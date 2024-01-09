Савченко Дмитрий - Креатология - Культура святости

Особенностью настоящего тома креатологии является то, что впервые в истории мирового гуманитарного знания сделано новое открытие в области культурологии: появилось описание культуры святости и само понятие «культура святости». Самые значительные авторитеты в культурологии: Крёбер Альфред Луис и Лесли Уайт не знают такого понятия, да и вообще мировому гуманитарному знанию неизвестна такая культура. Между тем на протяжении ряда веков, например с IV в., появились в области чистого богословия такие великие писатели, как: св. Афанасий Александрийский — «Отец Православия», три великих Каппадокийца — св. Василий Великий, Григорий Нисский и Григорий Назионзин, Богослов, славный учитель и проповедник св. Иоанн Златоуст; несколько меньшие учителя в богословии, как: св. Кирилл Иерусалимский, Дидим Слепец Александрийский, Серапион Тмуитский и Амфилохий Иконийский, на Западе появились богословы Иларий, еп. Пиктавийский и св. Амвросий Миланский. Это столетие дало зарождение монашеско-аскетической литературе, где прежде других должны быть упомянуты: преп. Антоний Великий, преп. Макарий Великий, Евагрий Понтийский.

Вскоре пустыня Нитрийская была заселена подвижниками-монахами, они подвизались в Духе и Истине. Так возникло православное монашество. Об их подвигах становилось известным множеству людей, культура святости раздвигала границы, расширялась, и затем многие страны после падения Византии стали наследниками Православия, появилась Святая Русь в ареале России, множество святых и угодников Божиих прославили Господа. Культура святости росла и дала нам замечательных русских писателей, писателей, прославляющих Божие деяния и Божию силу, например, Гоголя и Достоевского. В православных странах появились храмы и монастыри, появились старцы, а на святой горе Афон до сих пор подвизаются много монахов из разных стран и несут людям духовную силу. В Духовных академиях готовятся будущие светила культуры святости. Невидимая культура святости существует давно, и она ярко обнаруживается в проявлениях Духа. Культура святости воздействует на всех, и это обнаруживается явно.

Савченко Дмитрий - Креатология - Культура святости

М.: Академический проект, 2020, 755 с.

ISBN 978-5-8291-3284-2

Савченко Дмитрий - Креатология - Культура святости - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. НЕТВАРНЫЙ СВЕТ

1.1. Учение святителя Паламы о нетварных божественных энергиях

1.2. Божественный Свет

1.3. Нетварный Свет. Излучение нетварного Света

1.4. Николай Кузанский о нисхождении от Отца разнообразного света, называемого Теофаниями

1.5. Богословие Света по работе В.Н. Лосского «Боговидение»

1.6. Световой предел познания — Божественный мрак

Введение

Метафизика, богословие Света и Божественный мрак

Божественный мрак как световой предел (очертание) познания

Литература к главе 1

ГЛАВА 2. КУЛЬТУРА СВЯТОСТИ

2.1. Взгляд Крёбера на учение о культуре Шпенглера

2.2. Понятие о диффузии культуры

2.3. Гений в определении Лесли Уайта и культурные модели

2.4. Жак Маритен. Культура и религия

2.5. Понимание сущности гения в креатологии

2.6. Понятие «святость»

2.7. Культура святости

2.8. Постепенное исчезновение духовного начала в современной западной культуре

2.9. Обратная перспектива культуры святости

2.10. Мир — тварная икона Божества

2.11. Творцы культуры святости «народ священников» — «царственное священство»

2.12. Соборное поле святости

2.13. Сферос (Океан разума и знаний)

2.14. Сущностное ядро культуры святости

2.15. Соборное поле святости, древнецерковная мистика и духовные писатели христианского мистицизма

2.16. Святитель Палама и его влияние на соборное поле святости

2.17. Пламенный огнь Духа Святого, вдохновение и Дары Пятидесятницы

2.18. Секуляризация и культура святости

2.19. Космологический синтез св. Максима Исповедника и соборное поле святости. Время и вечность в культуре святости

2.20. Соборное поле святости и жизненное пространство

2. 21. Движение соборного поля святости сквозь время

2.22. φ-волны в культуре святости

2.23. Творческий эрос талантливой, гениальной личности и культура святости

2.24. Эон, время и культура святости

2.25. Мировая роль Святого Духа в расширении жизненного и духовного пространства культуры святости

2.26. Космология и история спасения. Роль культуры святости

Литература к главе 2

ГЛАВА 3. АСКЕТИЗМ В КУЛЬТУРЕ СВЯТОСТИ

3.1. Духовные традиции восточного христианства

3.2. Св. Григорий Палама, богослов исихазма

3.3. Исихазм после Паламы

3.4. Победа исихастов в Византии

3.5. Влияние Византии на соборное поле святости Руси в XIV в.

3.6. Исихазм для современников

3.7. С.Н. Булгаков об Имени Божием

Литература к главе 3

ГЛАВА 4. ИКОНЫ В КУЛЬТУРЕ СВЯТОСТИ

4.1. Божественность мира

4.2. Образ и Первообраз

4.3. Красота: кризис и обетования

4.4. Красота и творчество

4.5. Звучание иконы

4.6. Сергий Булгаков: икона, ее содержание и границы

4.7. Преображение

4.8. Евгений Трубецкой. Умозрение в красках

4.9. Евгений Трубецкой. Два мира в древнерусской иконописи

4.10. Библейское видение красоты

4.11. Святоотеческое богословие красоты

4.12. Богословие присутствия

4.13. Богословие славы-света

4.14. Библейское основание иконописания

4.15. Основы догматического учения об иконе

4.16. Каноны и творческая свобода

4.17. Священное искусство

4.18. Павел Флоренский. Обратная перспектива

4.19. Апофатический, или восходящий путь иконы

4.20. Диакон Николай Чернышев. Связь истины и красоты

4.21. Икона — богословие в красках

4.22. О религиозном корне русского искусства

Литература к главе 4

ТЕРМИНЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ