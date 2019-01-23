Храповицкий - Троицкий - Сахаров - По образу Святой Троицы
Возношу славословие Богу нашему, дающему мне радость видеть вас собранными сегодня воедино. Я не знаю дня, когда умру, но опыт ближайших прошлых лет научил меня ждать конца моей жизни каждый день. По воле Господа на меня выпал долг свидетельствовать о нашем духовном отце –– святом Силуане, которого Он показал мне в его подлинном величии. Преисполненный сознния моей малости, я произношу эти слова, исполненный великого страха.
То, чему я научился у его ног при жизни его, я не хочу сохранить только для себя, но горю желанием сообщить всем вам в той полноте, в которой благоволил Господь открыть мне Своего избранника. Хочу и молюсь Богу, чтобы Он открыл вам чаяние моего сердца–– передать вам воспринятое мною как мое духовное завещание.
Храповицкий - Троицкий - Сахаров - Сборник богословских статей - По образу Святой Троицы
Митр. Антоний (Храповицкий). Сщмч. Иларион (Троицкий). Схиархим. Софроний (Сахаров)
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013 г. –– 174 с.
ISBN 978-5-903102-46-4
Сборник богословских статей - По образу Святой Троицы - Содержание
Митрополит Антоний (Храповицкий)
Нравственная идея догмата Пресвятой Троицы
- § 1. Введение
- § 2. Непостижимость учения о Святой Троице
- § 3. Евангельское подобие Божеского триединства
- § 4. Изъяснение слов Христовых примерами из жизни
- § 5. Определение нравственной идеи православного догмата о Троице
- § 6. Догмат Церкви и современная мораль
Нравственная идея догмата Церкви
- § 1. Введение
- § 2. Значение догмата Церкви в истории и современной науке
- § 3. Главная мысль в догмате Церкви
- § 4. Отсутствие этой мысли в современной морали и философии
- § 5. Церковь и личность
- § 6. Частнейшие определения Церкви
- § 7. Церковь воинствующая
- § 8. Заключение. Тезисы
Священномученик Иларион (Троицкий)
Триединство Божества и единство человечества
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Священномученик Киприан Карфагенский
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Священномученик Мефодий Патарский
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Святитель Василий Великий
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Святитель Григорий Нисский
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Святитель Кирилл Александрийский
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Святитель Иларий Пиктавийский
Схиархимандрит Софроний (Сахаров)
Единство Церкви по образу Святой Троицы
- I. Тайна Пресвятой Троицы
- II. Откровение и догматическое сознание
- III. Антиномии троического богословия
- IV. Обожение
- V. Путь единства
Приложение
- Схиархимандрит Софроний (Сахаров)
- Духовное завещание
- Молитва о единстве
Сборник богословских статей - По образу Святой Троицы - Нравственная идея догмата Пресвятой Троицы. § 1. Введение
Кто не слыхал, если и сам не произносил таких или подобных слов: «Что пользы веровать так или иначе? Лишь бы быть хорошим человеком?» На такие вопросы только некоторые умеют отвечать: «Невозможно быть хорошим человеком без христианских верований, если только не довольствоваться в своих нравственных требованиях одной лишь гражданской честностью и человечностью, но стремиться к совершенной добродетели чрез подавление страстей и гордости, чрез возращение любви ко всем и совершенного целомудрия». Но и на такой ответ находится у совопросников возражение: «Признаю нравственную ценность евангельских повествований и посланий апостольских, но какая будет польза для моей души от веры в Троицу, от признания Иисуса Христа Богом, Богочеловеком?»
Давно слышался этот вопрос в образованных кругах русского общества, а в последние годы в нем все яснее и яснее слышатся оттенки глухого ропота, разразившегося наконец и жестокими богохульствами в общеизвестной заграничной «Критике догматического богословия», и плохо скрываемыми насмешками в религиозно-народных брошюрах, где добродетель человеколюбия некоторых древних христиан противопоставляется праздному будто бы богословствованию вселенских учителей, изощрявшихся «согласить то, что несогласимо», и ради этого пренебрегавших обязанностями христианина. Проповедники штундизма издеваются над Православием, будто бы забывшим евангельские заповеди ради догматических тонкостей, и представляют себя восстановителями истинного христианства после многовекового его затемнения отвлеченным и ложным догматизмом. Противопоставление добродетели догматам и нравственное безразличие последних становится темой не для писателей только, но и для постоянных разговоров в обществе среди учащегося юношества, даже для женщин, и притом не в виде робкого недоумения, как прежде, а в виде дерзкого и настойчивого запроса.
С этой же недоброй мыслью начали читать Священное Писание и образованные, и простолюдины, и, заимствуясь распространенными чрез штундистов выводами тюбингенской школы –– Штрауса и Ренана, следуя известной всем рукописи на русском языке, наши мыслители и немыслители утверждают, что в Священном Писании (а тем менее–– в Евангелиях) нет учения о Пресвятой Троице и о богочеловечестве Господа Иисуса Христа; отсутствует будто бы во всей Библии и точное выражение этих основных догматов христианства, чужда их Библия и по духу своему, научая нас спасаться делами любви, предпочитая кающегося невежду мытаря многознающему в догматах фарисею и возбраняя нам заниматься бесплодными состязаниями и распрями о законе, ибо они суетны и рождают ссоры.
спасибо