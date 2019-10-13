Лефин - Анализ души - Чудесное средство для излечения духовных качеств
Сокровищница еврейского Мусара
Основополагающая книга еврейского мировоззрения «Анализ души», написанную великим учителем Myсараравом Менделем Лефиным из Сатанова.
Книга «Анализ души» посвящена изучению сокровенных духовных сил человека, сокровищ его души и возвышенному служению Творцу мира, приближающему сыновей Израиля к духовному состоянию, в котором Он, благословенный, пожелал видеть человека, сотворив его по Своему образу и подобию.
«Анализ души» - это книга, помогающая нам исправить себя и связанную с нами часть мира и сделать окружающую нас действительность возвышенной и утонченной.
Каждая мысль этой книги вдохновляет читателя на новое постижение Б-жественного Знания, которое наполнит его сердце трепетом перед Небесами и приведет к обретению возвышенных духовных качеств.
К этой книге мы добавили «Жемчужины Учения Мусор» - комментарий, составленный нами на основе более поздних книг Мусара и облегчающий понимание книги рава Лефина. Однако его можно изучать и отдельно, поскольку каждое приведенное в нем изречение поистине бесценно.
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Мой друг, раввин Вильни Хаим Бурштейн, поддерживает искру скорбящей о сыновьях своих Общины Израиля в Литве, где разрушены ее дворцы и осквернена ее слава.
Мой друг возложил на себя труд перевести и выпустить в свет Учение и Знание великих мудрецов Аитвы, дабы утвердились их имена и упрочилась память о них.
Рае Хаим надежен в работе и точен в своем понимании. Его труд правилен и выверен, ибо не выйдет неверное из-под руки мудреца Торы.
Неоценима польза от его дел и, вне сомнения, великие мудрецы Торы, благословенной памяти, пребывая в своих захоронениях, признательны раву Бурштейну, и, благодаря ему, живы их уста.
С благословением, Моше Шапиро.
18 Сивана S764 (2014) г. Иерусалим.
Рав Мендель Лефин - Анализ души - Чудесное средство для излечения духовных качеств
С комментарием «Жемчужины Учения Мусар»
Издатель и ответственный редактор р. Хаим Бурштейн
Издано в Литве
Отпечатано в типографии АВ „Spauda" Laisves pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, 2017 г. - 254 с.
Рав Мендель Лефин - Анализ души - Чудесное средство для излечения духовных качеств - Содержание
- Биография рава Менделя Лефина из Сатанова
- Учение Мусар
- Послание мудрости и Мусара
- Вступление
- Введение
- Анализ души
- Подготовка к служению
- Порядок работы над исправлением качеств
- Предисловие к 13 главам
- Тринадцать основных принципов мусара
- Краткие изречения о сути 13 возвышенных качеств
- Завершение
- О книге Мишлей
- О славе Б-га
- О славе человека
- О качестве истины
- О качестве бережливости
- О качестве справедливости
- Об изобличении замыслов злодеев
- Об умеренности в речи
Рав Мендель Лефин - Анализ души - Чудесное средство для излечения духовных качеств - Предисловие
C безграничной благодарностью Всевышнему, милость Которого не оставляет нас ни в одном поколении, мы удостоились раскрытия великого света, источник которого некогда находился в местечке Сатанов, расположенном в Подолье на южной границе Великого Княжества Литовского, которое в XVIII веке было частью Речи Посполитой, после раздела Польши отошло к Российской империи, а сегодня входит в состав Украины (Хмельницкая область). В Сатанове родился и жил известный раввин рав Менахем Мендель, сын рава Йеуды Лейба, Лефин (Левин) (1741-1819 гг.), который написал великую книгу» - «Анализ души». Основатель Учения Мусар - мудрости трепета перед Небесами - рав Исраэль Салантер высоко оценил этот труд и осуществил его второе издание в Вильне.
В чем суть Учения Мусар? Сказал царь Шломо в своей мудрости: «Трепет пред Б-гом - начало Знания. Мудрость и Мусар глупцы презрели» (Мишлей 1:7).
Мусар - это Учение, которое раскрывает Б-га в Творении, позволяет человеку найти в себе силы для постижения истинной реальности, избежать сети дурного побуждения, влекущего к греху, и исправить свои духовные качества для трепетного служения Всевышнему. В Доме Учения в Кельме (Литва) Мусар называли мудростью трепета перед Небесами.
К переводу книги «Анализ души» мы добавили подробную биографию рава Менделя Лефина, историческое описание еврейской жизни в местечке Сатанов, а также вступление, в котором попытались разъяснить суть Учения Мусар - путь постижения мудрости трепета перед Всевышним и обретения возвышенных духовных качеств и, кроме этого, обозначили конкретную задачу, которую поставил перед собой автор книги: «облегчить даже слабому духом человеку, его борьбу с дурным побуждением».
Книгу «Анализ души» мы сопроводили комментарием «Жемчужины Учения Мусар», собранным из прежде изданных нами книг мудрецов Литвы: «Совершенная мера» Виленского Гаона, «Свет Израиля» - рава Исраэля Саланте-ра и рава Ицхака Блазера, «Уровень человека» - Мусар Дома Учения в Новардоке, «Основы Знания» - Мусар Дома Учения в Кельме, «Уроки Знания» ешивы Тельз и некоторых других книг. Эти глубочайшие изречения Учения Мусар не только разъясняют определенные рассуждения, приведенные в книге «Анализ души», но также имеют независимое значение, ярко раскрывая самые существенные вопросы нашей веры.
Собранный нами комментарий мы назвали «Жемчужины Учения Мусар», поскольку рав Мендель Лефин нередко использует в своей книге слово «жемчужина» по отношению к раскрытому нашими мудрецами утонченному знанию Торы. Так он об этом пишет: «В этой книге мы говорили о Б-жественном могуществе, вознесли славу Творцу, обнаружили множество редчайших жемчужин -стихи Писания и изречения наших мудрецов, облаченные в форму притчи, а также почерпнули много важного из их доступных и ясных толкований».
Жемчужинами, сокрытыми в глубинах вод и поднятыми со дна моря, в еврейской традиции называется знание, раскрытое в этом мире Авраамом - великим праотцом еврейского народа. Так пишет автор книги «Анализ д^ши»: «С того момента как дух Б-га коснулся души Авраама, его шею украсила жемчужина, сияющая, как небосвод... », «Истинные мудрость и понимание дороже любого сокровища и ценности, ибо даруют их обладателям безграничные блага в этом и в Грядущем мире. Поэтому необходимо разыскивать их как бесценный клад и не пренебрегать даже мельчайшими жемчужинами деяний человека, его опыта и достижений».
Книга «Анализ души» является чудесным средством для обретения возвышенных духовных качеств, столь необходимых каждому еврею для трепетного служения Творцу мира.
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