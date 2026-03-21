Савченко - Нехристианская болезнь?..
Книга Александра Савченко «Нехристианская болезнь?..» посвящена размышлению о духовных и нравственных проблемах, которые могут возникать в жизни верующего человека и церковного сообщества. Автор поднимает вопрос о том, какие внутренние состояния, привычки или формы поведения могут незаметно противоречить духу христианства, несмотря на внешнюю религиозность.
В книге рассматриваются такие темы, как формализм в вере, духовная пассивность, гордость, осуждение и другие явления, способные ослаблять подлинную христианскую жизнь. Через библейские примеры и практические наблюдения автор призывает читателя к честному духовному самоанализу и обновлению отношения к Богу и людям.
Издание обращено к широкому кругу читателей и будет полезно всем, кто стремится глубже понять внутренние основы христианской жизни, сохранить духовную искренность и избежать искажений веры в повседневной практике.
Hilter: Vergessener Altar, 2019. – 88 с.
ISBN 978-З-947632-02-2
Александр Савченко – Нехристианская болезнь?.. – Содержание
Наш врач
Прошу помогите!
Нехристианская болезнь?
Предисловие
Старость - не в радость
Скука депрессии
Примеры из библии
В болоте депрессии
Женское одиночество и депрессия
Депрессия излечимая болезнь
Витамины против депрессии
Что делал царь Давид?
Лучший Врач
Избавление от негатива
СТО - синдром тотального отказа
Дух противления
Негативизм суеверий
Конец негативизма
Негативизм в творчестве
Как же победить нкгативизм?
Операция обновления
Загадка смерти
Здоровье и старость
Святость и духовное здоровье
Мудрость врача
Мысли и здоровье
Пути к выздоровлению
Почему бывают страдания
О смысле жизни
Преодоление земного притяжения
Копии личностей
Ради чего стоит жить?
Зачем умер Христос?
Откровение вечности
Кого какие ждут болезни?
Причастники или настоящие счастливцы
