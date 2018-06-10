Выражаем надежду на то, что это издание внесет свой вклад в процесс заполнения той лакуны в русской литературе, которую и по сей день представляет собой философская мысль европейского Средневековья.

При подготовке настоящего издания были использованы тексты двух антологий: Giovanni Duns Scoto. Antologia, Bari, 1996 (под ред. Джованни Лауреола (OFM)) и Giovanni Duns Scoto. Elosofo della tiberta, Padova, 1996 (под ред. Орландо Тодиско). Отбор фрагментов, как представленных в данных антологиях, так и дополнительных, сверка латинского текста по изданиям Duns Scotus. Opera Omnia, Lyon, 1639 и Duns Scotus. Opera Omnia, Civitas Vaticana, 1950 - , а также окончательная сверка русского перевода осуществлены Г.Г. Майоровым и А.В. Апполоновым Комментарии Г.Г. Майорова. Глоссарий, библиография и предметный указатель составлены А.В. Апполоновым.

Несмотря на то что от Дунса Скота нас отделяет уже семь столетий, многие его размышления не утратили своей актуальности как в области логики, метафизики и гносеологии, так и в области наук о человеке и обществе.

Наиболее значительной фигурой из философов-францисканцев является, безусловно, Дунс Скот. Сочинения этого, одного из сложнейших авторов за всю историю философии, недаром получившего титул "Тонкого Доктора", практически не переводились на русский язык. Таким образом, это первая возможность для русского читателя познакомиться с сочинениями великого мыслителя, которого прежде большинство специалистов-гуманитариев знало только по изложению в курсах истории философии.

Составление и общая редакция Г. Г. Майорова

М., Издательство Францисканцев, 2001. – 584 с.

ISBN 5-89208-034-Х

Блаженный Иоанн Дунс Скот - Избранное - Содержание

От издателей В.Л. Задворный

Curriculum vitae benedicti patris Ioannis Duns Scoti (Биография

Иоанна Дунса Скота) Г.Г. Майоров

Дунс Скот как метафизик И.В. Лупандин, А.В. Апполонов

Богословие Дунса Скота I. Часть первая. Вера и разум 1.Согласие между верой и знанием (пер. И.В. Лупандина и И.В. Мамсурова)

2.О необходимости откровения (пер. И.В. Лупандина и И.В. Мамсурова)

3.О достоверности откровения (пер. И.В. Лупандина и И.В. Мамсурова)

4. О делении богословия (пер. А.В. Апполонова)

5. Есть ли богословие наука подчиняющая или подчиненная (пер. Г.Г. Майорова)

Комментарий к первой части II. Часть вторая. Рациональное богословие 1.Возвышение ума к Богу (пер. И.В. Лупандина и И.В. Мамсурова)

2.О существовании Бога (пер. И.В. Лупандина и И.В. Мамсурова)

3.О бесконечности Бога (пер. И.В. Лупандина и И.В. Мамсурова)

4.О совершенстве Божием (пер. И.В. Лупандина и И.В. Мамсурова)

5.О провидении Божием (пер. И.В. Лупандина и И.В. Мамсурова)

6.Всемогущество Бога по отношению к творению (пер. Г.Г. Майорова)

Комментарий ко второй части III.Часть третья. Богооткровенное богословие 1.Почему Бог стал человеком (пер. И.В. Лупандина и И.В. Мамсурова)

2.О царском достоинстве Христа (пер. И.В. Лупандина и И.В. Мамсурова)

3.О царстве Христа (пер. И.В. Лупандина и И.В. Мамсурова)

1) О Церкви

2) Мария Непорочная

Комментарий к третьей части IV.Часть четвертая. Гносеология и метафизика 1. Об активности нашего познания (пер. Г.Г. Майорова)

2. Является ли объект главной причиной порождения знания (пер. Г.Г. Майорова)

3. О полной причине, порождающей действительное познание

4. О познании человека-странника и озарении его несотвореннымсветом (пер. Г.Г. Майорова)

5. О различении видоав познания (пер. Г.Г. Майорова)

6. Познание единичного (пер. Г.Г. Майорова)

7. Является ли чтойность материальной вещи первым объектом разу- (пер. Г.Г. Майорова)•

8. О познаваемости Бога (пер. Г.Г. Майорова)

9. О принципе индивидуации (пер. Г.Г. Майорова)

10.О формальном различии (пер. Г.Г. Майорова)

11. О соотношении воли и разума (пер. Г.Г. Майорова)

Комментарий к четвертой части V. Часть пятая. Учение о человеке и обществе 1. О ЛИЧНОСТИ (пер. И.В. Лупандина и А.В. Апполонова)

2. О могуществе воли (пер. И.В. Лупандина)

3. О Страстях (пер. И.В. Лупандина)

4. О свободе воли (пер. И.В. Лупандина)

5. От Бога ли дана способность грешить? (пер. Г.Г. Майорова)

6. О бессмертии души (пер. И.В. Лупандина и А.В. Апполонова)

7. О нравственности (пер. И.В. Лупандина)

8. О блаженстве (пер. И.В. Лупандина)

9. Об услаждении последней целью (пер. И.В. Лупандина)

10. О естественном законе и божественном положительном законе (пер. И.В. Лупандина и АВ. Апполонова)

11. О гражданской власти (пер. И.В. Лупандина)

12. О рабстве (пер. Г.Г. Майорова)

13. О смертной казни (пер. И.В. Лупандина)

14. О праве владения вещами (пер. И.В. Лупандина)

Комментарий к пятой части Список сокращений Важнейшие даты жизни Иоанна Дунса Скота Глоссарий Библиография Указатель имен собственных Index rerum

Блаженный Иоанн Дунс Скот - Избранное - Биография Иоанна Дунса Скота

1. PATRIA (Родина)

О раннем периоде жизни Иоанна Дунса Скота сохранились лишь скудные исторически достоверные сведения: "...patria, aetas, haec plus ceteris incerta", — писал первый издатель полного собрания его сочинений историк Аука Уоддинг. Точно не известна не только дата его рождения, но три страны — Шотландия, Англия и Ирландия — на протяжении долгого времени даже спорили за честь считаться родиной этого великого мыслителя. Хотя за три столетия, отделяющих нас от XVII в., когда жил Аука Уоддинг, в результате кропотливых исследований историков, и прежде всего францисканцев о. Ефрема Лонпрэ и о. Андре Каллебо, открывших очень ценные и ранее неизвестные документы, теперь рке можно с большей уверенностью судить о биографии Иоанна Дунса Скота.

Гипотеза об ирландском происхождении Дунса Скота, выдвинутая Лукой Уоддингом (который, отметим, сам по происхождению был ирландцем), основывалась в основном на том положении, что в Средние века эпитет "Scotus" одинаково применялся как к шотландцам, так и к ирландцам, чему в определенной степени способствовало и смешение Ирландии и Шотландии, зафиксированное в самой знаменитой ранне-средневековой энциклопедии — Этимологиях Исидора Севильского, писавшего: "...Ирландия, она же Шотландия..." (Isidorus Hispalensis. Etymo-logiae, lib. XIV. Cap. VI, 6). Ирландию называли родиной Дунса Скота также и некоторые позднесредневековые писатели.

Однако против ирландской версии происхождения Дунса Скота существуют и достаточно веские контраргументы. Во-первых, смешение Ирландии и Шотландии имело место лишь до IX в., а в XIII в. Ирландия (Hibernia) и Шотландия (Scotia) рке четко различались, что нашло отражение и в сочинениях самого Дунса Скота: "Maria quanto propinquiora sunt oceano, tanto citius fluunt, sicut maria septemtrionalia, praecipue maria inter Norvegiam et Scotiam, et inter Hiberniam et Hispaniam" ("Чем ближе моря находятся к океану, тем быстрее в них течение, как, например, северные моря, особенно моря между Норвегией и Шотландией и между Ирландией и Испанией" (Ordinatio И, d. 14, q. 3, п. 3)).

Что касается свидетельств средневековых писателей, то все они достаточно позднего происхождения. Самое раннее из них — свидетельство итальянца Павла Амальфийского — датируется ок. 1490 г., т. е. временем, отделенным от кончины Дунса Скота почти двумя веками.

В гипотезе об английском происхождении великого мыслителя, которая доминировала в исторической литературе в конце XIX — начале XX в. и была основана на его имени Дуне, предполагалось, что он родился в деревушке Dunstan в Нортумбрии, а его второе имя ~~ Скот — свидетельствовало лишь о том, что его родители переехали в Нортумбрию из Шотландии, о чем упоминается в одном манускрипте из Мертон-кол-леджа [VII, 106, col. 1865].

В настоящее время, после публикации работ Андрэ Каллебо, Евгения Лонпрэ и Кароля Балича [VII, 18, 20, 48, 84], обе приведенные выше версии оставлены, и в исторической литературе повсеместно утвердилась точка зрения, что родиной Дунса Скота является Шотландия, ибо именно как loannes Scotus он фигурирует в современных ему документах конца XIII — начала XIV в.: списках профессоров и студентов Парижского университета, в документе его учителя, генерала Францисканского ордена Гонсалва Испанского, францисканских хрониках XIV в., в сочинениях таких знаменитых францисканских писателей того времени, как Убертино Казале, Астезано Асти, Иоанна из Мариньоля. Это же подтверждают и надписи на средневековых рукописях его сочинений, на одной из которых, хранящейся в Кентерберийской кафедральной библиотеке, указано еще более определенно: "De Scotia genitus loannes" [VII, 40, p. 41-44].