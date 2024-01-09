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Савченко - Креатология

Савченко Дмитрий - Креатология - Культура святости
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy
Особенностью настоящего тома креатологии является то, что впервые в истории мирового гуманитарного знания сделано новое открытие в области культурологии: появилось описание культуры святости и само понятие «культура святости». Самые значительные авторитеты в культурологии: Крёбер Альфред Луис и Лесли Уайт не знают такого понятия, да и вообще мировому гуманитарному знанию неизвестна такая культура. Между тем на протяжении ряда веков, например с IV в., появились в области чистого богословия такие великие писатели, как: св. Афанасий Александрийский — «Отец Православия», три великих Каппадокийца — св. Василий Великий, Григорий Нисский и Григорий Назионзин, Богослов, славный учитель и проповедник св. Иоанн Златоуст; несколько меньшие учителя в богословии, как: св. Кирилл Иерусалимский, Дидим Слепец Александрийский, Серапион Тмуитский и Амфилохий Иконийский, на Западе появились богословы Иларий, еп. Пиктавийский и св. Амвросий Миланский. Это столетие дало зарождение монашеско-аскетической литературе, где прежде других должны быть упомянуты: преп. Антоний Великий, преп. Макарий Великий, Евагрий Понтийский.
Вскоре пустыня Нитрийская была заселена подвижниками-монахами, они подвизались в Духе и Истине. Так возникло православное монашество. Об их подвигах становилось известным множеству людей, культура святости раздвигала границы, расширялась, и затем многие страны после падения Византии стали наследниками Православия, появилась Святая Русь в ареале России, множество святых и угодников Божиих прославили Господа. Культура святости росла и дала нам замечательных русских писателей, писателей, прославляющих Божие деяния и Божию силу, например, Гоголя и Достоевского. В православных странах появились храмы и монастыри, появились старцы, а на святой горе Афон до сих пор подвизаются много монахов из разных стран и несут людям духовную силу. В Духовных академиях готовятся будущие светила культуры святости. Невидимая культура святости существует давно, и она ярко обнаруживается в проявлениях Духа. Культура святости воздействует на всех, и это обнаруживается явно.

Савченко Дмитрий - Креатология - Культура святости

М.: Академический проект, 2020, 755 с.
ISBN 978-5-8291-3284-2

Савченко Дмитрий - Креатология - Культура святости - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. НЕТВАРНЫЙ СВЕТ
  • 1.1. Учение святителя Паламы о нетварных божественных энергиях
  • 1.2. Божественный Свет
  • 1.3. Нетварный Свет. Излучение нетварного Света
  • 1.4. Николай Кузанский о нисхождении от Отца разнообразного света, называемого Теофаниями
  • 1.5. Богословие Света по работе В.Н. Лосского «Боговидение»
  • 1.6. Световой предел познания — Божественный мрак
  • Введение
  • Метафизика, богословие Света и Божественный мрак
  • Божественный мрак как световой предел (очертание) познания
  • Литература к главе 1
ГЛАВА 2. КУЛЬТУРА СВЯТОСТИ
  • 2.1. Взгляд Крёбера на учение о культуре Шпенглера
  • 2.2. Понятие о диффузии культуры
  • 2.3. Гений в определении Лесли Уайта и культурные модели
  • 2.4. Жак Маритен. Культура и религия
  • 2.5. Понимание сущности гения в креатологии
  • 2.6. Понятие «святость»
  • 2.7. Культура святости
  • 2.8. Постепенное исчезновение духовного начала в современной западной культуре
  • 2.9. Обратная перспектива культуры святости
  • 2.10. Мир — тварная икона Божества
  • 2.11. Творцы культуры святости «народ священников» — «царственное священство»
  • 2.12. Соборное поле святости
  • 2.13. Сферос (Океан разума и знаний)
  • 2.14. Сущностное ядро культуры святости
  • 2.15. Соборное поле святости, древнецерковная мистика и духовные писатели христианского мистицизма
  • 2.16. Святитель Палама и его влияние на соборное поле святости
  • 2.17. Пламенный огнь Духа Святого, вдохновение и Дары Пятидесятницы
  • 2.18. Секуляризация и культура святости
  • 2.19. Космологический синтез св. Максима Исповедника и соборное поле святости. Время и вечность в культуре святости
  • 2.20. Соборное поле святости и жизненное пространство
  • 2. 21. Движение соборного поля святости сквозь время
  • 2.22. φ-волны в культуре святости
  • 2.23. Творческий эрос талантливой, гениальной личности и культура святости
  • 2.24. Эон, время и культура святости
  • 2.25. Мировая роль Святого Духа в расширении жизненного и духовного пространства культуры святости
  • 2.26. Космология и история спасения. Роль культуры святости
  • Литература к главе 2
ГЛАВА 3. АСКЕТИЗМ В КУЛЬТУРЕ СВЯТОСТИ
  • 3.1. Духовные традиции восточного христианства
  • 3.2. Св. Григорий Палама, богослов исихазма
  • 3.3. Исихазм после Паламы
  • 3.4. Победа исихастов в Византии
  • 3.5. Влияние Византии на соборное поле святости Руси в XIV в.
  • 3.6. Исихазм для современников
  • 3.7. С.Н. Булгаков об Имени Божием
  • Литература к главе 3
ГЛАВА 4. ИКОНЫ В КУЛЬТУРЕ СВЯТОСТИ
  • 4.1. Божественность мира
  • 4.2. Образ и Первообраз
  • 4.3. Красота: кризис и обетования
  • 4.4. Красота и творчество
  • 4.5. Звучание иконы
  • 4.6. Сергий Булгаков: икона, ее содержание и границы
  • 4.7. Преображение
  • 4.8. Евгений Трубецкой. Умозрение в красках
  • 4.9. Евгений Трубецкой. Два мира в древнерусской иконописи
  • 4.10. Библейское видение красоты
  • 4.11. Святоотеческое богословие красоты
  • 4.12. Богословие присутствия
  • 4.13. Богословие славы-света
  • 4.14. Библейское основание иконописания
  • 4.15. Основы догматического учения об иконе
  • 4.16. Каноны и творческая свобода
  • 4.17. Священное искусство
  • 4.18. Павел Флоренский. Обратная перспектива
  • 4.19. Апофатический, или восходящий путь иконы
  • 4.20. Диакон Николай Чернышев. Связь истины и красоты
  • 4.21. Икона — богословие в красках
  • 4.22. О религиозном корне русского искусства
  • Литература к главе 4
ТЕРМИНЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теория емкости

Савченко Дмитрий - Креатология - Теория емкости креативности талантливой, гениальной личности и нетварные божественные излучения

М.: Академический Проект, 2020, 495 с.
ISBN 978-5-8291-3285-9

Савченко Дмитрий - Креатология - Теория емкости креативности талантливой, гениальной личности и нетварные божественные излучения - Оглавление

Введение
Глава 1 Нетварные божественные излучения в процессе творчества
  • 1.1. Единое
  • 1.2. Добро и излучение божественного Добра
  • 1.3. Свет и излучение божественного Света
  • 1.4. Прекрасное, Красота и излучение Прекрасного и Красоты
  • 1.5. Любовь и излучение божественной Любви
  • 1.6. Имманентное и трансцендентное. Взаимодействие имманентного и трансцендентного во время действия божественных излучений в процессе творчества
  • Литература к главе 1
Глава 2 Теория емкости креативности талантливой, гениальной личности
  • 2.1. Понятие о наклонности или о душевном качестве А.Ф. Лазурского. Учение А.Ф. Лазурского о прирожденном запасе нервно-психической энергии личности, который в общей своей совокупности носит название «степень одаренности»
  • 2.2. Понятие о емкости креативности талантливой, гениальной личности. Модель влияния плотности популяции душевных качеств (свойств) личности на емкость креативности талантливой, гениальной личности
  • 2.3. Функция φ (емкости креативности талантливой, гениальной личности). Возможности и границы φ
  • 2.4. Включение (проявление) и аннигиляция определенных черт (качеств) личности, направленных в процессе творчества на порождение нового знания. Изменение емкости креативности талантливой, гениальной личности φ
  • 2.5. Волна в логистической популяции свойств талантливой, гениальной личности. Связь с емкостью креативности личности К = φ
  • 2.6. Соображения в пользу выбора минимальной скорости
  • 2.7. О начальных распределениях плотности популяции свойств, порождающих волну, и скорости ее распространения
  • 2.8. Интуитивный потенциал талантливой, гениальной личности. Связь с емкостью креативности φ талантливой, гениальной личности
  • 2.9. Представление интуитивного потенциала личности в качестве интуитивно-емкостного потенциала талантливой, гениальной личности. Профиль емкостей креативности интуитивной личности
  • 2.10. Емкость креативности талантливой, гениальной личности как Теофаническая Лучевая функция φ. Трансцендентность Теофанической Лучевой функции φ
  • 2.11. Излучения светового шара φ
  • 2.12. Творческий эрос талантливой, гениальной личности
  • 2.13. Творческий эрос талантливой, гениальной личности и искусство
  • 2.14. Творческий эрос талантливой, гениальной личности и наука
  • 2.15. Творческий эрос талантливой, гениальной личности и культура святости
  • 2.16. Число — Прасимвол — емкость креативности талантливой, гениальной личности φ
  • 2.17. Влияние национальных архетипов на емкость креативности личности таланта или гения
  • 2.18. Емкость креативности интуитивной личности и Премудрость Божия
  • 2.19. Излучения емкости креативности интуитивной личности φ и турбулентность качеств (свойств) такой личности
  • 2.20. Емкость креативности интуитивной личности φ и фрустрация творческой личности
  • 2.21. Емкость креативности интуитивной личности φ и творческий эрос талантливой, гениальной личности
  • 2.22. Емкость креативности интуитивной личности φ и личность
  • 2.23. Уникальное излучение емкости креативности интуитивной личности — φ волны
  • 2.24. Емкость креативности интуитивной личности φ и самосознание искусства
  • 2.25. Емкость креативности интуитивной личности φ и музыкальная креатология
  • 2.26. Энергетическая доктрина емкости креативности интуитивной личности φ
  • Цитируемая литература
  • Список источников
  • Литература к главе 2
Термины
Заключение
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Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2024
Author brat Andron
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