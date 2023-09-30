Селихот - Шаар Селихот - с переводом и транслитерацией по обычаю сефардских общин

АШРЕЙ ЁШВЕЙ ВЕЙТЭХА

אשריСчастливы обитатели Дома Твоего, непрестанно, вечно будут прославлять Тебя. С

частлив народ, которому (даровано) такое; счастлив народ, у которого Бог - Всесильный его!

Хвалебная песнь Давида. Превозносить буду Тебя, Всесильный

мой, Царь, и благословлять имя Твое во веки веков. Каждый

день благословлять буду Тебя и прославлять имя Твое во веки

веков. Велик Господь и прославлен весьма, и величие Его непостижимо.

Из поколения в поколение хвалят дела Твои и о могущественных деяниях Твоих возвещают.

О великолепии, славе величия Твоего и о деяниях дивных Твоих поведаю. И о мощи -

грозные дела Твои скажут, а о величие Твоем я расскажу.

Память о великой доброте Твоей возгласят они, и справедливость Твою воспоют.

Милостив и милосерден Господь, долготерпелив и велик благодеяниями. Добр Господь ко всем, и милосердие Его - на всех творениях Его. Благодарить будут Тебя,

Господь, все создания Твои, а благочестивые Твои благословят

Тебя. О славе царствования Твоего скажут и о мощи Твоей говорить будут, чтобы поведать людям о могучих деяниях Его и о

славе, великолепии царствования Его. Царствование Твое - над

всеми мирами, и владычество Твое - во всех поколениях.

Поддерживает Господь всех падающих и выпрямляет всех согбенных. Глаза всех к Тебе обращены с надеждой, и Ты даешь им

пищу их вовремя. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живое благословением. Праведен Господь на всех путях Своих и

благочестив во всех деяниях Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем взывающим к Нему истинно. Желания

боящихся Его исполняет Он, и вопль их слышит и спасает их.

Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит.

Хвалу Богу будут изрекать уста мои и благословлять будет

всякая плоть имя святое Его во веки вечные. И мы благословлять будем Бога отныне и вовек, Алелуя!

КАДИШ ТИТКАБАЛЬ

(читает хазан)

יתגדלДа возвысится и освятится великое Имя Его! (Амэн!) - в мире, сотворенном по воле Его.

И установит Он Свою царскую власть, и взрастит спасение, и приблизит приход Машиаха

Своего, (Амэн!) при жизни вашей и во дни ваши, и при жизни

всего дома Израиля, вскорости, в ближайшее время. И скажем:

Амэн! Да будет Имя Его великое благословенно вечно во веки веков!

Да будет благословенно, возвышено, превознесено, возвеличено и прославлено Имя Святого, Благословен Он, (Амэн!)

выше всех благословений, песнопений, восхвалений и утешений,

произносимых в мире. И скажем: Амэн! (Амэн!)

ТЕАНУ ВЕТЕАТЕРУ

(Произносит хазан, община отвечает *Амен*)

תענוИ будет ответ вам и будет отклик милостивый с небес (отв.«Амен»),

И будет воспринято стенание ваше (отв. «Амен»), И охотно будет услышана молитва ваша (отв. «Амен»),

И ответятвсякому умоляющему (отв. «Амен»),

И да сбудется над вами, сказанное: «Бог, Всесильный отцов ваших, прибавит к вам тысячекратно

против того, сколько вас теперь, и благословит вас, как и обещал

вам» (в 10 дней покаяния добавляют: И да запишет вас Господь в Книгу

хорошей жизни) И да будет на то воля, и произнесем «Амен!»

תתקבלДа будут приняты молитвы и просьбы вместе с молитвами и просьбами всего Израиля пред Отцом Неба и Земли.

И скажем: Амэн! (Амэн!)

יהאДа пребудет великий мир с небес, жизнь и сытость, и спасение, и утешение, и освобождение, и исцеление, и избавление,

и прощение и искупление, и простор, и спасение нам и всему

Израилю. И скажем: Амэн! (Амэн!)

עשהУстанавливающий мир в высотах Своих,

Он пошлет мир

нам и всему Израилю. И скажем: Амэн! (Амэн!)

Книга Селихот с переводом и транслитерацией по обычаю сефардских общин