Каждый день что-то происходит. И не успев произойти, оно сразу становится прошлым, а значит превращается в историю. Историю хочется рассказать, но возможно ли это? В соседней комнате Оливия бойко говорит с подружкой по телефону. О чем? О том, что случилось в школе, что сказала учительница, что ела на обед... Рассказывает истории. Лука сидит за столом с айпадом, тоскливо поглядывая на футбольную площадку за окном, где еще десять минут назад он гонял мяч с товарищами. То, что было на площадке. - это уже история.

Все, что окружает нас, сразу превращается в историю. Рассказать обо всем, что произошло когда-то, просто невозможно. И наверное, неинтересно. Но мы любим историю и хотим знать, что же было когда-то. Но похожа ли история, которую мы рассказываем, на правду? И дай нет. Если мы честно рассказываем известные нам факты, то кажется, что это честная история. Но то, что расскажет Оливия о сегодняшнем уроке, и то. что расскажет ее подружка Маша, - будут две совсем непохожие истории. Но и та и другая говорят правду. Однако у каждой будет своя правдивая история. А я хочу рассказать вам правдивую историю христианства. Конечно, рассказать все о христианстве и его истории невозможно. Я ведь не знаю всего. Наверное, абсолютно правдивую историю может рассказать только Тот, Кто стоит над историей, а не я, который внутри нее. И все же мне очень хочется честно и просто рассказать о движении, к которому принадлежу и которое люблю.

Давайте попробуем нырнуть в глубину истории без аквалангов и батискафов. Нырнуть так, чтобы почувствовать вкус и запах реальной жизни прошлого. Я хочу взять с собой Оливку и Луку, а также всех моих братьев и сестер, знакомых и незнакомых, чтобы было кому рассказать о радостях и горестях прошлого и чтобы все мы могли хоть чему-нибудь научиться. Знаю, что научиться чему-то из истории очень трудно или почти невозможно. Мы любим повторять ошибки прошлого, вместо того чтобы учиться на них. И все же мне нравится, когда дети задают непростые вопросы, пытаясь не просто узнать информацию, но понять, почему все произошло именно так и могло ли оно быть иначе.

Первый тур нашего путешествия будет довольно коротким. Мы попробуем заглянуть только в двадцать коротких эпизодов из двадцати веков христианства. О, сколько интересного мы пропустим! Но это не беда. Если детям понравится - мы вернемся сюда еще раз. Это будет уже другой маршрут, и, может быть, детей будет больше, а новое путешествие будет, конечно, более увлекательным и полезным. Но пока в путь!

Оживим прошлое, рассматривая картины великих мастеров живописи и слушая прославленных богословов. Зададим вопросы скромным и смиренным христианам, которых встретим на пути, и помечтаем о Небесном Городе, куда ведет нас невидимая рука Основателя христианства - Иисуса Христа.

Сергей Викторович Санников - История христианства для детей

К.: Саммит-книга, 2015. - 152 с.

ISBN 978-617-7350-25-4

Сергей Викторович Санников - История христианства для детей - Содержание

Перед заплывом

Первые шаги

Расскажу я всем живущим

Жизнь за Христа

Христианство на троне

Притворяться или быть?

Как убежать от мира?

Соль, теряющая силу?

Бич Божий

Просветители славян

Крещение Руси

Зеркало Христа

Контрасты Средневековья

Реформация

Идти до конца

Безумны Христа ради

Старообрядчество

До края земли

Не от мира сего

Безбожники

Новое время

Точка встречи

Санніков С. В. - Історія християнства для дітей

К.: Самміт–книга, 2016. — 152 с.

ISBN 978-617-7350-26-1

Санніков С. В. - Історія християнства для дітей – Зміст