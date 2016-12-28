Ученики ешивы в Ломже свидетельствуют о нем: «Наш Машгиах разительно отличался от людей своего поколения служением и трепетом перед Всевышним. В морозные зимние дни, когда учащиеся, страдая от холода, оставляли большой зал ешивы, собираясь в маленьких комнатах, он, облаченный в зимнюю одежду, все ночи до рассвета проводил в Доме Учения, погруженный в свои размышления. Все дни Машгиах проводил в постах, позволяя себе лишь легкую трапезу в 11 часов ночи. Его семья проживала на соседней улице, однако он оставлял ешиву и приходил домой только по шабатам, произносил кидуш и возвращался к своей учебе. Своим возвышенным образом рав Моше Розенштей оказал особое влияние на духовное состояние ешивы. Его уроки Мусара пользовались особой популярностью. Он посвящал много сил и времени личным беседам с учениками ешивы, оказывая им помощь добрым словом и мудрым советом. Машгиах отличался в исполнении заповедей «по отношению к ближему», являясь образцом учителя Мусара. Он постоянно пребывал в ожидании прихода Машиаха».

Рав Моше Розенштейн - Основы знания - Мусар дома учения в Кельме

Еврейская община Литвы Вильнюс 2013

Издано в Литве Pylimo g. 4, Vilnius

Издатель Еврейская община Литвы

Ответственный редактор р. Хаим Бурштейн

Переводчик Александр-Арье Кутуков

Рав Моше Розенштейн - Основы знания - Мусар дома учения в Кельме - Введение

Перед тем как выпустить в свет эту важнейшую книгу которую я назвал «Основы Знания» и которая должна стать одной из книг Мусара, я счел правильным немного рассказать о том, в чем заключается суть мудрости Мусара. Дело в том, что мы встречали многих, кто понимает суть Мусара неверно. Эта ошибка в особенности распространена среди тех, кто привык изучать книги Каббалы, где, как правило, речь идет о вещах вознесенных, стоящих на самых вершинах мира. И когда эти люди читают даже самые значительные книги Мусара, составленные великими мудрецами эпох Ришоним и Ахроним, - такие, как «Ховот алевавот», «Шаарей Тшува» рабейну Йоны или «Месилат Йешарим», - они воспринимают их как нечто упрощенное и малоценное. Ведь большинство тем, освещаемых Мусаром, связано с вещами несложными и общеизвестными, а потому некоторым людям представляется, что эти книги на самом деле просты и написаны для необразованных людей. Автор «Месилат Йешарим» говорит об этом во введении. Поэтому мы сочли необходимым немного прояснить суть мудрости Мусара, дабы «обучить заблуждающихся пониманию» и показать им, сколь большую ошибку они совершают в этом вопросе. Мы утверждаем, что особенность Мусара состоит в том, что книги Мусара построены на простом материале. Большинство из них говорит о том, что окружает каждого человека в мире: о правилах торговли, о возвышенных и исправленных душевных качествах, о зависти, страстях и стремлении к почету, о начале и конце человеческой жизни и тому подобном. Все это - вещи простые и знакомые каждому. Однако нам следует знать, что хотя материал речений Мусара прост, форма их не проста: она тонка, глубока и чрезвычайно возвышенна. Не на «земле жизни» ты найдешь ее, а только в глубине чистого сердца и незагрязненной души. Ведь Мусар - это мудрость трепета перед Б-гом, и свет ее формы - это настоящий свет столь сильного истинного высшего знания, что свет солнца - лишь его отблеск, по выражению наших мудрецов. И никакой путь в мире не сможет привести к тому, чтобы свет мудрости трепета - истинный свет - засиял в душе человека. Это возможно лишь после того, как он освободит свою душу от загрязнения, отмоет и очистит ее от всего отвратительного, от всего, что препятствует свету в нее проникнуть. Так и обычный свет может проходить не через мутное, а лишь через абсолютно чистое вещество. А поскольку большинство людей не обладает способностью видеть утонченный и чистый свет истины, облаченный в форму мудрости Мусара, - они не различают этой сияющей высшим светом формы, а видят лишь ее материал. Поэтому они смотрят даже на самые значительные из книг Мусара, как на нечто несложное. Это особенно относится к тем, кто привык изучать книги Каббалы, где возвышен и вознесен сам изучаемый материал. Эти люди смотрят на книги Мусара почти с презрением, - для них они слишком просты и годятся лишь на то, чтобы переложить их на разговорный язык и дать для чтения женщинам и детям.

Рав Моше Розенштейн - Основы знания - Мусар дома учения в Кельме - Глава 1

«Так сказал Б-г: Пусть не хвалится мудрый своей мудростью, и пусть не хвалится сильный своей силой, и пусть не хвалится богатый своим богатством. Только тем пусть хвалится достойный похвалы, что понимает и знает Меня... » Мы должны сказать, что слова «мудрый», «сильный» и «богатый» в этой фразе пророка следует понимать в том же смысле, какой вкладывает в них Бен Зома, сказавший: «Кто мудр? Тот, кто учится у каждого. Кто силен? Тот, кто подчинил себе свое дурное побуждение. Кто богат? Тот, кто радуется своей доле». То есть речь идет о людях, которые поистине обладают тем достоинством, которым хвалятся. Кроме того, «мудрость» здесь понимается в следующем смысле: «И сказал человеку: вот, трепет перед Б-гом - это мудрость, а отдаление от зла - понимание», - то есть речь идет о человеке, обладающем мудростью трепета перед Б-гом. При этом им не следует хвалиться этими своими истинными достоинствами. Почему же тогда будет «хвалиться достойный похвалы тем, что понимает и знает Меня», если даже своим трепетом перед Б-гом он хвалиться не может?

Мне здесь представляется следующее. В этом стихе пророк сообщает нам важнейший принцип, состоящий в следующем. На самом деле, человеку не подобает хвалиться своими достоинствами, даже если он ими поистине обладает, поскольку даже такое самовосхваление содержит в себе оттенок лжи по отношению к абсолютной истине. В молитве «Неила» мы произносим: «Ведь все мощные - как ничто перед Тобою («мощные» в понимании Бен Зомы, поскольку никого другого наши мудрецы «мощными» не называют), и люди именитые - как будто не было их, и мудрые - как незнающие, и понимающие - как неразумные...» А раз так, человеку нечем хвалиться - ни любыми своими достоинствами, ни вообще чем бы то ни было.

Однако пророк передает нам известие о том, что все же есть в мире то, чем человек может прославлять себя: он может в ясных выражениях провозгласить перед всем миром, что постиг Творца и Создателя всего, Господина всех людей, нашего Отца, Который на Небесах, великим знанием и мощным ведением, ради которых человек пойдет в огонь и воду, и все мудрецы мира со всей их мудростью - ничто в сравнении с этим великим знанием. Именно этого требует заповедь почитания Небес от каждого под Небесами! Каждый должен провозгласить, возвестить всем обитателям вселенной, что мы знаем ясным и незамутненным знанием нашего Отца, Который на Небесах, Его величие, милость и доброту ко всем творениям. Мы произносим это в молитве в Рош Ашана: «И скажет всякий, у кого в ноздрях дыхание жизни: Б-г, Господь Израиля, - Царь!» Получается, что заповедь почитания Небес требует именно того, чтобы каждый признал, если только в его устах это не будет ложью, перед всеми обитателями мира, что он постиг своего благословенного Творца, сотворившего Небеса, землю и все их воинства, и призывать всех собраться под Его знаменем, дабы «они образовали единый союз, чтобы служить Ему в полноте сердца». Исполнивший эту заповедь, даже не желая того, прославляет себя величайшим достоинством, выше которого не может быть, и хвалится величайшей в мире похвалой. Пророк возвещает нам, что только это и есть то единственное, в чем человеку дозволено видеть достоинство, и это - удивительно!