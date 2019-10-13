Блох - Уроки знания - Тайное учение ешивы Тельз
Сокровищница еврейского Мусара
Ешива «Тельз» находилась в городе Тельз (Тяльшай) Шауляйской губернии Литвы и была одним из самых известных Шатров Торы Восточной Европы. Ешиву «Тельз» в 1875 г. основали рав Меир Атлас, который позже занял должность раввина города Шавель (Шауляй), рав Цви Яаков Опенгейм (тесть ра-ва Эльхонона Вассермана - главы ешивы «Баранович») и рав Шломо Залман Абель. Существенную помощь в строительстве и материальную поддержку ешиве оказывал известный филантроп из Берлина Овадия Лахман, который был особенно близок к основателю Мусара - раввину Исроэлю Салантеру и поддерживал ешивы Мусара в Литве и Польше.
В 1884 г. на должность главы ешивы был избран рав Элиезер Гордон (1841— 1910), родившийся в местечке Черняны, неподалеку от городка Свирь, в семье р. Авраама Шмуэля Гордона - ученика рава Хаима из Воложина (великого ученика и последователя Виленского Гаона).
В годы юности рав Элиезер Гордон учился в Заречье (пригород Вильны) в Доме Учения Мусара рава Исраэля Салантера и позже в «Колеле Ковно», куда рав Салантер перенес свой Дом Учения, столкнувшись с непониманием, а порой и враждебностью к Учению Мусара в Вильне. Вместе с равом Гордоном учились такие выдающиеся Мудрецы Торы, как рав Ицхак Блазер (раввин Петербурга), рав Симха Зиссель Зив-Бройде (основатель Дома Учения Мусара в Кельме), рав Нафтали Амстердам, рав Йерухам Перельман и другие. В 1874 г. рав Элиезер Гордон принял на себя должность раввина города Кельм, общине которого служил 10 лет до переезда в Тельз.
Изучение Торы в ешиве Тельз было основано на глубоком изучении Талмуда, который преподавал рав Шимо Шкоп и постижении Творения через призму Мусара, в чем юношам помогали духовные руководители ешивы рав Бенцийон Краниц (ученик Сабы из Кельма) и рав Лейб Хасман, позже ставший духовным руководителем ешивы Хеврон на Земле Израиля.
Вскоре ешива Тельз стала одним из мировых центров изучения Торы, и число учеников в ней достигло пятисот. Молодые люди, стремившиеся к Знанию Торы, направились в Тялыыай со всех концов Европы, так что ешива уже не могла вместить всех желающих и принимала только по одному ученику из каждого города.
Среди выпускников ешивы Тельз были рав Йосеф Шломо Каанеман (основатель ешивы Поневеж), рав Эльханан Вассерман (основатель ешивы в Барановичах), рав Цви Песах Франк (главный раввин Иерусалима), рав Йехезкель Абрамский (глава раввинского суда в Лондоне) и другие выдающиеся раввины.
В 1908 г. в Тельзе случился страшный пожар, в котором сгорели все деревянные дома города. Тогда рав Элиезер Гордон отправился в Германию и Англию собирать средства на нужды погорельцев и строительство нового здания ешивы. В то время ему было уже почти 70 лет, он страдал болезнью сердца и умер в Лондоне в 1910 г. На его похороны на еврейском кладбище в Эдмонтоне собрались 50 тысяч человек.
После смерти рава Э. Гордона ешиву возглавил его зять - великий мудрец Торы рав Йосеф Йеуда Лейб (Маариль) Блох, уроки мировоззрения которого, произнесенные в стенах ешивы перед ее учениками, вошли в книгу «Уроки Знания».
Маариль Блох - Уроки знания - Тайное учение ешивы Тельз
Издатель Еврейская община Литвы
Ответственный редактор р. Хаим Бурштейн
Редактор Наталья Хейфец
Консультант р. Лейб Александр Саврасов
Переводчик Александр Кутуков
Еврейская община Литвы
I том - 2014 г.
II том - 2015 г.
Издано в Литве Pylimo g. 4, Vilnius
Маариль Блох - Уроки знания - Тайное учение ешивы Тельз - I том - Часть 1 - Вера и Провидение - Часть 2 - Величие Торы - Содержание
Ешива Тельз
Маариль Блох - автор книги «Уроки знания»
Гибель ешивы Тельз
Ешива Тельз восстала из пепла
ВЕРА И ПРОВИДЕНИЕ
- Ибо все, на Небесах и на земле... (часть 1)....
- Ибо все, на Небесах и на земле... (часть 2)....
- Ибо все, на Небесах и на земле... (часть 3)....
- Чудеса и природа (часть 1)
- Чудеса и природа (часть 2)
- Чудеса и природа (часть 3)
- Провидение
- Знание и выбор
- Жизнь миров
- Глубины Суда
- По образу и подобию
- Забывание и вспоминание
- Упрочился Твой престол тогда
- Раскаяние
ВЕЛИЧИЕ ТОРЫ
- Душа Торы
- Святость Торы
- «Тело» Торы
- Уровень человека
- Поколение Вавилонской башни
- Песнь
- И воззвал к имени Б-га
Маариль Блох - Уроки знания - Тайное учение ешивы Тельз - I том - Ибо все, на небесах и на земле... (Часть l)[1]
«Ибо все, на Небесах и на земле... »[2]
Награда за заповедь в этом мире - сотворенное в нашем мире коренится в высших мирах... «Не бойся, Аврам, Я - щит тебе»[3].
Повествует Мидраш:
«Сказали мудрецы: «Наш праотец Авраам изрек в трепете: «Я был брошен в огненную печь - и был спасен, я вступил в войну с царями - и был спасен. Может оказаться, что я уже получил всю свою награду в этом мире и у меня больше нет удела в мире Грядущем!» Ответил ему Святой, благословен Он: «Не бойся, Аврам, Я - щит тебе. Все, что Я совершил для тебя в этом мире, Я сделал не в дар тебе. Награда же, уготованная тебе в Грядущем мире, -очень велика». Именно об этом говорится: «Как велико Твое благо, которое Ты хранишь для трепещущих перед Тобой»[4] »[5].
Сказанное здесь не совсем понятно. Неужели Авраам полагал, что уже получил всю награду уготованную ему в Грядущем мире, - здесь, в этом мире, когда он был брошен в огненную печь - и спасен, а потом вступил в войну с царями - и ему тоже было даровано спасение?! Это ведь наш праотец Авраам, который постиг своего Творца, провозгласил имя Б-га и, сделав Его известным всему миру, приближал к Б-гу людей... Мидраш говорит об этом: «И души, которые они сделали в Харане»[6], - Авраам приближал к вере мужчин, а Сара - женщин[7]... Возможно ли, что в победе над четырьмя царями и спасении племянника, была бы заключена вся награда Авраама?
Вызывает недоумение сама идея того, что уже в этом, временном преходящем мире, где и награда лишь сиюминутна, можно получить все воздаяние, уготованное человеку в Грядущем, вечном мире. Об этом сказано: «Час наслаждения в Грядущем мире лучше всей жизни в этом мире»[8]. Это означает, что все наслаждения и удовольствия этого мира, подвластные воображению человека, не стоят одного часа наслаждения в мире Грядущем. А раз так, разве может человек получить всю награду, уготованную ему в Грядущем мире, удовольствиями этого мира?
Ведь мы не способны ни постичь, ни представить награду, которая ожидает праведников в Грядущем мире! Наши мудрецы сказали об этом: «Пророки вещали только о награде тех, кто поддерживает мудрецов Торы, но награда самих мудрецов - ничей глаз ее не видел... »[9] Разве она может быть дарована в виде благ и удовольствий этого мира?
Эту идею мы встречаем и в повествовании Талмуда:
«Рассказал Раба, сын бар Ханы: когда раби Элиэзер тяжело заболел, ученики пришли его навестить. Он сказал: «Сильный гнев Б-га проявляется в мире!» Ученики заплакали, а раби Акива возрадовался. На их вопрос о причине его радости, раби Акива ответил: «А вы почему плачете?» Они объяснили: «Разве можно не плакать, если «свиток Торы» - мудрец, глубоко изучивший ее - в беде?!» На что раби Акива сказал: «Поэтому-то я и радуюсь! Пока я видел, что вино раби Элиэзера не киснет, лен не поражается, масло не горкнет, а мед не застывает, я говорил себе: «Может быть, упаси Б-г, раби уже получил свой Грядущий удел в этом мире?! Теперь же, когда я вижу раби в беде, я радуюсь[10].
Это тоже совершенно непостижимо! Великий раби Элиэзер сам свидетельствует о себе, что он не оставил неисполненной ни одной заповеди Торы[11], его руки сравниваются с двумя свитками Торы, и его ученик раби Акива, вне всякого сомнения, постиг величие своего учителя и его праведность. Он относил его к праведникам, о которых сказано, что «их награды ничей глаз не видел...»[12], и которым уготованы вечные наслаждения. Разве Раби Акива мог предположить, что его учитель уже получил свою награду тем, что жил без тревог и забот в спокойствии и благоденствии. Возможно ли, чтобы ничего не стоящие наслаждения и удовольствия этого мира заменили собой Вечную награду?!
Мало того, на земле человек не может испытать совершенного удовольствия, к которому не примешивались бы страдание и тревога. Да и кто в нижнем мире, полном несчастий и невзгод, может жить в полной безмятежности, как сказано в Месилат Йешарим: «Что такое жизнь человека в этом мире? Кто в нем по-настоящему счастлив и безмятежен? «Дни наши - в них семьдесят лет, а если сильны - восемьдесят лет, и вся их гордость - хлопоты и суета»[13] и всевозможные страдания, болезни, мучения и тяготы; а завершение всему - смерть. Не найти даже одного из тысячи, кого жизнь одарила бы удовольствием и истинной безмятежностью. Но и он, даже если доживет до ста лет, уходит и пропадает из мира»[14].
[1] Произнесено 3 Кислева 5688 (1928) года. Записал раввин Йоэль Дов Закс, благословенной памяти, да отомстит Всевышний за его кровь.
[2] Диврей Аямим (1) 29:11.
[3] Берешит 15:1
[4] Теилим 31:20.
[5] Берешит Раба 44:5
[6] Берешит 12:5
[7] Берешит Раба 39:14.
[8] Авот4:17
[9] Брахот 346.
[10] Сангедрин 101а.
[11] Там же.
[12] Иешаягу 64:3.
[13] Тешим 90:10.
[14] Месилат Йешарим, глава 1.
Маариль Блох - Уроки знания - Тайное учение ешивы Тельз - II ТОМ - Часть 3 - Правление Знания - Часть 4 - Мудрость и Мусар
Вступление
III ЧАСТЬ: ПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯ
- Царство
- Ясность Знания
- Сила Знания
- Говори мало, а делай много
- Освятить его, дабы он был Мне священником
- Целен будь с Б-гом, твоим Господом
- Человек и его стремления
- Если прежние поколения подобны ангелам
- Мощь Знания
- Жертвоприношения
- Не иссякнет ароматное вино
IV ЧАСТЬ: МУДРОСТЬ И МУСАР
- Материя и форма
- Проложи путь для твоих ног
- Мудрость, Понимание, Знание
- Качества мудрецов
- Ибо изречено устами учителя
- Начало пути великого человека
- Жизнь
- Добро и зло: смешение и разделение
- Возможность сказать в оправдание
- И со скромными мудрость
- Путь изучения Мусара
- Как виноград в пустыне
- На всех твоих путях знай Его
- Прислуживание мудрецам
- Все евреи ответственны друг за друга
- Заслуги отцов
- Чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение
Маариль Блох - автор книги «Уроки знания»
Маариль - рав Йосеф Йеуда Лейб Блох (1860-1930) родился в городе Расейняй (Литва). Обладая величайшими духовными и интеллектуальными способностями, в четырнадцать лет он уже учился в Доме Учения рава Элиезера Гордона в Кельме, где посещал уроки Мусара ближайшего последователя рава Исраэля Салантера - рава Симхи Зисселя Бройде, известного под именем Саба из Кельма.
Позднее он поступил в ешиву Воложин, где изучал Тору под руководством Рава Нафтали Цви Йеуды Берлина (Нацив из Вололжина). После возвращения в Кельм женился на дочери своего учителя - р. Элиезера Гордона.
В 1884 г. Маариль вместе с тестем переехал в Тельшай, где стал одним из преподавателей ешивы, посвятив себя в первую очередь глубокому изучению и преподаванию Талмуда. В 1902 г. он возглавил общину города Варены, а два года спустя стал раввином г. Шедува, где основал ешиву, в которой занимались около ста студентов.
В 1910 г. после смерти р. Элиезера Гордона, еврейская община Тельза пригласила его на должность раввина города и главы ешивы.
За время своей раввинской деятельности Маариль превратил Тельз в царство Торы, создав широкую систему еврейского образования. В городе были открыты начальный Хедер для мальчиков, Мехина - подготовительное отделение для поступления в ешиву, где р. Блох ввел преподавание светских предметов, в соответствии с программой российских гимназий. При ешиве был открыт «Ко-лель Арабаним», где учащиеся ешивы продолжали свое обучение после создания семьи. Позднее в городе был открыт Педагогический институт, где готовили преподавателей для хедеров и ешив из числа выпускников ешивы, отличавшихся способностями к преподаванию. В последние годы своей жизни р. Блох уделял особое внимание созданию системы женского образования. В Тельзе была открыта гимназия для девушек, в которой образцовое преподавание светских предметов и иностранных языков сочеталось с глубоким изучением Торы. В 1930 г. был открыт женский учительский семинар, готовивший преподавательниц для начальной школы и гимназии.
Благодаря педагогической и организаторской деятельности р. Блоха, Тельз стал одним из центров еврейского образования в Европе. И хотя многие раввины критиковали его за введение в программу обучения светских предметов, он решительно отстаивал свое понимание новой исторической перспективы, в которой оказались евреи, сохранившие верность заповедям Торы.
Маариль Блох являлся одним из духовных лидеров поколения и входил в число руководителей всемирного объединения ортодоксальных общин «Агу-дат Исраэль» - «Единство Израиля».
По свидетельству современников, р. Блох отличался исключительным стремлением к порядку. На протяжении всего дня он был облачен в изысканный черный фрак и шляпу. На его одежде было невозможно обнаружить ни складки, ни пятнышка. Даже перед членами своей семьи он, как правило, появлялся во фраке.
Его дом всегда блестел ослепительной чистотой, напоминая своей изысканностью особняки представителей высшей аристократии. Раввин путешествовал лишь в вагонах первого класса или на роскошных каретах, полагая, что это способствует укреплению раввинского авторитета в глазах общины. Пунктуальность раввина вошла в легенду Еще в юности он приучил себя вставать в пять утра и оставался верен этому обычаю всю жизнь. Никакие обстоятельства не могли заставить его изменить привычный распорядок дня.
Везде - в кругу семьи, в ешиве и во всей общине города раввин был окружен величайшим почетом и уважением. Дети и члены семьи относились к нему с трепетом и любовью, стараясь немедленно исполнить любую его просьбу. Никто из них не мог позволить себе перебить отца или легкомысленно вести себя в его присутствии. Каждый вечер ровно в десять часов семья собиралась вокруг отца, чтобы обсудить с ним волнующие их мировоззренческие вопросы и трудные места в Торе. Эти доверительные беседы продолжались около двух часов.
В ешиве царил образцовый порядок. Раввин внимательно следил за тем, чтобы одежда каждого студента была опрятной и чистой, а манеры отвечали требованиям Мусара - еврейского мировоззрения.
На одной из встреч несколько раввинов посетовали на то, что в их общинах им не оказывают должного уважения. Р. Блох удивился их словам и отметил, что не понимает, как такое возможно: «Если человек относится к себе с уважением, то его уважают и другие, но невозможно помочь тому, кто пренебрегает своим достоинством».
Маариль Блох умер в городе Тельз 7 Хешвана 1930 г. и был перенесен в свою вечную обитель в присутствии всех жителей города. Его могила сохранилась до сего дня, несмотря на то, что большая часть еврейского кладбища города Тель-шай была разрушена и снесена в годы советской аннексии Литвы.
После смерти учителя ешиву и общину города возглавил его сын - рав Авраам Ицхак Блох, который оставался духовным учителем еврейского Тельза вплоть до гибели еврейской общины от рук германских фашистов и их литовских пособников.
2016-12-20
Я бы хотел получить эти книги.
Заранее благодарен!!
Спасибо!
Спасибо за земляков виленских!
Отличный подарок под Хануку!