В феврале 1988 года известный телеевангелист Джимми Свагерт сознался в грехе прелюбодеяния с проституткой, а затем появились свидетели, подтвердившие, что это случалось в его жизни не раз. Лидеры его организации в качестве наказания потребовали от него временно прекратить проповедовать. Но установленный срок молчания показался виновнику слишком долгим, и он вернулся к проповедованию вопреки требованию своего руководства. Что заставило мужа Божьего, приводившего сотни и тысячи душ ко Христу, так рисковать своей репутацией?

Год назад была внезапно прекращена служба Джима Бейкера, руководителя одной из телесетей; обнаружились его многочисленные финансовые злоупотребления и грехи прелюбодеяния. В то время как он просил деньги на спасение служения от банкротства, они с женой тратили одну за другой тысячи долларов на одежду, автомобили и украшения. В конце 1989 года он был признан виновным в многочисленных финансовых преступлениях: среди прочего и в том, что тратил деньги из фондов служения. Почему Джим Бейкер делал это?

В 1987 году Гордон Макдоналд, популярный президент Христианского содружества Интер-Версити, ушел со своего поста, когда стало известно о его порочной связи с женщиной. Что заставило его обманывать жену и запятнать

Церковь Иисуса Христа?

1988 году закончилась политическая карьера кандидата в президенты Гарри Харта, после того как его измена жене стала известна всему обществу. В это время он был выдвинут на пост лидера Демократической партии. Почему он потерял свои шансы занять самое высокое в нашей стране положение, обменяв их всего на несколько часов

греховного удовольствия?