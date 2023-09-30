Селихот - Шаар Селихот - с переводом и транслитерацией по обычаю сефардских общин
АШРЕЙ ЁШВЕЙ ВЕЙТЭХА
אשריСчастливы обитатели Дома Твоего, непрестанно, вечно будут прославлять Тебя. С
частлив народ, которому (даровано) такое; счастлив народ, у которого Бог - Всесильный его!
Хвалебная песнь Давида. Превозносить буду Тебя, Всесильный
мой, Царь, и благословлять имя Твое во веки веков. Каждый
день благословлять буду Тебя и прославлять имя Твое во веки
веков. Велик Господь и прославлен весьма, и величие Его непостижимо.
Из поколения в поколение хвалят дела Твои и о могущественных деяниях Твоих возвещают.
О великолепии, славе величия Твоего и о деяниях дивных Твоих поведаю. И о мощи -
грозные дела Твои скажут, а о величие Твоем я расскажу.
Память о великой доброте Твоей возгласят они, и справедливость Твою воспоют.
Милостив и милосерден Господь, долготерпелив и велик благодеяниями. Добр Господь ко всем, и милосердие Его - на всех творениях Его. Благодарить будут Тебя,
Господь, все создания Твои, а благочестивые Твои благословят
Тебя. О славе царствования Твоего скажут и о мощи Твоей говорить будут, чтобы поведать людям о могучих деяниях Его и о
славе, великолепии царствования Его. Царствование Твое - над
всеми мирами, и владычество Твое - во всех поколениях.
Поддерживает Господь всех падающих и выпрямляет всех согбенных. Глаза всех к Тебе обращены с надеждой, и Ты даешь им
пищу их вовремя. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живое благословением. Праведен Господь на всех путях Своих и
благочестив во всех деяниях Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем взывающим к Нему истинно. Желания
боящихся Его исполняет Он, и вопль их слышит и спасает их.
Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит.
Хвалу Богу будут изрекать уста мои и благословлять будет
всякая плоть имя святое Его во веки вечные. И мы благословлять будем Бога отныне и вовек, Алелуя!
КАДИШ ТИТКАБАЛЬ
(читает хазан)
יתגדלДа возвысится и освятится великое Имя Его! (Амэн!) - в мире, сотворенном по воле Его.
И установит Он Свою царскую власть, и взрастит спасение, и приблизит приход Машиаха
Своего, (Амэн!) при жизни вашей и во дни ваши, и при жизни
всего дома Израиля, вскорости, в ближайшее время. И скажем:
Амэн! Да будет Имя Его великое благословенно вечно во веки веков!
Да будет благословенно, возвышено, превознесено, возвеличено и прославлено Имя Святого, Благословен Он, (Амэн!)
выше всех благословений, песнопений, восхвалений и утешений,
произносимых в мире. И скажем: Амэн! (Амэн!)
ТЕАНУ ВЕТЕАТЕРУ
(Произносит хазан, община отвечает *Амен*)
תענוИ будет ответ вам и будет отклик милостивый с небес (отв.«Амен»),
И будет воспринято стенание ваше (отв. «Амен»), И охотно будет услышана молитва ваша (отв. «Амен»),
И ответятвсякому умоляющему (отв. «Амен»),
И да сбудется над вами, сказанное: «Бог, Всесильный отцов ваших, прибавит к вам тысячекратно
против того, сколько вас теперь, и благословит вас, как и обещал
вам» (в 10 дней покаяния добавляют: И да запишет вас Господь в Книгу
хорошей жизни) И да будет на то воля, и произнесем «Амен!»
תתקבלДа будут приняты молитвы и просьбы вместе с молитвами и просьбами всего Израиля пред Отцом Неба и Земли.
И скажем: Амэн! (Амэн!)
יהאДа пребудет великий мир с небес, жизнь и сытость, и спасение, и утешение, и освобождение, и исцеление, и избавление,
и прощение и искупление, и простор, и спасение нам и всему
Израилю. И скажем: Амэн! (Амэн!)
עשהУстанавливающий мир в высотах Своих,
Он пошлет мир
нам и всему Израилю. И скажем: Амэн! (Амэн!)
Книга Селихот с переводом и транслитерацией по обычаю сефардских общин
ШААР СЕЛИХОТ
молитвы о прощении
СЕЛИХОТ РОШЕЛЬ
Молитвы прощения и покаяния, читаемые в месяц Элул
и в Десять дней покаяния.
С переводом на русский язык и с транскрипцией русскими буквами
в соответствии с принятым в Израиле произношением.
Содержит также
"Освобождение от обетов".
Авторские права принадлежат издателю:
Бехор Хаим Барух Малаев
Иерушалаим, Эрец Исраэль
5777 - 2017
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