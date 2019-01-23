Возношу славословие Богу нашему, дающему мне радость видеть вас собранными сегодня воедино. Я не знаю дня, когда умру, но опыт ближайших прошлых лет научил меня ждать конца моей жизни каждый день. По воле Господа на меня выпал долг свидетельствовать о нашем духовном отце –– святом Силуане, которого Он показал мне в его подлинном величии. Преисполненный сознния моей малости, я произношу эти слова, исполненный великого страха.

То, чему я научился у его ног при жизни его, я не хочу сохранить только для себя, но горю желанием сообщить всем вам в той полноте, в которой благоволил Господь открыть мне Своего избранника. Хочу и молюсь Богу, чтобы Он открыл вам чаяние моего сердца–– передать вам воспринятое мною как мое духовное завещание.

Храповицкий - Троицкий - Сахаров - Сборник богословских статей - По образу Святой Троицы

Митр. Антоний (Храповицкий). Сщмч. Иларион (Троицкий). Схиархим. Софроний (Сахаров)

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013 г. –– 174 с.

ISBN 978-5-903102-46-4

Сборник богословских статей - По образу Святой Троицы - Содержание

Митрополит Антоний (Храповицкий)

Нравственная идея догмата Пресвятой Троицы

§ 1. Введение

§ 2. Непостижимость учения о Святой Троице

§ 3. Евангельское подобие Божеского триединства

§ 4. Изъяснение слов Христовых примерами из жизни

§ 5. Определение нравственной идеи православного догмата о Троице

§ 6. Догмат Церкви и современная мораль

Нравственная идея догмата Церкви

§ 1. Введение

§ 2. Значение догмата Церкви в истории и современной науке

§ 3. Главная мысль в догмате Церкви

§ 4. Отсутствие этой мысли в современной морали и философии

§ 5. Церковь и личность

§ 6. Частнейшие определения Церкви

§ 7. Церковь воинствующая

§ 8. Заключение. Тезисы

Священномученик Иларион (Троицкий)

Триединство Божества и единство человечества

Священномученик Киприан Карфагенский

Священномученик Мефодий Патарский

Святитель Василий Великий

Святитель Григорий Нисский

Святитель Кирилл Александрийский

Святитель Иларий Пиктавийский

Схиархимандрит Софроний (Сахаров)

Единство Церкви по образу Святой Троицы

I. Тайна Пресвятой Троицы

II. Откровение и догматическое сознание

III. Антиномии троического богословия

IV. Обожение

V. Путь единства

Приложение

Схиархимандрит Софроний (Сахаров)

Духовное завещание

Молитва о единстве

Сборник богословских статей - По образу Святой Троицы - Нравственная идея догмата Пресвятой Троицы. § 1. Введение

Кто не слыхал, если и сам не произносил таких или подобных слов: «Что пользы веровать так или иначе? Лишь бы быть хорошим человеком?» На такие вопросы только некоторые умеют отвечать: «Невозможно быть хорошим человеком без христианских верований, если только не довольствоваться в своих нравственных требованиях одной лишь гражданской честностью и человечностью, но стремиться к совершенной добродетели чрез подавление страстей и гордости, чрез возращение любви ко всем и совершенного целомудрия». Но и на такой ответ находится у совопросников возражение: «Признаю нравственную ценность евангельских повествований и посланий апостольских, но какая будет польза для моей души от веры в Троицу, от признания Иисуса Христа Богом, Богочеловеком?»

Давно слышался этот вопрос в образованных кругах русского общества, а в последние годы в нем все яснее и яснее слышатся оттенки глухого ропота, разразившегося наконец и жестокими богохульствами в общеизвестной заграничной «Критике догматического богословия», и плохо скрываемыми насмешками в религиозно-народных брошюрах, где добродетель человеколюбия некоторых древних христиан противопоставляется праздному будто бы богословствованию вселенских учителей, изощрявшихся «согласить то, что несогласимо», и ради этого пренебрегавших обязанностями христианина. Проповедники штундизма издеваются над Православием, будто бы забывшим евангельские заповеди ради догматических тонкостей, и представляют себя восстановителями истинного христианства после многовекового его затемнения отвлеченным и ложным догматизмом. Противопоставление добродетели догматам и нравственное безразличие последних становится темой не для писателей только, но и для постоянных разговоров в обществе среди учащегося юношества, даже для женщин, и притом не в виде робкого недоумения, как прежде, а в виде дерзкого и настойчивого запроса.

С этой же недоброй мыслью начали читать Священное Писание и образованные, и простолюдины, и, заимствуясь распространенными чрез штундистов выводами тюбингенской школы –– Штрауса и Ренана, следуя известной всем рукописи на русском языке, наши мыслители и немыслители утверждают, что в Священном Писании (а тем менее–– в Евангелиях) нет учения о Пресвятой Троице и о богочеловечестве Господа Иисуса Христа; отсутствует будто бы во всей Библии и точное выражение этих основных догматов христианства, чужда их Библия и по духу своему, научая нас спасаться делами любви, предпочитая кающегося невежду мытаря многознающему в догматах фарисею и возбраняя нам заниматься бесплодными состязаниями и распрями о законе, ибо они суетны и рождают ссоры.