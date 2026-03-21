Савченко - Нехристианская болезнь?..

Александр Савченко – Нехристианская болезнь?..
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature

Книга Александра Савченко «Нехристианская болезнь?..» посвящена размышлению о духовных и нравственных проблемах, которые могут возникать в жизни верующего человека и церковного сообщества. Автор поднимает вопрос о том, какие внутренние состояния, привычки или формы поведения могут незаметно противоречить духу христианства, несмотря на внешнюю религиозность.

В книге рассматриваются такие темы, как формализм в вере, духовная пассивность, гордость, осуждение и другие явления, способные ослаблять подлинную христианскую жизнь. Через библейские примеры и практические наблюдения автор призывает читателя к честному духовному самоанализу и обновлению отношения к Богу и людям.

Издание обращено к широкому кругу читателей и будет полезно всем, кто стремится глубже понять внутренние основы христианской жизни, сохранить духовную искренность и избежать искажений веры в повседневной практике.

Александр Савченко – Нехристианская болезнь?..

Hilter: Vergessener Altar, 2019. – 88 с.

ISBN 978-З-947632-02-2

Александр Савченко – Нехристианская болезнь?.. – Содержание

  • Наш врач

  • Прошу помогите!

  • Нехристианская болезнь?

  • Предисловие

  • Старость - не в радость

  • Скука депрессии

  • Примеры из библии

  • В болоте депрессии

  • Женское одиночество и депрессия

  • Депрессия излечимая болезнь

  • Витамины против депрессии

  • Что делал царь Давид?

  • Лучший Врач

  • Избавление от негатива

  • СТО - синдром тотального отказа

  • Дух противления

  • Негативизм суеверий

  • Конец негативизма

  • Негативизм в творчестве

  • Как же победить нкгативизм?

  • Операция обновления

  • Загадка смерти

  • Здоровье и старость

  • Святость и духовное здоровье

  • Мудрость врача

  • Мысли и здоровье

  • Пути к выздоровлению

  • Почему бывают страдания

  • О смысле жизни

  • Преодоление земного притяжения

  • Копии личностей

  • Ради чего стоит жить?

  • Зачем умер Христос?

  • Откровение вечности

  • Кого какие ждут болезни?

  • Причастники или настоящие счастливцы

5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books