воспринял от него большую часть знания и мудрости, и относился к нему с особым почтением.

Однако, если путь праведности рабби Зунделя был всецело сокрыт в его личном служении, то его ученик рав Исраэль открыл его для всех, выделил основы и систематизировал в Учение. Для рабби Зунделя Мусар являлся сутью личной жизни, а рав Исраэль сделал его наследием народа Израиля, разъяснил, углубил и расширил, установил частности и законы, преобразовав в Учение духовного возвышения и совершенствования личности. И это послужило основой для известного утверждения, что рав Исраэль является основателем Учения Мусар.

О детстве и юношестве этого великого человека известно не слишком многое. Он не любил рассказывать о своей личной жизни и не стремился сохранить о себе память ни в чем кроме того, что могло принести пользу другим. Его величайшие ученики также не оглашали подробностей его жизни, кроме особо важных для совершенствования и духовного роста, как об этом писал рав Ицхак Блазер в своей книге Нетивот Ор - Пути Света.

Рав Исраэль Липкин родился в 5570 (1810) году в небольшом городке Жагаре Шяуляйского уезда Ковенской губернии Российской империи, расположенном на севере Литвы у самой границы с Латвией. Жагаре был издавна известен великими знатоками Торы и Талмуда, снискавшими себе имя «Мудрецы Жагаре».

Рав Исраэль родился в семье рава Зеэва Вульфа Липкина, который позже стал главой раввинского суда городов Голдинген и Тельз, и был внуком рава Арье, праведного учителя городка Новая Жагаре, потомка рава Шмуэля Хасида из Расейняй и самого Виленского Гаона. Перу отца рава Салантера принадлежит книга Агаот Бен Арье - сборник комментариев на Талмуд, Алфаса, Рамбама и Арба Турим, а также многие рукописи, которые никогда не были изданы. Он был одним из величайших авторитетов Торы своего поколения, как можно видеть из рецензий на его труды. Мать рава Исраэля - Лея - была известна благочестием и праведностью, обширными знаниями Танаха и Талмуда.

Отец рава Салантера до получения им должности раввина города Гольдин-ген (Курляндия, Латвия) проживал в своей родной Жагаре, где преподавал Тору еврейским детям. Среди учеников был и его сын Исраэль, который получил в Доме Учения своего отца первые знания Торы. Способности рава Исраэля были столь выдающимися, что уже в десятилетнем возрасте он давал глубочайшие уроки, на которых разъяснял другим ученикам таинства Торы и раскрывал суть мнений мудрецов. Однако его отец, судя по всему, не разделял методы и подход своего сына к изучению Талмуда и по достижении им двенадцати лет направил его к раввину города Салант - раву Цви Бройде, известному как Рацаб.

Рав Цви Бройде был одним из гениев своего поколения благодаря чуткому и мощному уму, глубине мышления и редчайшей скромности. Предметом его углубленного изучения были Тосфот, в которых он находил основание для своих галахических решений. По этой причине его даже называли «Рабби Гер-шель-Тосфот». Он был известен среди глав и мудрецов поколения, и даже рабби Акива Эйгер называл его «Великий рабби Гирш». Также он отличался небывалой усидчивостью в учебе. Для достижения большей сосредоточенности рав Бройде тридцать лет учился стоя, пока у него не развилась болезнь ног, от которой он страдал все оставшиеся дни своей жизни.

Рабби Гирш отличался небывалой скромностью, одевался просто и внешне ничем не выделялся среди жителей города. Постичь его величие можно было, только убедившись в незаурядности его ума и глубине знания. Он обладал особым величием души и возвышенными человеческими качествами.

Одна история проливает свет на личность рава Цви Бройде. Его жена подозревала помощницу по хозяйству в краже из дома некоего предмета и в связи с этим ссорилась с ней. Рабби Гиршу это было не по душе, и он предложил жене обратиться в суд Торы. Она согласилась и вызвала домработницу в раввинский суд. Когда женщины уже выходили из дома, они обратили внимание, что и рабби тоже собирается, одевая свой лучший костюм. На вопрос жены, куда он идет, рав Гирш ответил со свойственной ему непосредственностью: «Эта девушка сирота, и у нее нет представителя на суде, поэтому я стану ее защитником».

Рав Цви Бройде сразу оценил способности юного Исраэля и, несмотря на его молодость, лично учил с ним Тору. Жене раввина было в тягость постоянное пребывание в доме мальчика, которому раввин уделял так много времени и внимания. Однажды в сердцах она высказала своему мужу: «И сколько ты еще будешь возиться с этим сыном простого учителя, присутствие которого меня обременяет!?» Раву Исраэлю было нестерпимо больно услышать унижение своего отца, и он ответил: «Хотя мой отец и простой учитель, но у него больше знаний, чем у некоторых раввинов». Жена рава Цви в гневе выгнала юношу из дома. Но раввин впускал его через окно, и они вместе, как и прежде, продолжали изучать Тору. Спустя некоторое время отец рава Исраэля навестил рава Гирша, и, как принято при встрече двух мудрецов, они начали обсуждать трудные места в Талмуде. Рав Бройде был настолько впечатлен знаниями и глубиной мышления рава Зеэва Вульфа, что позвал жену и сказал: «Ты гневалась на Исраэля, который сказал, что по учености его отец превосходит некоторых раввинов, несмотря на то, что он лишь простой учитель? - А ведь он сказал правду! Знания этого человека в Торе больше моих!»

Уже очень скоро рав Исраэль столь глубоко изучил весь Талмуд, что учитель стал называть его Маленький Алфаси. Рассказывают, что однажды рава Цви Бройде навестил один известный раввин, и, увидев, что тот преподает мальчику, стоящему на стуле, с удивлением спросил: «С каких пор вы стали учить детей?» На что рав Цви ответил: «Это - не ребенок, а Маленький Алфаси!»