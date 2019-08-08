Сокровищница еврейского Мусара

Еврейская община Литвы рада представить Вашему вниманию «Мадрегат Аадам» («Уровень Человека»), раскрывающую видение картины мира Р. Йосефа-Юзла Горовица — великого мудреца Мусара, который больше известен в еврейском народе как Саба (дедушка) из Новардока (Новогрудка).

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Раби Йосеф-Юзл бар Шломо-Залман Горовиц (Саба из Новардока; ок. 5608-5680 (ок.1848-1920 гг.) - выдающийся мыслитель и педагог, один из духовных лидеров движения Мусар. Родился в литовском городке Плунге, расположенном недалеко от границы с Пруссией; его отец был даяном (судьей) этого городка.

Следуя совету р. Исразля Салантера, р. Йоссф-Юзл поселился в Ковно (Каунасе) и начал заниматься под руководством р. Ицхака Блазера (р. Ицелс Петербургера), возглавлявшего ковенский Колель аврехим — ешиву для семейных знатоков Торы.

В этот период он учился не менее восемнадцати часов в сутки — основную часть времени стоя, чтобы не задремать от усталости (Тнуат амусар с.156).В 5642 (1882) году умерла при родах его жена — потрясенный этим горем, р. Йосеф-Юзл раздал своих детей по разным семьям и затворился от мира в одном из домов, в пригороде Ковно, Слободке.Он не покидал своего убежища и никого не допускал к себе в течение полутора лет. Скудную пищу ему передавали через маленькое оконце, а если ему была необходима та или иная книга, он сообщал об этом запиской.

Большинство знатоков Торы осуждали такой образ жизни, опасаясь, что его поступок повлечет за собой «осквернение Имени Всевышнего» (хилульАшем) — и лишь один из ближайших учеников р. Исразля Салантера, р. Симха-Зисл Зив (Саба из Кельма), с удивлением заметил: «Ну, какое же осквернение Имени Всевышнего может быть в том, что еврей целиком сосредоточился на изучении Торы?!»

Рав Йосеф-Юзл Горовиц - Саба из Новардока - Мадрегат Аадам - Уровень человека - Мусар Издатель Хаим Бурштейн Редактор Цви Вассерман Еврейская община Литвы Вильнюс Издано в Литве Pylimo, 4 Vilnius Том 1 – 2010 г. Том 2 – 2011 г. Рав Йосеф-Юзл Горовиц - Саба из Новардока - Мадрегат Аадам - Уровень человека - Часть I - Мусар - Содержание От издателя Биография Сабы из Новардока Введение Вехи человечества

Исправление качеств

Применение качеств Рав Йосеф-Юзл Горовиц - Саба из Новардока - Мадрегат Аадам - Уровень человека - Часть I - Мусар - Вехи человечества ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК История с древом познания добра и зла трудна для нашего понимания. Как, в самом деле, могло произойти такое, чтобы Первый Человек — вершина творения, сотворенный Самим Творцом и включавший в себя все человеческие души — в первый же день взял и нарушил однозначный приказ Творца?! И ведь при этом знал он, что ожидает его за это неминуемая смерть! Все это остановило бы даже нас, с нашим ограниченным пониманием! Как же можно такое вообразить? Даже следуя мнению Рамбама, что в основе греха лежала ошибка, это нуждается в пояснении. Как могла возникнуть ошибка у человека, чей разум до греха не был замутнен никакими эмоциями и природными инстинктами? И даже если, предположим, он был сотворен таким образом, что его разум не допускал ошибки в вопросах добра и зла, но в вопросах 1фавды и лжи оставалось место ошибке, и он эту ошибку совершил, то как он должен был поступить после этого? Чем Змей соблазнил Хаву? В чем сбил ее с толку? Разве можно представить себе, чтобы Хава поверила Змею, будто она не умрет? Неужели Змею она поверила больше, чем Творцу? Что за ответ на вопрос Змея: «Верно ли сказал Б-п ни от какого садового дерева не ешьте?» — «От плодов дерева не ешьте... как бы вам не умереть»? Что это за «как бы»? Ведь Творец мира обещал им несомненную смерть? Существует два вида знания зла: то, которое не пробуждает в человеке желания и вожделения, и то, что пробуждает. Приведем пример. Мы можем знать, что какой-то наркотик очень сладок и приятен. О курении опиума говорят, что это — одно из самых больших наслаждений в мире. Исследователи рассказывают, что, как только курильщик берет трубку в рот, он освобождается от пут материальности; у него возникает ощущение полета, человек видит прекрасные видения — одно краше другого, и из мира грез и галлюцинаций он с легкостью переступает порог смерти. И все же, если мы даже знаем о приятных эффектах данного средства, оно не пробуждает в нас особого вожделения к нему. Все почему? Да потому, что осознание того вреда, который может принести этот сладостный наркотик — не только трезво, но и в каком-то роде осязаемо. И при всей свойственной человеку погоне за удовольствиями, здесь все-таки преобладает природный здравый смысл. Но есть наркотики другого свойства. Из наших источников мы знаем, что сладострастие, зависть и жажда почета лишают человека жизни. Но при всем нашем абстрактном понимании этого зла, одного понимания нам оказывается мало — оно для нас не так осязаемо-ощутимо, поскольку противится этому только наш ум, но не наша природа. Разум Адама, Первого Человека, до греха не был подвержен никаким внешним влияниям. Его естественным желаниям было не под силу искривить его мышление, затуманить его сознание и его знание добра и зла. Он знал, что есть зло, знал, что это такое, но при этом естественным образом делал только добро. Его разум был подобен разуму ангела. Материя была для него лишь внешним покровом, одеянием. Как написано: «Одел меня в кожу и плоть»1. И как мы не стесняемся нашей одежды и не скрываем ее под еще одним слоем одежды, гак и его материальная оболочка не являлась предметом стеснения. Поэтому и написано: «И были они оба наги — Адам и его жена — и не стеснялись». Единственное отличие его одежды от нашей заключалось в том, что тело являлось его вечным одеянием, в смене которого у него никогда не возникало надобности. И все же у Адама было одно отличие и от ангела: тогда как ангел совершенно лишен свободы воли, возможности творить зло, поскольку вся его сущность — делание добра, Адам был не таков. И хотя его рассудок не был замутнен даже крошечной личной пристрастностью, тем не менее, он обладал возможностью при желании отказаться от ангельской жизни в пользу жизни, требующей постоянного выбора. Его изначальный выбор был совсем не похож на то, что приходится выбирать нам: между добром и злом, правдой и ложью. Его выбор заключался в том, жить ли жизнью ангела или человека, и это зависело от плода дерева познания. Если бы он захотел жить жизнью ангела, не беспокоясь о возможной потере духовных достижений, ему следовало остерегаться древа познания. Не вкусивший его плода человеческий разум оставался бы неподвластным никаким вожделениям и колебаниям в мире — никакая сила на свете не смогла бы сдвинуть его с праведного пути. Но если он хочет жить в состоянии постоянного выбора, в полной мере ощутить все вожделения и страсти, чтобы бороться с ними и побеждать, ему следует отведать плодов древа познания. Тогда в нем проснутся все внутренние склонности и качества, требующие усиленной работы над собой. Тогда у его разума будет достойный противник и, одержав победу, человек сможет подняться на еще более высокий уровень. Ибо, чем выше испытание, тем выше и награда. И одержав такую победу, человек так же заслужит вечную жизнь, как это было до того, как он отведал от плода древа познания. И только если ему не удастся победить свою новую природу, и не он будет властвовать над нею, а она над ним, тогда его смерть — неминуема, потому что сама природа — не вечна, и не вечно все то, что ей подвластно. Рав Йосеф-Юзл Горовиц - Саба из Новардока - Мадрегат Аадам - Уровень человека - Часть II - Мусар - Содержание От издателя

Пути искупления Пути упования Точка истины Пути жизни Рав Йосеф-Юзл Горовиц - Саба из Новардока - Мадрегат Аадам - Уровень человека - Часть II - Мусар - Пути искупления Об этом сказали властители: Пойдем в Хешбон. Властители — это те, кто властвуют над своим дурным началом. «Пойдем в Хешбон» [1] — давайте сделаем расчет тою, что происходит в мире: сравним убытки от соблюдения заповеди с сопряженной с ее соблюдением наградой и пользу от нарушения по сравнению с тем уроном, который оно наносит». (Бава батра 5). ГЛАВА ПЕРВАЯ Понаблюдав за тем, как люди делают в жизни разные расчеты и подсчеты, мы можем отметить интересный факт. В финансовых вопросах человек способен сделать безошибочный подсчет, понимая, что, только тщательно взвесив, оценив и подсчитав все детали сделки с начала и до конца (включая промежуточные этапы), он придет к правильному решению. В противном случае возрастает риск ошибки в ту или иную сторону. Ведь как просто добавить или не заметить «лишний» ноль в конце числа! Казалось бы, подумаешь — ноль! Число, которое по существу-то ничего не значит. Полный ноль! Но стоит добавить тот самый ноль к любому числу — и вот уже исходное число возрастает десятикратно. И если случайно приписать лишний ноль в конце четырехзначного числа, такой подсчет приведет человека к огромнейшим убыткам. Все это — в области денег, финансов, торговли. Точный подсчет — залог успеха. Человек будет считать и пересчитывать, пока не убедится в отсутствии даже незначительной ошибки, и на его расчеты можно полагаться. Как бы то ни было, достичь точных, безошибочных результатов в подсчетах — вполне реально. И ради этого человек прилагает все свои усилия, поскольку осознает важность этих расчетов. Здесь, в этой области, все четко, ясно и логично. Или возьмем для примера медицину. Нормальный человек вполне способен правильно измерить у больного температуру. А ведь ошибка в подобных измерениях чревата серьезными осложнениями, поскольку зачастую диагноз и, соответственно, курс лечения зависят от температуры больного. По большому счету, вообще вся медицина построена на расчетах и точных мерах, и достичь верного результата в этих расчетах, как мы видим, под силу практически каждому. Но как же тогда получается, что люди, способные произвести точный, безошибочный расчет во многих сложнейших вопросах, в вопросах самосовершенствования и достижения духовной цельности не могут уберечься от ошибки? Почему в этой области все расчеты искажены? И это при том, что в финансовых и медицинских вопросах риск носит временный характер — на кону «всего лишь» мимолетная жизнь в этом материальном мире, тогда как риск просчетов в вопросах духовного совершенствования сопряжен с вечной погибелью! Что же мешает человеку сделать ясный, четкий и логичный расчет в столь животрепещущих вопросах? А ведь и здесь норой лишний ноль, — лишенный всякого значения сам по себе, — может привести к необратимым последствиям, если только человек найдет, куда его ирисосдинить. И чем больше знаков перед нулем, тем просчет страшнее. Как учат наши благословенной памяти мудрецы: «Не объединяйся со злодеем даже ради соблюдения заповеди. Другими словами, злодей сам по себе подобен идолопоклоннику, и наносимый им духовный ущерб минимален: все знают, с кем имеют дело, и остерегаются, сторонятся его. А теперь представьте себе того же злодея в тандеме с мудрецом Торы. Опасность такого тандема огромна, поскольку дает людям повод увидеть и домыслить увиденное (а также сказанное и переданное «по традиции»), полагая, что присутствие мудреца Торы рядом с кем бы то ни было свидетельствует о заслуженном доверии к нему. Отсюда уже прямой путь для ловко расставленных ловушек лжи под покровом правды. И это — угроза для всего мира. То же самое — в отношении человеческих достоинств и недостатков. Нечто абсолютно негативное, как ни парадоксально, не столь опасно: ну съест человек кусочек чего-нибудь запрещенного, и что дальше? Максимум, захочет съесть еще кусок. До духовной заразной болезни и опасности это его не доведет, поскольку все желания такого человека сосредоточены лишь на запрещенном кусочке, и дальше этого куска он ничего и не видит и не желает видеть. Все его горизонты ограничены этим злополучным кусочком. Такой грех может привести к желанию грешить, но не к попытке систематизировать, оправдывать и даже идеализировать грех. Соответственно, ущерб такого греха лишь в области желания.

[1] Название столицы, завоеванной у царя-великана Ога. Одновременно означает «подсчет, анализ».

2016-12-23