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Санников - История христианства для детей

Сергей Викторович Санников - История христианства для детей
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, Family, Educational

Каждый день что-то происходит. И не успев произойти, оно сразу становится прошлым, а значит превращается в историю. Историю хочется рассказать, но возможно ли это? В соседней комнате Оливия бойко говорит с подружкой по телефону. О чем? О том, что случилось в школе, что сказала учительница, что ела на обед... Рассказывает истории. Лука сидит за столом с айпадом, тоскливо поглядывая на футбольную площадку за окном, где еще десять минут назад он гонял мяч с товарищами. То, что было на площадке. - это уже история.

Все, что окружает нас, сразу превращается в историю. Рассказать обо всем, что произошло когда-то, просто невозможно. И наверное, неинтересно. Но мы любим историю и хотим знать, что же было когда-то. Но похожа ли история, которую мы рассказываем, на правду? И дай нет. Если мы честно рассказываем известные нам факты, то кажется, что это честная история. Но то, что расскажет Оливия о сегодняшнем уроке, и то. что расскажет ее подружка Маша, - будут две совсем непохожие истории. Но и та и другая говорят правду. Однако у каждой будет своя правдивая история. А я хочу рассказать вам правдивую историю христианства. Конечно, рассказать все о христианстве и его истории невозможно. Я ведь не знаю всего. Наверное, абсолютно правдивую историю может рассказать только Тот, Кто стоит над историей, а не я, который внутри нее. И все же мне очень хочется честно и просто рассказать о движении, к которому принадлежу и которое люблю.

Давайте попробуем нырнуть в глубину истории без аквалангов и батискафов. Нырнуть так, чтобы почувствовать вкус и запах реальной жизни прошлого. Я хочу взять с собой Оливку и Луку, а также всех моих братьев и сестер, знакомых и незнакомых, чтобы было кому рассказать о радостях и горестях прошлого и чтобы все мы могли хоть чему-нибудь научиться. Знаю, что научиться чему-то из истории очень трудно или почти невозможно. Мы любим повторять ошибки прошлого, вместо того чтобы учиться на них. И все же мне нравится, когда дети задают непростые вопросы, пытаясь не просто узнать информацию, но понять, почему все произошло именно так и могло ли оно быть иначе.

Первый тур нашего путешествия будет довольно коротким. Мы попробуем заглянуть только в двадцать коротких эпизодов из двадцати веков христианства. О, сколько интересного мы пропустим! Но это не беда. Если детям понравится - мы вернемся сюда еще раз. Это будет уже другой маршрут, и, может быть, детей будет больше, а новое путешествие будет, конечно, более увлекательным и полезным. Но пока в путь!

Оживим прошлое, рассматривая картины великих мастеров живописи и слушая прославленных богословов. Зададим вопросы скромным и смиренным христианам, которых встретим на пути, и помечтаем о Небесном Городе, куда ведет нас невидимая рука Основателя христианства - Иисуса Христа.

Сергей Викторович Санников - История христианства для детей

К.: Саммит-книга, 2015. - 152 с.

ISBN 978-617-7350-25-4

Сергей Викторович Санников - История христианства для детей - Содержание

  • Перед заплывом

  • Первые шаги

  • Расскажу я всем живущим

  • Жизнь за Христа

  • Христианство на троне

  • Притворяться или быть?

  • Как убежать от мира?

  • Соль, теряющая силу?

  • Бич Божий

  • Просветители славян

  • Крещение Руси

  • Зеркало Христа

  • Контрасты Средневековья

  • Реформация

  • Идти до конца

  • Безумны Христа ради

  • Старообрядчество

  • До края земли

  • Не от мира сего

  • Безбожники

  • Новое время

  • Точка встречи

Санніков С. В. - Історія християнства для дітей

Санніков С. В. - Історія християнства для дітей

К.: Самміт–книга, 2016. — 152 с.

ISBN 978-617-7350-26-1

Санніков С. В. - Історія християнства для дітей – Зміст

  • Перед запливом

  • Перші кроки

  • Розповім я всім живучим

  • Життя заради Христа

  • Християнство на троні

  • Вдавати із себе чи бути?

  • Як утекти від світу?

  • Сіль, що втрачає силу

  • Батіг Божий

  • Просвітителі слов’ян

  • Хрещення Русі

  • Дзеркало Христа

  • Контрасти Середньовіччя

  • Реформація

  • Йти до кінця

  • Нерозумні Христа ради

  • Старообрядництво

  • До краю землі

  • Не від світу цього

  • Безбожники

  • Новий час

  • Точка зустрічі

Views 699
Rating 5.0 / 5
Added 17.04.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 5 years ago

Большое спасибо!

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