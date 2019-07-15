12–14 сентября 2017 г. во Владивостоке прошёл международный научный семинар «Социальное партнёрство государства и религиозных объединений в современном мире: правовые и практические аспекты». Мероприятие было организовано Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российским объединением исследователей религии, Славянским правовым центром при участии философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В работе семинара приняли участие члены научного сообщества и ряда религиозных объединений, юристы, государственные служащие, те, кто интересуется проблемами религиоведения, всего около 150 чел. из России, Соединённых Штатов Америки, Казахстана и Киргизии. Нашу страну представляли 13 городов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Благовещенск, Биробиджан, Владивосток, Хабаровск, Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Уссурийск, Артём, Большой Камень. От религиозных объединений на мероприятие также прибыли жители других населённых пунктов Приморского края. Свобода совести в России: исторический и современный аспекты: Выпуск 14. Сборник статей Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2018. – 345 с. ISBN 978-5-91470-093-2 Свобода совести в России: исторический и современный аспекты: Выпуск 14. Сборник статей - Содержание Раздел I ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Раздел II РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В СУБЪЕКТАХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Свобода совести в России: исторический и современный аспекты - Одинцов - От государства конфессионального к государству светскому: российский путь - 1917-2017



В рамках рассмотрения любого принципиального вопроса, к тому же затрагивающего интересы миллионов граждан, насущной необходимостью является определение системы координат, в которой мы действуем, опора на некие неоспоримые константы, учет исторического опыта человечества.



История отношений политических систем («государств» ) и мировых религий в последние две с половиной тысячи лет может быть осмыслена как отражение процесса возникновения, становления и эволюции двух мировоззренческих типов государств: клерикальное (конфессиональное) государство и светское государство. Мировые религии с момента своего формирования становятся общим маркером для государств, которые относят себя к той или иной религии, и таким образом религия становится существенной общей чертой образа жизни народов, культурно-образовательной среды, мировоззренческой сферы; формирует ощущение единства в рамках общей «канонической территории».

Клерикальное (конфессиональное) государство несет на себе жесткую зависимость от конкретной мировой религии (государственной церкви) и потому можно говорить о государствах - «христианском», «исламском» и «буддистском». В общеевропейской истории с наибольшей полнотой реализована христианская форма государства, которая выявила себя в таких видах, как «католическое», «православное» и «протестантское» государства.