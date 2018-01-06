Эта книга призвана ответить на вопросы, которые неизбежно возникают у каждого трезвомыслящего человека, если только он позволяет себе задуматься об устройстве нашего бытия. Это те самые вопросы, которые всегда вдохновляли самоотверженных героев на подвиги, великих ученых на долгие и порой мучительные поиски и эксперименты, философов на неутомимые попытки назначить свидание истине, а поэтов и писателей на самобытное творчество.

Вот всего лишь две строки, написанные на закате собственной жизни евреем по происхождению и немецким, согласно классификации в литературоведении, поэтом Генрихом Гейне: «Что есть человек? Откуда пришел он? Куда он идет? И кто над нами средь звезд живет?». Не эти ли вопросы задает себе и каждый из нас, независимо от того, знаком ли он с творчеством Гейне и открывал ли он вообще когда-нибудь хоть один поэтический сборник. Сюда же можно присовокупить еще множество вопросов, каждый из которых и сам по себе назойлив, да еще и порождает тьму себе подобных. Есть ли смысл у этого мира? Справедливо ли его устройство?

И если да, то почему же тогда есть прекрасные и праведные люди, которые незаслуженно страдают, и есть мерзавцы, которые процветают и не знают горестей? Почему один беден, болен и уродлив, а другой богат, здоров и красив? Почему умный и талантливый работник вынужден подчиняться бездарному идиоту, который губит на корню все полезные начинания и тем самым наносит непоправимый вред человечеству? Почему чудодейственные лекарства от страшных болезней появляются в аптеках после того, как кто-то достойный, не дождавшись появления новой панацеи всего неделю, уже ушел в мир иной? Да и есть ли этот иной мир? И лучше ли он нашего мира?

И всех ли туда пускают? И за что? И так далее, и тому подобное. Кто-то отмахивается от надоедливых вопросов, отчаявшись найти ответ и «благоразумно» рассудив, что не стоит тратить время на столь бесплодное занятие. Кто-то посвящает поиску целую жизнь, заживо похо- ронив себя среди тысяч фолиантов, написанных тысячами его предшественников, шедших той же дорогой проб и ошибок. Кто-то утешает себя тем, что недоступное его разуму никак не отрицает наличие Высшего Разума, Которому, в свою очередь, доступно все, и потому можно на Него положиться и радоваться жизни, не изнуряя себя вечными «почему».

Последний вариант, пожалуй, оптимистичнее предыдущих. Так утверждает и Тора. Нам не дано постичь все пути Провидения хотя бы в силу ограниченности нашего мозга и в силу ограниченности во времени и в пространстве тех реалий, которые мы наблюдаем и которые лишь вырваны из контекста временного потока, руководимого не нами. «Этот мир придуман не нами» — поется в известной песне. И это значит, что у нас нет права предъявлять претензии Тому, Кто является хозяином нашего бытия и Который, как мы предполагаем априори, абсолютно справедлив, и если и нарушает законы справедливости, то только в сторону милосердия, а не наоборот. Но у нас есть другое право, которое, правда, не первично, а вторично чистой возвышенной вере и базируется на ней.

Эстер Сегаль - Переселение душ

Иерусалим ― 2010

209 с.

Эстер Сегаль - Переселение душ – Содержание

Вступление

Глава 1 - Определение понятий

Глава 2 - Торговец медом

Глава 3 - Полемика с Высоцким

Глава 4 - Немного математики -1

Глава 5 - Немного математики - 2

Глава 6 - Немного математики - 3

Глава 7 - Немного математики – финал

Оптимистическое отступление 1. «Возлюби ближнего как самого себя»

Глава 8 - Еще о числах

Глава 9 - Еще одна тайна буквы ש

Глава 10 - О кирпичах

Глава 11 - О дефектах речи

Оптимистическое отступление 2. Хуже или лучше?

Глава 12 - И снова старые знакомые

Глава 13 - Что лучше: молодость или старость?

Оптимистическое отступление 3. Выход из тупика

Глава 14 - Составление мозаики

Глава 15 - Составление мозаики – 2

Оптимистическое отступление 4. Откуда берутся геры

Глава 16 - Врать нехорошо

Глава 17 - Приятно познакомиться – мы

Оптимистическое заключение. Подведение итогов

Глава 18 - Злая баба

Библиография

Эстер Сегаль - Переселение душ - Определение понятий

Начнем с того, что у каждого из нас есть душа. Понятие это весьма туманное, и даже из нашей главной опоры в определении понятий— толкового словаря ясно только одно: что это нечто, противопоставленное телу. Здесь точка отсчёта, из которой проистекает глобальный подход, гласящий, что душа и тело находятся в постоянном и непримиримом противоборстве. Разные культуры по-разному решали вопрос этой жуткой двойственности: как разделить душу и тело, чтобы они не мешали друг другу?

Собственно говоря, классических вариантов ответа всего два. И базируются они на общей идее, что необходимо предпочесть одно другому: либо душу телу, либо тело душе. Иначе говоря, вот две модели.

1. Главное — это душа, и чтобы она воспарила, нужно умерщвлять плоть: носить вериги, заниматься самобичеванием, избрать отшельничество.

2. Главное — это тело (ведь оно, по крайней мере, доступно ощущениям в отличие от души, которую не потрогаешь, а, следовательно, и не понятно, есть ли она вообще).

И потому тело нужно холить и лелеять, возвести его на пьедестал, поклоняться ему и ублажать наслаждениями. Надо отметить, что идея возможного и разумного совмещения двух составляющих человеческой личности иногда приходила в голову известным мыслителям и гуманистам. Но и им было трудно балансировать на тонком канате морали, протянутом между телесностью и духовностью. Как видно, например, из известной истории про Аристотеля, который однажды был застигнут своими учениками за неприглядным занятием.

— Как же так, учитель? — спросили они его.— Разве ты сам не учил нас тому, что нужно быть духовным человеком, моральным человеком?

— Аристотель я в учебном классе,— ответил он им,— а здесь, у себя дома, я простой человек, со всеми слабостями человеческой натуры.

У иудаизма кардинально иной подход к этому вопросу. Тора утверждает, что научить тело и душу не противоборствовать, а достичь симбиоза не только можно, но и должно. И, более того, именно в этом и есть цель человеческой жизни.

Всевышний не ограничился творением духовных миров, но создал и наш — материальный, со всеми его проблемами и тяготами, именно потому, что Ему, Благословенному, важна и дорога больше всего и прежде всего материальность. Он хочет, чтобы мы в этом материальном мире, в наших материальных телах, создали прекрасный и вечный мир бессмертия, любви и красоты. И душа наша, Божественная посланница, спускается свыше и одевается в тело для того, чтобы облагородить и освятить сначала его, а затем уже, с его помощью, все мироздание. А теперь — стоп.

Контрольная для души

Зададимся вопросом: а что, если вместо того, чтобы «светить всегда, светить везде» и возвышать нашу телесность, душа уступает грубому напору земных соблазнов и не справляется со своим посланничеством? Что, разве не бывает такого? Да вы только посмотрите вокруг, чтобы убедиться, что бывает, причем сплошь и рядом. Да. Но это как когда-то в нашей школе. Можно завалить контрольную, но можно и переписать. Ведь наша душа, которую мы привыкли связывать с собственным «я», иначе говоря, с собственными именем, внешностью, биографией и мечтой, на самом деле гораздо старше, чем мы о ней думаем.

Она пришла в знакомое нам со дня рождения тело, но это был не первый ее приход в тело вообще. Иногда даже не во второй, не в третий, не в десятый и не в тридцатый раз. Потому что жизней у души может быть огромное количество, только мы, к сожалению (но вместе с тем и к счастью), об этом не знаем. Вот общая и краткая схема, которая объяснит нам, как и зачем это бывает. Душе, когда-то побывавшей в этом мире впервые и плохо справившейся со своей контрольной, как правило, при- ходится возвращаться и возвращаться до тех пор, пока она не сможет выполнить здесь, в совокупности своих воплощений, все заповеди Торы.

Это значит, что если в каком-то одном воплощении еврей, которого, допустим, звали Моше, успел выполнить из 613 лишь 208 заповедей, то его душе неминуемо суждено вернуться на эту землю еще раз. И пусть того еврея, который является ее новым воплощением, в данном случае будут звать уже вовсе не Моше, а Пинхас или Песах, дела это не меняет. У этого Пинхаса или Песаха совершенно конкретная задача — дополнить до числа 613 оставшиеся 405 заповедей. Но может так случиться, что он повторит выполненное ранее и добавит к этому еще 100, 200, но не 405 заповедей. И это значит, что его душе придется вернуться на землю еще раз, и еще раз, и еще раз.

Этот принцип вполне понятен, но не может при этом не породить следующего вопроса: если душа возвращается сюда многократно, и, стало быть, получается, что у одной души множество тел, так в каком же из них она восстанет после прихода Мошиаха? Ведь восстание из мертвых — одна из основ еврейской веры. И, значит, тот, которого звали Моше, был убежден, что он обязательно когда-нибудь восстанет из мертвых и станет бессмертным. В это же верили Пинхас, Песах и другие воплощения души Моше. Так кто же из них окажется обманутым? И кто из них будет предпочтен остальным и избран для вечной жизни?

Не думайте, что мы зашли в тупик. Дело в том, что сам наш вопрос в корне ошибочен, так как в подобных вещах простая, взращенная на материализме логика не работает! Ответ же заключается в том, что душа никогда не возвращается в новую телесную оболочку целиком, в том объеме и в той форме, в которых она существовала в предыдущем теле ранее.