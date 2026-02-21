Книга Патриции Саудер «Благовестник славян» — это вдохновляющая биография Алексея Леоновича, выдающегося миссионера и радиопроповедника, чье служение оказало колоссальное влияние на евангельское движение среди славянских народов в XX веке. Автор реконструирует жизненный путь человека, который, оказавшись в эмиграции в США, не утратил связи с родиной, а посвятил десятилетия тому, чтобы Слово Божье преодолевало «железный занавес» через радиоволны.

В центре повествования — создание и развитие миссии «Славянское Евангельское Общество» (SGA). Саудер описывает, как Леонович, обладая неутомимой энергией и верой, организовывал радиопередачи, которые слушали миллионы людей в Советском Союзе. Книга раскрывает не только масштаб его общественной деятельности, но и личные качества Алексея: его глубокое сострадание к преследуемым верующим, умение находить ресурсы в безнадежных ситуациях и его роль как моста между западным христианством и гонимой церковью на Востоке.

Эта биография служит не только историческим свидетельством эпохи холодной войны, но и напоминанием о том, как один человек, движимый призванием, может влиять на духовную судьбу целых народов. Патриция Саудер мастерски передает атмосферу того времени, подчеркивая, что для «Благовестника славян» не существовало границ, которые не могла бы пересечь искренняя молитва и радиосигнал с вестью о надежде.

Патриция Саудер – Благовестник славян - Алексей Леонович: жизнь и служение

Второе издание. – North Port, FL: «Духовная дипломатия», 2009. - 180 с.

ISBN 978-966-8325-89-2

Патриция Саудер – Благовестник славян – Содержание

Предисловие. Михаил Моргулис. Человек, живущий по законам любви

Вступление

Глава 1. Сто пар глаз

Глава 2. Маленький матрос из деревни Сапли

Глава 3. Страна заколдованного леса

Глава 4. Полная стипендия или полная отдача Богу?

Глава 5. Никогда не выйду замуж за деревенщину!

Глава 6. Даже Бог не может управлять припаркованным автомобилем

Глава 7. Всей душою

Глава 8. Раз невозможно поехать в Россию

Глава 9. Забота о доме

Глава 10. Ящик, полный вопросов

Глава 11. Духовный голод возрастает

Глава 12. Принёс ли ты нам хлеб?

Глава 13. Открытые двери

Глава 14. Падение железного занавеса

Глава 15. Революция или реформация?

Глава 16. Всепрощающий КГБ

Глава 17. Снова в Сапли

Глава 18. Те же славные парни

Глава 19. От предателя до патриота

Глава 20. От всего сердца

Вместо послесловия. Михаил Моргулис. Человек, посланный Богом