Сокровищница еврейского Мусара

Ешива «Тельз» находилась в городе Тельз (Тяльшай) Шауляйской губернии Литвы и была одним из самых известных Шатров Торы Восточной Европы. Ешиву «Тельз» в 1875 г. основали рав Меир Атлас, который позже занял должность раввина города Шавель (Шауляй), рав Цви Яаков Опенгейм (тесть ра-ва Эльхонона Вассермана - главы ешивы «Баранович») и рав Шломо Залман Абель. Существенную помощь в строительстве и материальную поддержку ешиве оказывал известный филантроп из Берлина Овадия Лахман, который был особенно близок к основателю Мусара - раввину Исроэлю Салантеру и поддерживал ешивы Мусара в Литве и Польше.

В 1884 г. на должность главы ешивы был избран рав Элиезер Гордон (1841— 1910), родившийся в местечке Черняны, неподалеку от городка Свирь, в семье р. Авраама Шмуэля Гордона - ученика рава Хаима из Воложина (великого ученика и последователя Виленского Гаона).

В годы юности рав Элиезер Гордон учился в Заречье (пригород Вильны) в Доме Учения Мусара рава Исраэля Салантера и позже в «Колеле Ковно», куда рав Салантер перенес свой Дом Учения, столкнувшись с непониманием, а порой и враждебностью к Учению Мусара в Вильне. Вместе с равом Гордоном учились такие выдающиеся Мудрецы Торы, как рав Ицхак Блазер (раввин Петербурга), рав Симха Зиссель Зив-Бройде (основатель Дома Учения Мусара в Кельме), рав Нафтали Амстердам, рав Йерухам Перельман и другие. В 1874 г. рав Элиезер Гордон принял на себя должность раввина города Кельм, общине которого служил 10 лет до переезда в Тельз.

Изучение Торы в ешиве Тельз было основано на глубоком изучении Талмуда, который преподавал рав Шимо Шкоп и постижении Творения через призму Мусара, в чем юношам помогали духовные руководители ешивы рав Бенцийон Краниц (ученик Сабы из Кельма) и рав Лейб Хасман, позже ставший духовным руководителем ешивы Хеврон на Земле Израиля.

Вскоре ешива Тельз стала одним из мировых центров изучения Торы, и число учеников в ней достигло пятисот. Молодые люди, стремившиеся к Знанию Торы, направились в Тялыыай со всех концов Европы, так что ешива уже не могла вместить всех желающих и принимала только по одному ученику из каждого города.

Среди выпускников ешивы Тельз были рав Йосеф Шломо Каанеман (основатель ешивы Поневеж), рав Эльханан Вассерман (основатель ешивы в Барановичах), рав Цви Песах Франк (главный раввин Иерусалима), рав Йехезкель Абрамский (глава раввинского суда в Лондоне) и другие выдающиеся раввины.

В 1908 г. в Тельзе случился страшный пожар, в котором сгорели все деревянные дома города. Тогда рав Элиезер Гордон отправился в Германию и Англию собирать средства на нужды погорельцев и строительство нового здания ешивы. В то время ему было уже почти 70 лет, он страдал болезнью сердца и умер в Лондоне в 1910 г. На его похороны на еврейском кладбище в Эдмонтоне собрались 50 тысяч человек.

После смерти рава Э. Гордона ешиву возглавил его зять - великий мудрец Торы рав Йосеф Йеуда Лейб (Маариль) Блох, уроки мировоззрения которого, произнесенные в стенах ешивы перед ее учениками, вошли в книгу «Уроки Знания».