Сокровищница еврейского Мусара

Основополагающая книга еврейского мировоззрения «Анализ души», написанную великим учителем Myсараравом Менделем Лефиным из Сатанова.

Книга «Анализ души» посвящена изучению сокровенных духовных сил человека, сокровищ его души и возвышенному служению Творцу мира, приближающему сыновей Израиля к духовному состоянию, в котором Он, благословенный, пожелал видеть человека, сотворив его по Своему образу и подобию.

«Анализ души» - это книга, помогающая нам исправить себя и связанную с нами часть мира и сделать окружающую нас действительность возвышенной и утонченной.

Каждая мысль этой книги вдохновляет читателя на новое постижение Б-жественного Знания, которое наполнит его сердце трепетом перед Небесами и приведет к обретению возвышенных духовных качеств.

К этой книге мы добавили «Жемчужины Учения Мусор» - комментарий, составленный нами на основе более поздних книг Мусара и облегчающий понимание книги рава Лефина. Однако его можно изучать и отдельно, поскольку каждое приведенное в нем изречение поистине бесценно.

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