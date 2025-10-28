При том, что у философии есть круг тем и понятий традиционных, более того, неотрывных от нее, одни темы и понятия выходят на передний план в одну эпоху, другие темы и понятия — в другую. Даже такая навеки философская тема и понятие, как первоначало, далеко не всегда находилось в центре внимания философов, и не только в течение последнего столетия, когда угасание интереса к первоначалу совпало с кризисом философского знания, его сомнительностью для самого себя. Декарт начинал своей метафизикой новоевропейскую философию, Кант произвел в ней переворот, и где же в их философских построениях тема первоначала?

Отмеченную неустойчивость философского интереса к темам и понятиям, без которых она вообще немыслима, легко интерпретировать ссылкой на смену философских установок, изменения в ментальности, культурные и общественно-исторические сдвиги и т. д. И наверное, нечто в подобном роде не бессмысленно. С той, правда, поправкой, что в этом случае философия интерпретацию происходящих в ней изменений отдает на откуп нефилософскому знанию. Между тем настоящую цену назначить ему может только сама философия, и она вряд ли будет очень высокой. Статут философии в ее собственных глазах таков, что она по-настоящему всерьез должна принимать объяснения происходящих в ней изменений лишь тогда, когда они носят философский характер, сами входят в круг философского знания.

Сапронов Петр - О бытии ничто

СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2011. 368 с.

ISBN 978-5-903931-58-3

Сапронов Петр - О бытии ничто - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Понятие первоначала в перспективе ничто

Глава 2. Бытие и ничто

Глава 3. Ничто и бытие

Глава 4. Время и ничто

Глава 5. Свобода и ничто

Глава 6. Рабство и ничто

Глава 7. Ничто и нигилизм. Философский взгляд

Глава 8. Ничто и нигилизм. Богословский взгляд

Глава 9. Личность и ничто

Глава 10. Ничто в мистическом богословии

Глава 11. Ничто в психоанализе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ