Сокровищница еврейского Мусара

Мусар дома учения в Кельме. «Впустую расставлена сеть в глазах всех, имеющих крылья». Саба из Кельма раскрывает суть Учения Мусар на примере притчи мудрейшего из людей - царя Шломо: каждая птица обладает разумом, чувствует опасность и избегает силков, но если она видит рассыпанные в них крохи пищи, то игнорирует все свое понимание и слепо устремляется в западню.

То же самое происходит и с человеком, одержимым страстями и влекомым зовом дурного побуждения. Он пренебрегает постижением своего разума и даже пытается ввести в заблуждение Всевышнего. И «если кедры горят в пламени пожара, то что же делать поросли, взошедшей на стене»? Учение Мусар дает ответ на вопрос, как человеку освободиться из сетей дурного побуждения и удостоиться счастья в этом мире и в вечности Грядущего.

Мусар - мудрость трепета. «Трепет перед Г-сподом - сокровище Его...». Суть Учения Мусар - обретение трепета перед Небесами - единственное, что Творец хранит в Своей небесной сокровищнице, как сказано: «Трепет перед Г-сподом - сокровище Его...» Сказал царь Шломо в своей мудрости: «Трепет пред Б-гом - начало Знания. Мудрость и Мусар глупцы презрели». Нередко от несведущих людей можно услышать, что Мусар - это этика.

Такой в корне неверный перевод со святого языка на греческий абсолютно не отражает его сути и является глубочайшим заблуждением. Наш народ никогда не разделял греческого воззрения на мир, важной составляющей которой была именно этика. Различие между Мусаром и этикой как раз и отражает полярность во взглядах на мир и душу человека между Израилем и народами греко-римской цивилизации.

Мусар - Учение, раскрывающее Творца мироздания, приводящее людей к возвышенной духовной жизни; этика - замена Б-жественного Завета набором принятых людьми решений о правилах жизни для своей собственной мнимой пользы и блага в мире, из которого они полностью вытеснили его Создателя. В Доме Учения в Кельме Мусар называли «Мудростью Трепета». Учение Мусар - это вовсе не нечто новое, возникшее лишь в XIX веке, - оно является ориентиром и поддерживает душу человека с Сотворения мироздания. О нем неоднократно говорится в Торе, раскрывается в Пророках и повествуется в Писаниях.

«И вот заповедь, повеления и законы, которым Г-сподь, Б-г ваш, повелел учить вас, чтобы исполнили вы их на земле, в которую поднимаетесь для овладения ею. Дабы ты трепетал перед Г-сподом, Б-гом твоим, соблюдал все Его повеления и законы, которые Я заповедаю тебе, - ты и твой сын, и сын твоего сына, во все дни жизни твоей, чтобы продлились дни твои». «Перед Г-сподом, Б-гом твоим, трепещи и Ему служи, и именем Его клянись». Царь Давид сказал: «Начало мудрости - трепет перед Господом...» Царь Шломо в своей мудрости завершил книгу Коэлет следующими словами:

«Послушаем заключение всему: перед Господом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом - весь человек». Царь Давид говорит в Теилим: «Сколь велико благо Твое, которое Ты сокрыл для трепещущих перед Тобой...». Великие учителя Мусара (рав Исраэль Салантер и его последователи) не добавили к Торе ничего нового, а лишь пробудили внимание еврейского народа к Б-жественному Завету в эпоху, когда в мире начался разрушительный процесс отдаления от Торы. Царь Шломо - «мудрейший из всех людей» - начал книгу Мишлей с разъяснения сути Мусара: «Притчи Шломо, сына Давида, царя Израиля...

Знать мудрость и Мусар, постичь речения понимания. Принять Мусар разума, справедливость, правосудие и прямоту путей». Виленский Гаон так разъясняет эти слова царя Шломо: «Эта книга (Мишлей) посвящена мудрости и Мусару. Люди должны постичь мудрость, чтобы не попасть в сети дурного побуждения, расставленные перед их ногами, и не следовать за его соблазнами. Мусар предназначен для того, чтобы человек смог превозмочь себя и подавить дурное побуждение, когда оно обретает над ним власть, как сказано: «Провозгласить узникам - выходите и пребывающим во тьме - освободитесь...»

Саба из Кельма (Рав Симха Зиссель Бройде Зив) - Мусар - Дома учения в Кельме - Tом 1

Издательство - «АВ Spauda» – 273 с.

Вильнюс – 2018 г.

Саба из Кельма (Рав Симха Зиссель Бройде Зив) - Мусар - Дома учения в Кельме - Tом 1 - Содержание

Биография Сабы из Кельма

Гибель еврейской общины Кельма

Вступление

Мусар Дома учения в Кельме

Послание Сабы из Слободки

Желанное и приятное

Разделить с другим его ношу (I)

Порядок исхода из Египта

Разделить с другим его ношу (II)

Участие в жизни общины

Разделить с другим его ношу (III)

«Когда я для себя, то что я?» (I)

«Когда я для себя, то что я?» (II)

Участие в жизни Общины

Порочность любви к себе

Отдались от зла и твори добро (I)

Отдались от зла и твори добро (II)

Любовь к милосердию

Любящий мир (I)

Любящий мир (II)

Упование на Б-га

Из плоти своей узрю я Б-га

Жизнь души

Странствия Израиля

Глубокая вера

Тора - дарование с Небес

Праведник верой своей будет жить

Знай Б-га отца твоего и служи Ему

Колебания между двумя мнениями

Возрадуется Г-сподь деяниям Своим

Мудрость на просторах земли

О празднике Песах

Различие между праведником и нечестивцем

Этот мир - «преддверие» (I)

Этот мир - «преддверие» (II)

Этот мир - «преддверие» (III)

Этот мир - «преддверие» (IV)

Установления «десятого дня»

Обретение мудрости

Размышления души

Радость трепета

Мудрость жизни (I)

Мышление и чувство (1)

Мышление и чувство (II)

Мудрость жизни (II)

Союз и проклятие

Народ, говорящий: я - стена

Пусть истинным будет твое «да» (I)

Пусть истинным будет твое «да» (II)

Путь веры (I)

Путь веры (II)

Ведение материальных дел

Путь веры (III)

Путь веры (IV)

Саба из Кельма (Рав Симха Зиссель Бройде Зив) - Мусар - Дома учения в Кельме - Tом 1 - Желанное и приятное

Мудрецы Мишны указали нам путь обретения Торы. Каждая из сорока восьми ступеней, перечисленных в Мишне в трактате Авот, является важным принципом, неразрывно связанным с множеством дополнительных, одна из которых -«разделить с другим его ношу». Все вместе они изменяют природу человека, очищают и украшают его душу, и он приближается к мудрости Торы, навечно соединяющей его с источником жизни. А человеку с нечистой душой, глубоко погрязшему во всем материальном и преходящем, невозможно обрести Тору - совершенную духовность. Достичь способности разделить с другим его ношу может лишь тот, кто долго учился проявлять любовь к людям в своих мыслях и поступках. Совершаемые деяния видны всем, а процессы мышления сокрыты и незаметны со стороны.

Истинная любовь к ближнему определяется двумя соображениями. Первое состоит в том, что человек задумывается над тем, сколь огромную пользу обществу приносит любовь к людям, постигает, что на ней основано все существование мира. И второе: он видит, насколько зло подрывает Творение, ведь «из-за беспричинной ненависти был разрушен Иерусалимский Храм», объединяв-ший мир в единое целое, а поддерживал эту общность избранный народ. Когда же евреи стали грешить беспочвенными раздорами, эта связь распалась, и из-за множества наших грехов был разрушен Б-жественный Храм, да возвратит его нам Всевышний вскорости, в наши дни! И знай, что исполнить заповедь Торы

««И возлюби ближнего своего как самого себя» можно лишь стряхнув с души гнетущие путы телесности и очистив ее от тяжелой примеси материи. Только тогда части души станут единым целым в Б-жественной руке, ибо в духовном нет отделенности и разделения. В материи же, напротив, нет истинного единства, ибо она состоит из множества разрозненных частей, а потому незамедлительного удовлетворения страстей ищет лишь тот, кто разделен на различные несвязанные между собой составляющие, как сказано: «Страстей желает отделившийся, во всем существенном он обнажится». Мы уже говорили, что соединиться с Торой может только человек с возвышенной душой. Теперь мы понимаем слова мудрецов Талмуда: ««И возлюби ближнего своего как самого себя» - это великий принцип Торы».

Заботясь о чистоте мыслей и действий человека, Всевышний возвышает его душу и из любви к ней соединяет ее с Б-жественным Учением. Человек способен испытывать привязанность даже к грубой материи, а тем более его душа стремится к возвышенной духовной чистоте! Существует и еще одна причина необходимости разделять с другими их ношу, и наши мудрецы определили ее словами, которые дороже золота и притягательнее драгоценностей. Сказано в Талмуде: ««Спустится тьма, и настанет ночь...» - это о нижнем мире, который подобен ночи». Имеется в виду, что внутренняя сущность явлений в нижнем мире от нас сокрыта; «и в ней расползутся все лесные звери» - это злодеи этого мира, подобные хищным животным».