Санта Муэрте в Мексике

Мексика славится своей богатой иконографией, широко известной национальной и международной аудитории и среди элит, и среди простого народа. Считается, что эта иконография представляет собой основные черты мексиканской истории, культуры и социума. Некоторые символы берут начало в сфере религии, другие же уходят корнями в социальную и политическую борьбу. Первые обладают неоспоримой силой и присутствием в социальной сфере, — такие как Дева Мария Гваделупская, — вторые могут кануть в Лету. Эмилиано Сапата, ключевая икона мексиканской революции, например, перестал быть объектом инициированного государством культа героев, но его образ по-прежнему остается иконой в народном воображении. Некоторые иконические образы прочно закрепились в официальных и социальных дискурсах: подумайте о Мигеле Идальго как об иконе мексиканской независимости или о Бенито Хуаресе как об иконе либерализма XIX века. По всей Мексике в их честь названы тысячи улиц, площадей, больниц и школ. Символы третьего типа происходят из области массовой культуры и остаются ограниченными ею. Хорошим примером является лучадор Канек и многие популярные католические святые, такие как святой Иуда Фаддей и Хуан Сольдадо («Солдат») (Хуан Кастильо Моралес). Но независимо от происхождения и социального присутствия иконические образы всегда подвержены динамическим процессам смыслообразования. Их символизм — это не какой-то непосредственный и внеисторический смысл или сущность, а результат общественного договора между различными социальными партнерами, обусловленный изменением социальных, политических и культурных дискурсов и практик. И несмотря на все попытки закрепить или стабилизировать значения национальной иконографии, она всегда остается динамичной.

В последние десятилетия Мексика и мексиканцы пережили кардинальные изменения почти во всех сферах общественной жизни: в экономической системе, на политической арене, в культурных течениях и практиках, включая изменения в религиозной принадлежности, в социальной и демографическй сфере, в значимости страны на мировой арене, в верховенстве закона, в насилии и уязвимости. Эта книга является результатом стартовавшего в 2013 году проекта изучения общественного производства новой (или обновленной) иконографии, культурных практик, мифологий и народных героев в начале XXI века на фоне меняющихся социальных и культурных реалий и спада популярности иконографий, связанных с национальным развитием XX века, и, возможно, что самое главное — с самой «революцией». В 2014 году мы поставили себе цель организовать в Гронингенском университете День мексиканцев, посвященный этой обширной теме. Это событие также удачно совпало с выходом на пенсию моего коллеги Хюба Германса, специалиста в области литературы и других форм культурного производства в Испании и Мексике, который двадцать лет назад стал основателем Гронингенского Центра исследования Мексики. Эта книга посвящена ему в знак признательности за его ведущую роль в продвижении исследований Латинской Америки, и особенно Мексики, в Гронингенском университете.

Санта Муэрте в Мексике - История, поклонение и общество

Под редакцией Уила Г. Панстерса

Касталия, 2024. - 318 с.

ISBN 978-5-521-24013-5

Содержание

Под редакцией Уила Г. Панстерса

Содержание

Предисловие

1. Санта Муэрте: история, поклонение и социальный контекст - Уил Г. Панстерс

2. Святые и демоны: представление о Санта Муэрте в исторической перспективе - Бенджамин Т. Смит

3. Пляски смерти в латинской америке: святые, усыновленные и патримониализированные мертвецы - Хуан Антонио Флорес Мартос

4. Санта Муэрте как уличное представление: записки об образах. И визуальной составляющей нечестивого шествия - Анна Хаффшмид

5. Входит и выходит: об обмене и семье в рамках культа Санта Муэрте - Регнар Кристенсен

6. Вера под кожей: татуировки Санта Муэрте - Джудит Катя Пердигон Кастанеда и Бернардо Робаес Агирре

7. Послесловие: интерпретация Санта Муэрте - Клаудио Ломниц

Биография

Об авторах