Segovia - The Quranic Jesus
Монография Карлоса А. Сеговии «The Quranic Jesus: A New Interpretation» представляет собой новаторское исследование образа Иисуса в исламском священном тексте, выполненное в рамках современного критического востоковедения. Автор ставит задачу отойти от традиционных мусульманских экзегетических рамок и рассмотреть коранический нарратив об Иисусе ($Isa$) как часть сложного позднеантичного религиозного ландшафта. Основная идея произведения заключается в том, что Коран не просто заимствует библейские сюжеты, а ведет активную полемику с различными христианскими течениями того времени, переосмысливая фигуру Христа через призму строгого монотеизма и пророческой преемственности.
Содержательная часть книги детально анализирует лингвистические и интертекстуальные связи между Кораном и сирийской христианской литературой, апокрифами и иудео-христианскими традициями. Сеговия последовательно разбирает ключевые коранические эпитеты Иисуса — «Слово Божье», «Дух от Него», «Мессия», — доказывая, что их значение в Коране зачастую является ответом на христологические споры Византии и Сасанидской империи. Автор уделяет значительное внимание отрицанию распятия и божественного сыновства в тексте Корана, рассматривая эти моменты не как историческое свидетельство, а как теологический инструмент для утверждения превосходства исламского откровения. В книге также глубоко исследуется эсхатологическая роль Иисуса и его связь с фигурой Мухаммада в структуре пророческой истории.
Текст написан в строгом академическом стиле, требующем от читателя определенной подготовки в области семитской филологии и истории религий. Карлос Сеговия мастерски соединяет методы литературной критики с историческим анализом, предлагая «новую интерпретацию», которая лишает образ Коранического Иисуса статичности и показывает его как динамичный символ веры и идентичности ранней мусульманской общины. Работа служит фундаментальным ресурсом для ученых, занимающихся исламоведением, библеистикой и межрелигиозным диалогом. Это чтение помогает осознать, что Коран является не изолированным памятником, а живым участником великого теологического спора, определившего облик Ближнего Востока.
Carlos A. Segovia - The Quranic Jesus. A New Interpretation
ISBN 978-3-11-059764-6
e-ISBN (PDF) 978-3-11-059968-8
e-ISBN (EPUB) 978-3-11-059896-4
ISSN 2196-405X
Carlos A. Segovia - The Quranic Jesus. A New Interpretation - Contents
Contents
Preface
Abbreviations
1. Introduction: Traditional Views and New Insights on the Quranic Jesus
Descriptive vs. Anti-Christian Theological Texts? - The Study of the Quranic Jesus between the 1830s and Now - Purpose and Argument of this Book, with a Note on the Notion of “Symptomatic Reading”
2. Jesus in the Quranic Corpus: Texts and Contexts
Distribution of the Relevant Passages - The Texts, with a Brief Commentary
3. Reassessing the Typology, Date, and Ideology of the Jesus Passages – and Their Setting
Towards a New Classification, Formal and Thematic - Thematic Division - Deciphering the Date of the Jesus Passages - Their Setting and the Chronology of the Corpus
4. Moving Backwards: A Peripheral South-Arabian Christology?
The Withdrawal from Byzantium’s Political and Religious Control in 6th-Century Yemen – and the Arabian Peninsula - East Syria and Iraq, or Christianity beyond the Limes of the Byzantine Empire - Monks, Bishops, and the Plausible Anti-Chalcedonian Setting of Q 9:31, 34
5. From the Qur’ān’s Early Christology to the Elaboration of the Muhamadan Kerygma
A Sketch of the Early Qur’ān Christology (Q 75–107) - Introducing the Human alongside the Divine (Q 17, 68, 73–4, 81, 87, 88) - Substituting the Heavenly Messenger by a Human Messenger: The Beginnings of the Muhamadan Kerygma (Q 53, 55, 69)
Afterword
Bibliography
Index of Ancient Sources
Index of Ancient and Modern Authors
