В 345 г., христиане Южной Индии, испытывавшие недостаток духовенства, обратились к католикосу Церкви Востока с просьбой прислать им несколько священников.

В ответ на это в Индию прибыла группа переселенцен из Персии, в число которых входил епископ Йосиф Эдесский, четыре священника, несколько диаконов, и которую возглавлял «таинственный», как его называет Ж. М. Фие, Тома Кнанайа.

Каковой бы ни была вероятность подлинности этого свидетельства, два века спустя, около 553 года, путешественник Косма Индикоплов указывал на существование церкви« в регионе, именуемом Мале (Малабар), где возделывают перец», и добавлял, что «в месте, называемом Каллиана (Каликут) находится епископ, рукоположенный в Персии». Там же он говорил и о церкви сирийского происхождения на Тапробане (Цейлон).

Николай Селезнев - Ассирийская Церковь Востока - Исторический очерк

Москва, 2001

ISBN 5-86748-082-8

Николай Селезнев - Ассирийская Церковь Востока - Исторический очерк - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ МАР ИСХАКА, ЕП. ДОХУКА (перевод)

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

ИСТОКИ

ПЕРСИДСКИЙ ПЕРИОД (224-651 rr.)

НАЧАЛОМИССИИНАВОСТОК

ПЕРИОД АРАБСКОГО ХАЛИФАТА (651-1258 гг.)

ПРОДОЛЖЕНИЕ МИССИИ НА ВОСТОК

МОНГОЛЬСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО И ТИМУР (1258-1405 гг.)

ПРОДОЛЖЕНИЕ МИССИИ: МАР ЙАВАЛАХА И РАББАН БАР-САВМА

ПЕРИОД ВЫЖИВАНИЯ В ГОРАХ СЕВЕРНОГО ИРАКА (ДО 1914 г.)

ВОСТОК: ЦЕРКОВЬ В РАЙОНАХ МИССИИ

БОСТОЧНО-СИРИЙСКИЕ АСКЕТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

МОНАШЕСТВО

ПЕРИОД ЭМИГРАЦИИ И ДНАСПОРЫ (С 1914 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ: КАРТЫ

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

SUMMARY

Николай Селезнев - Ассирийская Церковь Востока - Исторический очерк - Предисловие автора

Данная книга - попытка представить краткий обзор истории Ассирийской Церкви Востока от истоков до настоящего времени. В одну книгу, таким образом, оказались сведены самые разные материалы, и тем определился ее по преимуществу компилятивный характер.

Вместе с тем, надеюсь, что эта книга будет полезна читателю не только как введение в историю Церкви Востока, но и как краткое справочное издание. В этой книге нет развернутого рассмотрения богословия Церкви Востока и истории его. формирования. Этому, очевидно, должно быть посвящено отдельное исследование. В некоторых ключевых моментах даются лишь намеки.

В процессе работы с материалами часто приходилось сталкиваться с проблемой некорректной транскрипции. за которой проследить оригинальное написание было невозможно. Поэтому здесь по возможности имена приводятся в оригинале и проставлены диакритические знаки. Чтобы они не утомляли своим обилием, они использовались часто лишь при первом упоминании имени или названия, а в общеизвестных именах не ставились вовсе. Транскрипции арабских имен и названий даются в стандартном, принятом в арабистике, виде.

К чему относятся даты, указываемые в скобках после имени, уточняется только в случае могущей возникнуть двусмысленности. Ссылки на источники обычно приводятся в сносках. Краткий и общий библиографический обзор прилагается в конце.

Н. С.