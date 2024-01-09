Савченко Дмитрий - Креатология - Культура святости

Савченко - Креатология
Особенностью настоящего тома креатологии является то, что впервые в истории мирового гуманитарного знания сделано новое открытие в области культурологии: появилось описание культуры святости и само понятие «культура святости». Самые значительные авторитеты в культурологии: Крёбер Альфред Луис и Лесли Уайт не знают такого понятия, да и вообще мировому гуманитарному знанию неизвестна такая культура. Между тем на протяжении ряда веков, например с IV в., появились в области чистого богословия такие великие писатели, как: св. Афанасий Александрийский — «Отец Православия», три великих Каппадокийца — св. Василий Великий, Григорий Нисский и Григорий Назионзин, Богослов, славный учитель и проповедник св. Иоанн Златоуст; несколько меньшие учителя в богословии, как: св. Кирилл Иерусалимский, Дидим Слепец Александрийский, Серапион Тмуитский и Амфилохий Иконийский, на Западе появились богословы Иларий, еп. Пиктавийский и св. Амвросий Миланский. Это столетие дало зарождение монашеско-аскетической литературе, где прежде других должны быть упомянуты: преп. Антоний Великий, преп. Макарий Великий, Евагрий Понтийский.
Вскоре пустыня Нитрийская была заселена подвижниками-монахами, они подвизались в Духе и Истине. Так возникло православное монашество. Об их подвигах становилось известным множеству людей, культура святости раздвигала границы, расширялась, и затем многие страны после падения Византии стали наследниками Православия, появилась Святая Русь в ареале России, множество святых и угодников Божиих прославили Господа. Культура святости росла и дала нам замечательных русских писателей, писателей, прославляющих Божие деяния и Божию силу, например, Гоголя и Достоевского. В православных странах появились храмы и монастыри, появились старцы, а на святой горе Афон до сих пор подвизаются много монахов из разных стран и несут людям духовную силу. В Духовных академиях готовятся будущие светила культуры святости. Невидимая культура святости существует давно, и она ярко обнаруживается в проявлениях Духа. Культура святости воздействует на всех, и это обнаруживается явно.
Савченко Дмитрий - Креатология - Культура святости
М.: Академический проект, 2020, 755 с.
ISBN 978-5-8291-3284-2
Савченко Дмитрий - Креатология - Культура святости - Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. НЕТВАРНЫЙ СВЕТ
- 1.1. Учение святителя Паламы о нетварных божественных энергиях
- 1.2. Божественный Свет
- 1.3. Нетварный Свет. Излучение нетварного Света
- 1.4. Николай Кузанский о нисхождении от Отца разнообразного света, называемого Теофаниями
- 1.5. Богословие Света по работе В.Н. Лосского «Боговидение»
- 1.6. Световой предел познания — Божественный мрак
- Введение
- Метафизика, богословие Света и Божественный мрак
- Божественный мрак как световой предел (очертание) познания
- Литература к главе 1
ГЛАВА 2. КУЛЬТУРА СВЯТОСТИ
- 2.1. Взгляд Крёбера на учение о культуре Шпенглера
- 2.2. Понятие о диффузии культуры
- 2.3. Гений в определении Лесли Уайта и культурные модели
- 2.4. Жак Маритен. Культура и религия
- 2.5. Понимание сущности гения в креатологии
- 2.6. Понятие «святость»
- 2.7. Культура святости
- 2.8. Постепенное исчезновение духовного начала в современной западной культуре
- 2.9. Обратная перспектива культуры святости
- 2.10. Мир — тварная икона Божества
- 2.11. Творцы культуры святости «народ священников» — «царственное священство»
- 2.12. Соборное поле святости
- 2.13. Сферос (Океан разума и знаний)
- 2.14. Сущностное ядро культуры святости
- 2.15. Соборное поле святости, древнецерковная мистика и духовные писатели христианского мистицизма
- 2.16. Святитель Палама и его влияние на соборное поле святости
- 2.17. Пламенный огнь Духа Святого, вдохновение и Дары Пятидесятницы
- 2.18. Секуляризация и культура святости
- 2.19. Космологический синтез св. Максима Исповедника и соборное поле святости. Время и вечность в культуре святости
- 2.20. Соборное поле святости и жизненное пространство
- 2. 21. Движение соборного поля святости сквозь время
- 2.22. φ-волны в культуре святости
- 2.23. Творческий эрос талантливой, гениальной личности и культура святости
- 2.24. Эон, время и культура святости
- 2.25. Мировая роль Святого Духа в расширении жизненного и духовного пространства культуры святости
- 2.26. Космология и история спасения. Роль культуры святости
- Литература к главе 2
ГЛАВА 3. АСКЕТИЗМ В КУЛЬТУРЕ СВЯТОСТИ
- 3.1. Духовные традиции восточного христианства
- 3.2. Св. Григорий Палама, богослов исихазма
- 3.3. Исихазм после Паламы
- 3.4. Победа исихастов в Византии
- 3.5. Влияние Византии на соборное поле святости Руси в XIV в.
- 3.6. Исихазм для современников
- 3.7. С.Н. Булгаков об Имени Божием
- Литература к главе 3
ГЛАВА 4. ИКОНЫ В КУЛЬТУРЕ СВЯТОСТИ
- 4.1. Божественность мира
- 4.2. Образ и Первообраз
- 4.3. Красота: кризис и обетования
- 4.4. Красота и творчество
- 4.5. Звучание иконы
- 4.6. Сергий Булгаков: икона, ее содержание и границы
- 4.7. Преображение
- 4.8. Евгений Трубецкой. Умозрение в красках
- 4.9. Евгений Трубецкой. Два мира в древнерусской иконописи
- 4.10. Библейское видение красоты
- 4.11. Святоотеческое богословие красоты
- 4.12. Богословие присутствия
- 4.13. Богословие славы-света
- 4.14. Библейское основание иконописания
- 4.15. Основы догматического учения об иконе
- 4.16. Каноны и творческая свобода
- 4.17. Священное искусство
- 4.18. Павел Флоренский. Обратная перспектива
- 4.19. Апофатический, или восходящий путь иконы
- 4.20. Диакон Николай Чернышев. Связь истины и красоты
- 4.21. Икона — богословие в красках
- 4.22. О религиозном корне русского искусства
- Литература к главе 4
ТЕРМИНЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Савченко Дмитрий - Креатология - Теория емкости креативности талантливой, гениальной личности и нетварные божественные излучения
М.: Академический Проект, 2020, 495 с.
ISBN 978-5-8291-3285-9
Савченко Дмитрий - Креатология - Теория емкости креативности талантливой, гениальной личности и нетварные божественные излучения - Оглавление
Введение
Глава 1 Нетварные божественные излучения в процессе творчества
- 1.1. Единое
- 1.2. Добро и излучение божественного Добра
- 1.3. Свет и излучение божественного Света
- 1.4. Прекрасное, Красота и излучение Прекрасного и Красоты
- 1.5. Любовь и излучение божественной Любви
- 1.6. Имманентное и трансцендентное. Взаимодействие имманентного и трансцендентного во время действия божественных излучений в процессе творчества
- Литература к главе 1
Глава 2 Теория емкости креативности талантливой, гениальной личности
- 2.1. Понятие о наклонности или о душевном качестве А.Ф. Лазурского. Учение А.Ф. Лазурского о прирожденном запасе нервно-психической энергии личности, который в общей своей совокупности носит название «степень одаренности»
- 2.2. Понятие о емкости креативности талантливой, гениальной личности. Модель влияния плотности популяции душевных качеств (свойств) личности на емкость креативности талантливой, гениальной личности
- 2.3. Функция φ (емкости креативности талантливой, гениальной личности). Возможности и границы φ
- 2.4. Включение (проявление) и аннигиляция определенных черт (качеств) личности, направленных в процессе творчества на порождение нового знания. Изменение емкости креативности талантливой, гениальной личности φ
- 2.5. Волна в логистической популяции свойств талантливой, гениальной личности. Связь с емкостью креативности личности К = φ
- 2.6. Соображения в пользу выбора минимальной скорости
- 2.7. О начальных распределениях плотности популяции свойств, порождающих волну, и скорости ее распространения
- 2.8. Интуитивный потенциал талантливой, гениальной личности. Связь с емкостью креативности φ талантливой, гениальной личности
- 2.9. Представление интуитивного потенциала личности в качестве интуитивно-емкостного потенциала талантливой, гениальной личности. Профиль емкостей креативности интуитивной личности
- 2.10. Емкость креативности талантливой, гениальной личности как Теофаническая Лучевая функция φ. Трансцендентность Теофанической Лучевой функции φ
- 2.11. Излучения светового шара φ
- 2.12. Творческий эрос талантливой, гениальной личности
- 2.13. Творческий эрос талантливой, гениальной личности и искусство
- 2.14. Творческий эрос талантливой, гениальной личности и наука
- 2.15. Творческий эрос талантливой, гениальной личности и культура святости
- 2.16. Число — Прасимвол — емкость креативности талантливой, гениальной личности φ
- 2.17. Влияние национальных архетипов на емкость креативности личности таланта или гения
- 2.18. Емкость креативности интуитивной личности и Премудрость Божия
- 2.19. Излучения емкости креативности интуитивной личности φ и турбулентность качеств (свойств) такой личности
- 2.20. Емкость креативности интуитивной личности φ и фрустрация творческой личности
- 2.21. Емкость креативности интуитивной личности φ и творческий эрос талантливой, гениальной личности
- 2.22. Емкость креативности интуитивной личности φ и личность
- 2.23. Уникальное излучение емкости креативности интуитивной личности — φ волны
- 2.24. Емкость креативности интуитивной личности φ и самосознание искусства
- 2.25. Емкость креативности интуитивной личности φ и музыкальная креатология
- 2.26. Энергетическая доктрина емкости креативности интуитивной личности φ
- Цитируемая литература
- Список источников
- Литература к главе 2
Термины
Заключение
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