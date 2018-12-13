Саба из Кельма - Мусар - Дома учения в Кельме - Tом 1
Сокровищница еврейского Мусара
Мусар дома учения в Кельме. «Впустую расставлена сеть в глазах всех, имеющих крылья». Саба из Кельма раскрывает суть Учения Мусар на примере притчи мудрейшего из людей - царя Шломо: каждая птица обладает разумом, чувствует опасность и избегает силков, но если она видит рассыпанные в них крохи пищи, то игнорирует все свое понимание и слепо устремляется в западню.
То же самое происходит и с человеком, одержимым страстями и влекомым зовом дурного побуждения. Он пренебрегает постижением своего разума и даже пытается ввести в заблуждение Всевышнего. И «если кедры горят в пламени пожара, то что же делать поросли, взошедшей на стене»? Учение Мусар дает ответ на вопрос, как человеку освободиться из сетей дурного побуждения и удостоиться счастья в этом мире и в вечности Грядущего.
Мусар - мудрость трепета. «Трепет перед Г-сподом - сокровище Его...». Суть Учения Мусар - обретение трепета перед Небесами - единственное, что Творец хранит в Своей небесной сокровищнице, как сказано: «Трепет перед Г-сподом - сокровище Его...» Сказал царь Шломо в своей мудрости: «Трепет пред Б-гом - начало Знания. Мудрость и Мусар глупцы презрели». Нередко от несведущих людей можно услышать, что Мусар - это этика.
Такой в корне неверный перевод со святого языка на греческий абсолютно не отражает его сути и является глубочайшим заблуждением. Наш народ никогда не разделял греческого воззрения на мир, важной составляющей которой была именно этика. Различие между Мусаром и этикой как раз и отражает полярность во взглядах на мир и душу человека между Израилем и народами греко-римской цивилизации.
Мусар - Учение, раскрывающее Творца мироздания, приводящее людей к возвышенной духовной жизни; этика - замена Б-жественного Завета набором принятых людьми решений о правилах жизни для своей собственной мнимой пользы и блага в мире, из которого они полностью вытеснили его Создателя. В Доме Учения в Кельме Мусар называли «Мудростью Трепета». Учение Мусар - это вовсе не нечто новое, возникшее лишь в XIX веке, - оно является ориентиром и поддерживает душу человека с Сотворения мироздания. О нем неоднократно говорится в Торе, раскрывается в Пророках и повествуется в Писаниях.
«И вот заповедь, повеления и законы, которым Г-сподь, Б-г ваш, повелел учить вас, чтобы исполнили вы их на земле, в которую поднимаетесь для овладения ею. Дабы ты трепетал перед Г-сподом, Б-гом твоим, соблюдал все Его повеления и законы, которые Я заповедаю тебе, - ты и твой сын, и сын твоего сына, во все дни жизни твоей, чтобы продлились дни твои». «Перед Г-сподом, Б-гом твоим, трепещи и Ему служи, и именем Его клянись». Царь Давид сказал: «Начало мудрости - трепет перед Господом...» Царь Шломо в своей мудрости завершил книгу Коэлет следующими словами:
«Послушаем заключение всему: перед Господом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом - весь человек». Царь Давид говорит в Теилим: «Сколь велико благо Твое, которое Ты сокрыл для трепещущих перед Тобой...». Великие учителя Мусара (рав Исраэль Салантер и его последователи) не добавили к Торе ничего нового, а лишь пробудили внимание еврейского народа к Б-жественному Завету в эпоху, когда в мире начался разрушительный процесс отдаления от Торы. Царь Шломо - «мудрейший из всех людей» - начал книгу Мишлей с разъяснения сути Мусара: «Притчи Шломо, сына Давида, царя Израиля...
Знать мудрость и Мусар, постичь речения понимания. Принять Мусар разума, справедливость, правосудие и прямоту путей». Виленский Гаон так разъясняет эти слова царя Шломо: «Эта книга (Мишлей) посвящена мудрости и Мусару. Люди должны постичь мудрость, чтобы не попасть в сети дурного побуждения, расставленные перед их ногами, и не следовать за его соблазнами. Мусар предназначен для того, чтобы человек смог превозмочь себя и подавить дурное побуждение, когда оно обретает над ним власть, как сказано: «Провозгласить узникам - выходите и пребывающим во тьме - освободитесь...»
Саба из Кельма (Рав Симха Зиссель Бройде Зив) - Мусар - Дома учения в Кельме - Tом 1
Издательство - «АВ Spauda» – 273 с.
Вильнюс – 2018 г.
Саба из Кельма (Рав Симха Зиссель Бройде Зив) - Мусар - Дома учения в Кельме - Tом 1 - Содержание
- Биография Сабы из Кельма
- Гибель еврейской общины Кельма
- Вступление
- Мусар Дома учения в Кельме
- Послание Сабы из Слободки
- Желанное и приятное
- Разделить с другим его ношу (I)
- Порядок исхода из Египта
- Разделить с другим его ношу (II)
- Участие в жизни общины
- Разделить с другим его ношу (III)
- «Когда я для себя, то что я?» (I)
- «Когда я для себя, то что я?» (II)
- Участие в жизни Общины
- Порочность любви к себе
- Отдались от зла и твори добро (I)
- Отдались от зла и твори добро (II)
- Любовь к милосердию
- Любящий мир (I)
- Любящий мир (II)
- Упование на Б-га
- Из плоти своей узрю я Б-га
- Жизнь души
- Странствия Израиля
- Глубокая вера
- Тора - дарование с Небес
- Праведник верой своей будет жить
- Знай Б-га отца твоего и служи Ему
- Колебания между двумя мнениями
- Возрадуется Г-сподь деяниям Своим
- Мудрость на просторах земли
- О празднике Песах
- Различие между праведником и нечестивцем
- Этот мир - «преддверие» (I)
- Этот мир - «преддверие» (II)
- Этот мир - «преддверие» (III)
- Этот мир - «преддверие» (IV)
- Установления «десятого дня»
- Обретение мудрости
- Размышления души
- Радость трепета
- Мудрость жизни (I)
- Мышление и чувство (1)
- Мышление и чувство (II)
- Мудрость жизни (II)
- Союз и проклятие
- Народ, говорящий: я - стена
- Пусть истинным будет твое «да» (I)
- Пусть истинным будет твое «да» (II)
- Путь веры (I)
- Путь веры (II)
- Ведение материальных дел
- Путь веры (III)
- Путь веры (IV)
Саба из Кельма (Рав Симха Зиссель Бройде Зив) - Мусар - Дома учения в Кельме - Tом 1 - Желанное и приятное
Мудрецы Мишны указали нам путь обретения Торы. Каждая из сорока восьми ступеней, перечисленных в Мишне в трактате Авот, является важным принципом, неразрывно связанным с множеством дополнительных, одна из которых -«разделить с другим его ношу». Все вместе они изменяют природу человека, очищают и украшают его душу, и он приближается к мудрости Торы, навечно соединяющей его с источником жизни. А человеку с нечистой душой, глубоко погрязшему во всем материальном и преходящем, невозможно обрести Тору - совершенную духовность. Достичь способности разделить с другим его ношу может лишь тот, кто долго учился проявлять любовь к людям в своих мыслях и поступках. Совершаемые деяния видны всем, а процессы мышления сокрыты и незаметны со стороны.
Истинная любовь к ближнему определяется двумя соображениями. Первое состоит в том, что человек задумывается над тем, сколь огромную пользу обществу приносит любовь к людям, постигает, что на ней основано все существование мира. И второе: он видит, насколько зло подрывает Творение, ведь «из-за беспричинной ненависти был разрушен Иерусалимский Храм», объединяв-ший мир в единое целое, а поддерживал эту общность избранный народ. Когда же евреи стали грешить беспочвенными раздорами, эта связь распалась, и из-за множества наших грехов был разрушен Б-жественный Храм, да возвратит его нам Всевышний вскорости, в наши дни! И знай, что исполнить заповедь Торы
««И возлюби ближнего своего как самого себя» можно лишь стряхнув с души гнетущие путы телесности и очистив ее от тяжелой примеси материи. Только тогда части души станут единым целым в Б-жественной руке, ибо в духовном нет отделенности и разделения. В материи же, напротив, нет истинного единства, ибо она состоит из множества разрозненных частей, а потому незамедлительного удовлетворения страстей ищет лишь тот, кто разделен на различные несвязанные между собой составляющие, как сказано: «Страстей желает отделившийся, во всем существенном он обнажится». Мы уже говорили, что соединиться с Торой может только человек с возвышенной душой. Теперь мы понимаем слова мудрецов Талмуда: ««И возлюби ближнего своего как самого себя» - это великий принцип Торы».
Заботясь о чистоте мыслей и действий человека, Всевышний возвышает его душу и из любви к ней соединяет ее с Б-жественным Учением. Человек способен испытывать привязанность даже к грубой материи, а тем более его душа стремится к возвышенной духовной чистоте! Существует и еще одна причина необходимости разделять с другими их ношу, и наши мудрецы определили ее словами, которые дороже золота и притягательнее драгоценностей. Сказано в Талмуде: ««Спустится тьма, и настанет ночь...» - это о нижнем мире, который подобен ночи». Имеется в виду, что внутренняя сущность явлений в нижнем мире от нас сокрыта; «и в ней расползутся все лесные звери» - это злодеи этого мира, подобные хищным животным».
No comments yet. Be the first!