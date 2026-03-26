Большинство христиан стараются сдерживать в себе желание руководить другими, находиться во главе. Они спрашивают себя, правильно ли поступает христианин, когда он стремится стать руководителем? Ведь лучше, если не человек займет желаемую должность, а, наоборот, должность сама найдет подходящего человека, не так ли? И разве не из-за своего тщеславия и амбиций отдельные церковные служители, безупречные во всех других отношениях, сбились с верного пути, став жертвой искушения властью, с помощью которого сатана пытался обмануть Христа?

Издатель: Мирт, 2005 г. - 287 стр.

ISBN: 5-88869-192-5

Дж. Освальд Сандерс - Духовное руководство: Основы успеха каждого христианина – Содержание

Предисловие к переработанному английскому изданию

Предисловие к первому английскому изданию

Глава 1 Стремление, достойное уважения

Глава 2 Руководителя найти нелегко

Глава 3 Главный принцип руководства, данный Христом

Дух служения

Глава 4 Отличительные черты духовного руководства

Руководителями рождаются или становятся?

Глава 5 Можете ли вы стать руководителем?

Глава 6 Апостол Павел о руководстве

Социальные качества

Нравственные качества

Умственные характеристики

Личностные качества

Руководитель и семья

Зрелость

Глава 7 Апостол Петр о руководстве

Глава 8 Качества, необходимые руководителю

Дисциплинированность

Видение

Мудрость

Решительность

Мужество

Смирение

Искренность и открытость

Глава 9 Какие еще качества должен иметь руководитель

Чувство юмора

Гнев

Терпение

Дружелюбие

Чувство такта и искусство дипломатии

Сила вдохновения

Организаторские способности

Терапия слушания

Искусство писать письма

Глава 10 Превыше всего

Духовные дары

Примечания

Глава 11 Молитва и руководство

Глава 12 Руководитель и время

Глава 13 Руководитель и чтение

Для чего нужно читать

Что читать

Как читать

Глава 14 Развитие навыков руководителя

Начальствуйте с усердием

Точка кипения

Как развивать способности руководителя

Глава 15 Цена руководства

Самопожертвование

Одиночество

Усталость

Критика со стороны

Отвержение

Давление и бремя обстоятельств

Цена, которую платят окружающие

Глава 16 Обязанности руководителя

Глава 17 Испытания для руководителя

Стремление к компромиссу

Честолюбие

Безвыходные ситуации

Неудачи

Зависть

Примечания

Глава 18 Искусство передавать полномочия

Глава 19 Смена руководителей

Глава 20 Подготовка руководителей

Глава 21 Опасности, подстерегающие руководителей

Гордыня

Эгоцентризм

Подозрительность и ревность

Популярность

Непогрешимость

Незаменимость

Взлеты и падения

Пророк или руководитель?

Непригодность

Глава 22 Руководитель Неемия

Личность Неемии

Как действовал Неемия

Вопросы для изучения

Занятие первое

Занятие второе

Занятие третье

Занятие четвертое

Занятие пятое

Занятие шестое

Дж. Освальд Сандерс - Духовное руководство: Основы успеха каждого христианина - Предисловие к переработанному английскому изданию

За двадцать пять лет со дня своего выхода в свет книга Освальда Сандерса «Духовное руководство» заслужила право называться классическим произведением. Первоначально представляя собой серию лекций, прочитанных в Зарубежном миссионерском братстве (Overseas Missionary Fellowship), книга была по достоинству оценена многочисленными читателями за проницательность и глубокую мудрость выводов, сделанных автором. Для чего же понадобилось полностью пересмотреть это издание? В своей работе мы руководствовались тем, что язык первого издания книги все больше затруднял ясное понимание идей автора. Современный читатель мог бы гораздо больше почерпнуть из текста, если бы не ссылки на малоизвестных сейчас людей, устаревшие выражения и точки зрения, принадлежащие к более раннему периоду истории.

Своей целью мы поставили переработать книгу Освальда Сандерса для христиан, живущих сегодня. Имеется в виду не дальнейшее развитие авторских выводов и идей, но попытка обновить произведение, изучив каждое предложение на предмет доходчивости и значимости для современного читателя. Несмотря на то что многие слова и выражения претерпели значительные изменения, мы остались верны тому значению, которое вкладывал автор в каждый абзац. О некоторых конкретных изменениях стоит поговорить особо.

Во‑первых, нельзя обойти вниманием тот факт, что в деле евангельского служения далеко не последнюю роль всегда играли женщины‑руководители. В первоначальном издании книги почти не говорится о том, что женщины наравне с мужчинами участвуют в распространении Благой вести. Возможно, автор во всей книге подразумевал людей вообще, не делая различия между полами. В его время было распространено использование местоимений мужского рода для обозначения всех людей. Но это лишь предположение. В любом случае, признавая роль как мужчин, так и женщин в христианском служении, в этом издании мы постарались уделить внимание и тем, и другим, за исключением тех случаев, когда автор совершенно недвусмысленно говорит о какой‑то одной группе.

Во‑вторых, в текст были добавлены комментарии, дающие некоторые сведения о тех, кого цитирует автор, – сейчас уже не многим известны эти люди. Освальд Сандерс цитирует деятелей возрождения, проповедников, богословов и миссионеров, многие из которых принадлежали к британской церкви. Кроме этого, он горячо интересовался историей Второй мировой войны, и приводит высказывания генералов, чьи имена сейчас, возможно, не так хорошо известны рядовому читателю. По возможности примечания содержат краткие биографические сведения.

Наконец, сам текст английской Библии во многом изменился с того времени, как была написана эта книга. Кроме тех случаев, когда указан другой источник, мы использовали Новый Международный Перевод Библии (NIV).

Может случиться так, что вы будете не только читать, но и «слышать» страницы этого произведения. Как и в хорошей проповеди, автор нередко повторяет свои мысли; порой в абзаце помимо основной мысли присутствуют намеки на иную тему; главы нередко заканчиваются неожиданно, как будто лектор вдруг обнаружил, что у него время на исходе, и поспешно подвел итог своим рассуждениям. Поскольку в своем первоначальном виде данная книга представляла собой серию лекций, мы постарались сохранить в произведении особенности устной речи, чтобы создавалось впечатление, схожее с ощущениями слушателя, присутствующего на лекции. Надеемся, что читатель оценит прямоту и свежесть идей автора точно так же, как и первые его слушатели более чем тридцать лет тому назад.